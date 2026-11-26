Wiceszef sił powietrznych Federacji Rosyjskiej aresztowany. Poważne zarzuty

Nakaz aresztowania wydał 235. Garnizonowy Sąd Wojskowy w Moskwie. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, wojskowy został zatrzymany w środę, 25 listopada. Według nieoficjalnych doniesień przyczyną aresztowania jest korupcja na dużą skalę, podobnie jak w przypadku byłego wiceministra obrony Tsalikowa, którego skazano niedawno na 10 lat więzienia.Grechow ma za sobą wieloletnią karierę zawodowego oficera. W wojsku jest od 1979 r. Między 2007 a 2009 r. służył jako szef sztabu i zastępca dowódcy dywizjonu obrony powietrznej. W 2013 r. został mianowany szefem sztabu i pierwszym zastępcą dowódcy rosyjskich sił obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

BYŁY OFICER WYWIADU O RCB, SZPIEGACH I MANIPULACJACH

Kim jest gen. Jurij Grechow? Błyskotliwa kariera i upadek

W latach 2018–2021 Grechow dowodził rosyjskimi siłami obrony powietrznej i przeciwrakietowej w ramach Sił Powietrzno-Kosmicznych, co zapewniło mu wysokie stanowisko kierownicze odpowiedzialne za kluczowy element infrastruktury obronnej kraju.

W 2021 roku został mianowany zastępcą dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych ds. uzbrojenia i otrzymał stopień generała pułkownika. Po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę został objęty zachodnimi sankcjami.