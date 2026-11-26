• Istotą DPS jest nie tylko niszczenie obiektów wojskowych, lecz także dezorganizacja zaplecza przeciwnika.

• Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP z 2025 r. zakłada rozwój zdolności DPS.

• W ramach rozwoju tych zdolności testowane jest wykorzystanie niskokosztowych bezzałogowych systemów uzbrojenia.

Rozwój zdolności deep strike jest jednym z priorytetów modernizacji Wojska Polskiego

Deep Precision Strike (DPS) to działanie bojowe polegające na rażeniu z dużą dokładnością celów o istotnym znaczeniu operacyjnym lub strategicznym, położonych na dużej głębokości ugrupowania przeciwnika, czyli poza bezpośrednią strefą walki na froncie. Jego istotą jest nie tylko niszczenie obiektów wojskowych, lecz także dezorganizacja zaplecza przeciwnika, jego logistyki, dowodzenia, systemów zaopatrzenia i infrastruktury przemysłowej wspierającej działania wojenne.

Według definicji stosowanej w dokumentach Unii Europejskiej i analizach wojskowych DPS oznacza zdolność do precyzyjnego rażenia celów o dużej wartości, znajdujących się poza linią frontu, na taktycznej, operacyjnej lub strategicznej głębokości ugrupowania przeciwnika. Do przeprowadzania DPS mogą być wykorzystywane pociski manewrujące, balistyczne i drony uderzeniowe.

– Kwestia uderzeń dalekiego zasięgu, deep strike, to nie jest nowość w polskiej doktrynie. Ona się pojawiła kilkanaście lat temu przy okazji debaty np. o tym, jak uzbroimy nasze nowe okręty podwodne. W bardziej systemowy sposób mówiliśmy o tym już w Strategicznym Przeglądzie Obronnym w 2016 i 2017 r. Ona nabiera nowej świeżości w kontekście nowych technologii, szczególnie dronowych, które są coraz bardziej dojrzałe – podkreśla Tomasz Szatkowski.

Rozwój zdolności deep strike został wskazany jako jeden z priorytetów modernizacji Wojska Polskiego i nowego modelu odstraszania, zgodnie z Programem Rozwoju Sił Zbrojnych RP, podpisanym w grudniu 2025 r. przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Mają one być rozwijane w ramach zintegrowanego systemu, z wykorzystaniem zarówno środków nisko-, jak i wysokokosztowych. Jak informuje Sztab Generalny WP, myślą przewodnią programu jest zmiana paradygmatu w zakresie odstraszania poprzez budowę potencjału do tzw. odstraszania przez karę (deterrence by punishment), czyli skutecznych systemów rażenia zdolnych do neutralizacji punktów ciężkości przeciwnika i przeprowadzania precyzyjnych uderzeń.

Równolegle przewidziano również rozwój zintegrowanej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej (odstraszanie przez odmowę – deterrence by denial). Ma ona chronić siły własne, wzmacniać odporność państwa i zapewniać bezpieczeństwo ludności przed szerokim spektrum zagrożeń powietrznych.

– To nie jest tylko pytanie o to, czy Polska powinna rozwijać swoje zdolności w zakresie deep strike. Można powiedzieć, że już to robi, tylko czy robi to wystarczająco? Na przykład czy mamy wystarczająco rozwinięte technologie w kraju. Ja uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Są w Polsce firmy, które mają kontrolę nad tego rodzaju technologią, rozwijają ją i testują. Pytanie, czy w tym momencie wojsko jest gotowe, by w systemowy sposób integrować tego rodzaju zdolności. Na przykład słyszę dużo wątpliwości, czy system targetingu, czyli zarządzania celami, jest wystarczająco rozwinięty w naszym systemie dowodzenia...

Garda: Vigo Photonics na Marsie i w polskich rakietach

Polska wśród sygnatariuszy Europejskiego Podejścia do Uderzeń Dalekiego Zasięgu

European Long-range Strike Approach (ELSA) to porozumienie (z 2024 r.) sześciu państw (obok Polski także Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji i Wielkiej Brytanii) na rzecz wzmocnienia potencjału do uderzeń dalekiego zasięgu oraz przyspieszenia ich pozyskiwania i rozwoju. Wśród obszarów współpracy są m.in. środki rażenia dalekiego zasięgu klasy powietrze–ziemia, systemy ziemia–ziemia o różnym zasięgu czy pociski przeznaczone do zwalczania wrogiej obrony powietrznej.

– Uderzenia dalekiego zasięgu, czyli powyżej 500 km – to jest ta „stara” granica związana m.in. z już nieobowiązującym traktatem INF – bywają mylone z ogniem frontowym na dystansie 100–300 km. Polska rozwija dziś obie te kategorie...

Dla przypomnienia: Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty był układem z 8 grudnia 1987 r. zawartym między USA a ZSRR o całkowitej likwidacji rakiet balistycznych i pocisków manewrujących klasy ziemia–ziemia o zasięgu od 500 do 5500 km, zarówno z głowicami jądrowymi, jak i konwencjonalnymi.

Zdaniem rozmówcy Newserii decyzje o zakupie koreańskich wyrzutni Chunmoo i amerykańskich systemów HIMARS zapewniają nam odpowiednie nasycenie takich odcinków jak choćby kierunek królewiecki.

– Jednak kluczowy pozostaje targeting, czyli zdolność systemu dowodzenia do zarządzania celami. Siły lądowe dają masę uderzenia, lotnictwo większą elastyczność na dalszych dystansach, a potencjał uderzeniowy ma też marynarka wojenna. Wszystkie te domeny muszą być jednak spięte w jeden system – zauważa Tomasz Szatkowski.

W maju 2023 r. do Polski trafiły pierwsze amerykańskie systemy mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS na mocy umowy podpisanej cztery lata wcześniej. Łącznie dostarczono ich 20, w tym dwa szkoleniowe.

W 2023 r. zatwierdzono także umowę na pozyskanie kolejnych 486 wyrzutni na potrzeby systemu HOMAR-A.

W maju 2024 r. Polska zawarła umowę z rządem USA na zakup pocisków lotniczych AGM-158 JASSM-ER, których zasięg wynosi ok. 1 tys. km. Wartość kontraktu opiewa na ok. 735 mln dol., a dostawy mają być realizowane w latach 2026–2030.

We wrześniu tego roku wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował o testach polskich rozwiązań w obszarze Deep Precision Strike z wykorzystaniem niskokosztowych bezzałogowych systemów uzbrojenia. Żołnierze mieli sprawdzić rozwiązania polskiego przemysłu, w tym ich zdolność do działania na dystansach ok. 1 tys. km.

Założenia nowej teorii zwycięstwa przy zachowaniu defensywnego charakteru NATO

W lipcu 2026 r. podczas szczytu NATO w Ankarze sześciu sojuszników (Dania, Francja, Włochy, Norwegia, Turcja i Wielka Brytania) zainaugurowało międzynarodowy projekt, którego celem jest zbadanie możliwości rozwoju nowatorskich, precyzyjnych zdolności uderzeniowych na dużą odległość, w tym nowych wyrzutni i pocisków.

– Dzisiaj w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego zaczyna się debata, która w Polsce pojawiła się już trochę wcześniej, czy wobec tego, że Rosja odbudowała swój potencjał do prowadzenia długotrwałej wojny na wyniszczenie, nie powinniśmy koncentrować się na naszych zdolnościach ofensywnych, manewrowych? Choćby lotnictwie, w którym mamy dużą przewagę. Postawienie dzisiaj na zdolności ofensywne to jest próba uniknięcia tego, w czym tkwi dzisiaj Ukraina, czyli długiego, wyniszczającego konfliktu – zaznacza były stały przedstawiciel Polski przy NATO.

Podczas październikowego Warsaw Security Forum 2026 gen. Alexus Grynkewich, dowódca Sojuszniczych Sił NATO w Europie oraz Dowództwa Sił USA w Europie, przedstawił założenia nowej teorii zwycięstwa, jednocześnie podkreślając defensywny charakter NATO. Ma być ona wspólną wizją działania Sojuszu w zakresie odstraszania i obrony. Koncepcja ta opiera się na:

• powstrzymaniu pierwszej fazy ataku Rosji,

• uniemożliwieniu przejęcia kontroli nad terytorium państw sojuszniczych,

• zablokowaniu kontynuacji natarcia,

• a także rozbiciu sił i struktur, które wspierają działania wojenne przeciwnika.

Nowa doktryna ma stanowić punkt odniesienia dla rozwoju zdolności wojskowych, planowania obronnego i utrzymywania gotowości sił Sojuszu, co ma wzmocnić potencjał odstraszania przeciwnika.