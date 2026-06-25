Miliardowy kontrakt na Skyranger 35. Rumunia inwestuje w obronę powietrzną od Rheinmetall

Podpisana 29 maja 2026 roku umowa ramowa o łącznej wartości 5,7 miliarda euro obejmuje szeroki zakres uzbrojenia, w tym pojazdy bojowe oraz zaawansowane systemy obrony powietrznej. W jego skład wchodzą:

24 systemy Skyranger 35

7 systemów Skynex

2 działa Millennium Gun dla morskich platform obronnych

298 bojowych wozów piechoty Lynx KF41 w różnych wariantach

Tak kompleksowe zamówienie jest związane z zastąpieniem przez Rumunię sprzętu pamiętającego jeszcze czasy Układu Warszawskiego. Wśród nich znajdowały się: S-75M3 „Wołchow”; S-125 „Newa”; 2K12 „Kub”; 9K33 „Osa”; CA-95 (Rumuńska modyfikacja radzieckiego systemu 9K31 Strzała-1, osadzona na podwoziu amfibijnym). Obronę artyleryjską zapewniały m.in. zestawy ZU-2 kalibru 23 mm oraz armaty S-60 kalibru 57 mm.

Inwestycja w nowoczesną obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) jest bezpośrednią odpowiedzią na zmieniający się charakter współczesnego pola walki. Powtarzające się incydenty z udziałem bezzałogowych statków powietrznych w rumuńskiej przestrzeni powietrznej, uwypukliły pilną potrzebę posiadania systemów zdolnych do neutralizacji tego typu zagrożeń. Zagrożenia takie jak amunicja krążąca, roje dronów czy nisko lecące pociski manewrujące stanowią dziś jedno z największych wyzwań dla wojsk lądowych i infrastruktury krytycznej.

Oliver Dürr, szef działu obrony powietrznej Rheinmetall, podkreśla strategiczne znaczenie projektu:

„Decyzja Rumunii o wyborze Skyrangera 35 na platformie Lynx to ważny kamień milowy dla europejskiej obrony powietrznej. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować naszą trwającą dekady współpracę z rządem Rumunii i zapewnić temu krajowi bezpośrednie wsparcie w tej krytycznej sytuacji bezpieczeństwa. Niedawny incydent z dronem pokazał, jak szybko zagrożenia z powietrza mogą stać się rzeczywistością. Skyranger 35 zapewnia Rumunii wysoce wydajne i elastyczne rozwiązanie do niezawodnej ochrony żołnierzy oraz infrastruktury krytycznej przed współczesnymi zagrożeniami z bliskiego i bardzo bliskiego zasięgu”.

Skyranger 35 na platformie Lynx KF41 – mobilność i siła ognia

System Skyranger 35 na platformie Lynx KF41 to kompleksowe rozwiązanie klasy SHORAD (Short Range Air Defence). Skyranger 35 to bezzałogowa wieża przeciwlotnicza, będąca mobilną wersją sprawdzonego systemu Skyshield. Jej sercem i głównym uzbrojeniem jest armata, która w połączeniu ze specjalistyczną amunicją.

Głównym efektorem systemu jest armata rewolwerowa Oerlikon KDG kalibru 35 mm. Charakteryzuje się ona imponującą szybkostrzelnością, która w trybie nominalnym wynosi 1000 strzałów na minutę. Taka kadencja pozwala na stworzenie gęstej zapory ogniowej, zdolnej do zneutralizowania nawet szybko poruszających się lub niewielkich obiektów. Zasięg armaty sięga 4000 metrów, co daje jej przewagę w starciu z większością dronów i śmigłowców szturmowych.

Siłą systemu Skyranger 35 stanowi jednak zdolność do wykorzystywania amunicji programowalnej AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction). Działanie tej amunicji jest rewolucyjne, ponieważ każdy pocisk zawiera 152 wolframowe subpociski. W momencie opuszczania lufy, elektroniczny zapalnik pocisku jest programowany na podstawie danych z systemu kierowania ogniem. Pocisk eksploduje w precyzyjnie określonym momencie tuż przed celem, tworząc chmurę odłamków w kształcie stożka. Cel, wlatując w tę chmurę, zostaje zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym dalsze działanie. Dzięki technologii AHEAD, do zniszczenia celu nie jest wymagane bezpośrednie trafienie, co drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo neutralizacji małych i zwinnych obiektów, takich jak drony FPV czy amunicja krążąca.

Integracja wieży Skyranger 35 z podwoziem Lynx KF41 tworzy mobilny system obrony powietrznej. System jest w pełni autonomiczny – posiada własne, zintegrowane sensory w postaci radaru AESA 360° do wykrywania celów oraz głowicy optoelektronicznej do ich śledzenia i identyfikacji. Dzięki temu może działać samodzielnie lub jako element większej, sieciocentrycznej architektury obrony powietrznej.

Bojowy wóz piechoty KF41 Lynx waży około 44-50 ton, ma wymiary 7,7 m długości, 3,6 m szerokości i 3,3 m wysokości, z załogą trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca) i miejscem dla ośmiu żołnierzy desantu.

Napędzany silnikiem wysokoprężnym Liebherr o mocy 1140 KM, osiąga prędkość 70 km/h i zasięg 500-600 km, z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniającym mobilność w trudnym terenie. Ochronę zapewnia modułowy pancerz ceramiczno-kompozytowy (STANAG 4569, poziom 5-6), z opcją pancerza reaktywnego, aktywnego systemu ochrony ADS, systemami redukcji sygnatury termicznej i radarowej oraz ochrony NBC. Wyposażony w cyfrowe systemy kierowania ogniem, celowniki termowizyjne, noktowizyjne, radary, kamery 360°, systemy wykrywania laserowego i łączność kompatybilną z NATO, integruje się z systemami zarządzania polem walki i dronami.