Polski koncern z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim rozszerza swoją działalność w sektorze technologii orbitalnych i segmentu naziemnego.Po działającym w ramach spółki RADMOR Centrum Technologii Kosmicznych i WB Centrum Kompozytów, do GRUPY WB dołączyło przedsiębiorstwo WB SPACE.

Polski koncern rusza mocniej w kosmos

Nowy podmiot specjalizuje się w systemach komunikacji satelitarnej, technologiach kwantowych, kryptografii postkwantowej i oprogramowaniu dla satelitów nowej generacji.Na czele WB SPACE stoi Kamila Matela,ekspertka w dziedzinie rozwiązań kosmicznych.

Dynamiczny rozwój sektora kosmicznego otwiera szerokie perspektywy dla rozwiązań, które od lat tworzymy w GRUPIE WB. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i potencjał inżynierski, aby wyznaczać kierunki ekspansji polskiego przemysłu w tym obszarze - podkreśliła Kamila Matela, prezes WB SPACE.

WB SPACE specjalizuje się w dostarczaniu sprawdzonych rozwiązań dla sektora kosmicznego, w szczególności w komunikacji optycznej, magazynowaniu i przetwarzaniu danych oraz sterowaniu mechanizmami i instrumentami satelitarnymi. Spółka rozwija swoje kompetencje w kolejnych obszarach zastosowań cywilnych i obronnych.

Naszym celem jest pozycja lidera w technologiach wspierających świadomość sytuacyjną oraz aktywne kształtowanie przyszłości systemów satelitarnych. Rozwijając własne kompetencje, konsekwentnie budujemy suwerenność technologiczną Polski w domenie kosmicznej - dodała Kamila Matela.

Spółka WB Centrum Kompozytów jest jedynym polskim podmiotem zdolnym do wytwarzania struktur dla platform orbitalnych z zaawansowanych materiałów kompozytowych, RADMOR wraz z Airbus Defence and Space i Thales Alenia Space prowadzi współpracę w celu opracowania geostacjonarnego satelity telekomunikacyjnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Wejście nowej spółki WB SPACE do GRUPY WB stanowi naturalny etap poszerzania kompetencji koncernu. Grupa od lat angażuje się w projekty sektora kosmicznego, wykorzystując potencjał inżynierski i doświadczenie swoich przedsiębiorstw w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych podzespołów oraz systemów elektronicznych.