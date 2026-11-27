Część inauguracyjna (godz. 10.30–11.30) wprowadzi uczestników w główne kierunki polityki obronnej państwa. Wśród zapowiedzianych prelegentów znajdują się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, który zaprezentuje Strategię Zwycięstwa, która powiązana jest z ustaleniami zaprezentowanymi niedawno w Warszawie przez gen. Alexusa Grynkewicha w zakresie strategii NATO.

Kontynuacją tego tematu będzię sesja FireChat poświęconą Strategii Zwycięstwa Sztabu Generalnego WP podczas której gen. Wiesław Kukuła odpowie na pytania z sali w rozmowie moderowanej przez Grzegorza Zasępę, redaktora naczelnego Portalu Obronnego i Super Expressu.

Cztery filary dyskusji

Program merytoryczny konferencji opiera się na czterech panelach dyskusyjnych, które łączą planowanie strategiczne z praktyką przemysłową, medyczną i operacyjną:

Panel I: „Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego do 2039” (godz. 13.00–13.45) – uczestnicy, m.in. gen. broni rez. dr inż. Dariusz Łukowski i gen. broni Krzysztof Król, zastanowią się nad przewidywalnymi scenariuszami zagrożeń, równowagą między własnymi zdolnościami a zobowiązaniami sojuszniczymi oraz społecznymi i budżetowymi kosztami bezpieczeństwa.

(godz. 13.00–13.45) – uczestnicy, m.in. gen. broni rez. dr inż. Dariusz Łukowski i gen. broni Krzysztof Król, zastanowią się nad przewidywalnymi scenariuszami zagrożeń, równowagą między własnymi zdolnościami a zobowiązaniami sojuszniczymi oraz społecznymi i budżetowymi kosztami bezpieczeństwa. Panel II: „SAFE w praktyce – jak zamienić finansowanie w realne zdolności obronne?” (godz. 14.00–14.45) – z udziałem m.in. wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołoty, zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Roberta Frommholza, prof. Marty Postuły (BGK), prezesa PGZ Adama Leszkiewicza oraz prezesa Grupy WB Piotra Wojciechowskiego; dyskusja skupi się na przekładaniu kontraktów na moce produkcyjne, włączaniu mniejszych firm do łańcuchów dostaw oraz łączeniu szybkich dostaw z jakością i bezpieczeństwem technologicznym.

(godz. 14.00–14.45) – z udziałem m.in. wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołoty, zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Roberta Frommholza, prof. Marty Postuły (BGK), prezesa PGZ Adama Leszkiewicza oraz prezesa Grupy WB Piotra Wojciechowskiego; dyskusja skupi się na przekładaniu kontraktów na moce produkcyjne, włączaniu mniejszych firm do łańcuchów dostaw oraz łączeniu szybkich dostaw z jakością i bezpieczeństwem technologicznym. Panel III: „Medyczne bezpieczeństwo państwa – czy jesteśmy gotowi na konflikt długotrwały?” (godz. 15.15–16.00) – z udziałem przedstawicieli wojskowej służby zdrowia, Wojsk Medycznych, Wojskowego Instytutu Medycznego, środowiska farmaceutycznego i prawa (m.in. płk dr n. med. Mariusza Kiszki, płk dr n. o zdr. Anity Podlasin, płk dr n. med. Arkadiusza Kosowskiego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka, dr n. farm. Artura Owczarka oraz mec. Katarzyny Czyżewskiej), którzy omówią gotowość na masowy napływ rannych, współpracę wojska ze szpitalami cywilnymi oraz krajową produkcję leków i wyrobów medycznych.

(godz. 15.15–16.00) – z udziałem przedstawicieli wojskowej służby zdrowia, Wojsk Medycznych, Wojskowego Instytutu Medycznego, środowiska farmaceutycznego i prawa (m.in. płk dr n. med. Mariusza Kiszki, płk dr n. o zdr. Anity Podlasin, płk dr n. med. Arkadiusza Kosowskiego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka, dr n. farm. Artura Owczarka oraz mec. Katarzyny Czyżewskiej), którzy omówią gotowość na masowy napływ rannych, współpracę wojska ze szpitalami cywilnymi oraz krajową produkcję leków i wyrobów medycznych. Panel IV: „Odporność państwa pod presją – ochrona infrastruktury krytycznej, energetyki i przestrzeni powietrznej” (godz. 16.15–17.00) – z udziałem m.in. dowódcy WOT gen. dyw. dr. Krzysztofa Stańczyka, gen. bryg. Sławomira Mąkosy, dowódcy JW Formoza kmdr. Jana Kwiatkowskiego oraz przedstawicieli sektora technologii obronnych (Agnieszki Nitek z TYTAN Technologies i Michała Sobczaka z Shield AI), poświęcony integracji systemów antydronowych, podziałowi odpowiedzialności i ciągłości dostaw energii w warunkach sabotażu czy konfliktu.

Jak co roku, zapraszamy przedstawicieli mediów, przemysłu, sił zbrojnych i instytucji państwowych do udziału w wydarzeniu. Jego przebieg będzie też tradycyjnie transmitowany live na kanale Youtube Portalu Obronnego oraz relacjonowany na naszej stronie.