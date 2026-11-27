Prezentacja pierwszego egzemplarza M-346 PAN, noszącego numer boczny „0”, odbyła się podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli włoskich instytucji państwowych i przemysłu zbrojeniowego. Zgodnie z harmonogramem ruszają obecnie próby w locie nowej konfiguracji, szkolenie personelu latającego i technicznego oraz opracowywanie nowego programu pokazowego.

Program M-346 PAN obejmuje nie tylko dostawę samych samolotów, ale również kompleksowy pakiet wsparcia technicznego i logistycznego, systemy szkoleniowo-symulacyjne oraz modernizację infrastruktury w bazie lotniczej Rivolto, która jest siedzibą 313. Eskadry Szkolenia Akrobacyjnego (313° Gruppo Addestramento Acrobatico), wystawiającej zespół akrobacyjny.

Koniec ponad czterdziestoletniej ery samolotów MB-339 PAN

Wprowadzenie M-346 PAN zakończy ponad czterdziestoletnią służbę dotychczasowych maszyn zespołu – lekkich odrzutowców szkolno-treningowych Aermacchi MB-339 PAN. Pierwsze egzemplarze tego typu trafiły do Frecce Tricolori na początku 1982 roku, zastępując wówczas wiekowe już mmyśliwce Fiat G.91 PAN. Oznacza to, że w momencie planowanego przejęcia zadań pokazowych przez M-346 w 2028 roku samoloty MB-339 będą mieć za sobą aż 46 lat nieprzerwanej eksploatacji w barwach włoskiego zespołu akrobacyjnego.

Wersja MB-339 PAN powstała poprzez modyfikację bazowego jednosilnikowego samolotu szkolnego MB-339A, Został pozbawiony węzłów uzbrojenia oraz charakterystycznych zbiorników paliwa na końcówkach skrzydeł, aby poprawić manewrowość i widoczność podczas lotu w ciasnym szyku, Pod skrzydłami umieszczono zbiorniki na olej do wytwornic dymu. Łącznie wyprodukowano lub przebudowano do tego standardu 21 egzemplarzy MB-339A, które przez dekady stanowiły trzon słynnej dziesięcioosobowej formacji (dziewięć maszyn w szyku oraz solista) i stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli włoskiego lotnictwa.

Czym wyróżnia się wersja M-346 PAN?

Maszyna o numerze „0”, która została zaprezentowana, otrzymała dedykowane malowanie opracowane przez renomowane włoskie studio projektowe Pininfarina. Konstrukcyjnie samolot zachowuje wysokie osiągi, zwrotność, cyfrowy układ sterowania (fly-by-wire) oraz awionikę bazowego M-346. Samolot pozbawiono zbędnego do szkolenia bojowego, zainstalowano natomiast wyposażenie specjalistyczne niezbędne podczas pokazów lotniczych:

zintegrowany system wytwarzania smug dymnych,

systemy transmisji wideo z pokładu,

modyfikacje oprogramowania sterowania lotem i awioniki kokpitu pod kątem akrobacji zespołowych,

dodatkowe zbiorniki paliwa zwiększające zasięg do przebazowań,

pokładowa drabinkę ułatwiająca obsługę samolotu podczas wyjazdowych pokazów lotniczych.

Polski kontekst programu M-346. Czas na „Biało-Czerwone Beliki”?

Rodzina samolotów Leonardo M-346 odgrywa kluczową rolę także w polskim lotnictwie wojskowym, gdzie maszyny te noszą nazwę Bielik i pozostają od dekady w służbie. 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie eksploatuje 15 samolotów M-346, na których podchorążowie piątego roku Lotniczej Akademii Wojskowej przechodzą zaawansowane szkolenie, zanim siądą z sterami myśliwców F-16 oraz F-35.

Pożegnalne występy zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry miały miejsce w 2022 roku, po niemal sześciu dekadach eksploatacji. Był to też ostatni rok służby samolotów szkolno-bojowych PZL TS-11 Iskra. Polska nie posiada obecnie żadnego zespołu akrobacyjnego latającego na odrzutowcach, a pokazy zespołowe w siłach powietrznych realizuje wyłącznie Zespół Akrobacyjny „Orlik” na turbośmigłowych samolotach PZL-130 Orlik.

Eksploatowane w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie samoloty M-346 Bielik pod względem osiągów, zwrotności oraz cyfrowego układu sterowania w pełni nadawałyby się do utworzenia nowej odrzutowej formacji pokazowej. Polskie M-346 prezentowano już w pokazach indywidualnych, ale w obecnych warunkach przeszkodą pozostaje ograniczona liczebność floty (15 maszyn) oraz priorytetowe obciążenie zadaniami szkoleniowymi na rzecz pilnie rozbudowywanych eskadr bojowych F-16 i F-35. Ewentualne powołanie odrzutowego zespołu akrobacyjnego na bazie M-346 mogłoby stać się realne dopiero w przypadku pozyskania dodatkowych maszyn tego typu lub uruchomienia szerszej współpracy przemysłowej z koncernem Leonardo w Polsce.