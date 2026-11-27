Dostawa z 27 listopada 2026 roku jest kluczowym elementem przezbrajania jednego z dywizjonów 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. Jednostka ta, będąca jednym z trzech głównych pułków artylerii w Wojskach Lądowych, systematycznie zwiększa swój potencjał. Pierwsze Kraby pojawiły się w Sulechowie już w 2019 roku, a obecna dostawa rozpoczyna proces wymiany sprzętu w kolejnym pododdziale. Nowe Kraby zastąpią 152 mm samobieżne armatohaubica wz. 77 Dana. Choć w momencie wprowadzenia w latach 80. była to konstrukcja nowoczesna, dziś stanowi sprzęt przestarzały w porównaniu do Kraba.

Mówiąc o dostawie, należy pamiętać, że DMO Regina to nie tylko same armatohaubice. Jest to zintegrowany system pola walki, w którego skład, oprócz dział, wchodzą również pojazdy wsparcia i dowodzenia. Pełny dywizjonowy moduł ogniowy składa się z 24 armatohaubic samobieżnych AHS Krab, stanowiących główną siłę ogniową, wozów dowódczo-sztabowych i dowódczych (WD/WDSz), które są mózgiem operacji, zapewniając łączność i zarządzanie polem walki, wozów amunicyjnych (WA), odpowiedzialnych za transport i zaopatrzenie w amunicję, oraz warsztatu remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUiE), który zapewnia wsparcie techniczne i możliwość napraw w warunkach polowych.

Program Regina jest jednym z kluczowych przedsięwzięć modernizacyjnych polskiej artylerii. W grudniu 2024 roku Agencja Uzbrojenia zawarła z Hutą Stalowa Wola umowę na dostawy kolejnych czterech DMO REGINA, obejmującą 96 armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi.

W sierpniu 2026 roku HSW poinformowała o kolejnym kontrakcie na elementy dwóch dodatkowych modułów REGINA, przewidujący dostawę 48 haubic Krab oraz 33 wozów dowodzenia, amunicyjnych i warsztatów remontowych. Realizacja tego zamówienia ma potrwać do 2027 roku.

Jeszcze tydzień pozostał do święta „bogów wojny” – Wojsk Rakietowych i Artylerii, a my świętowanie rozpoczynamy już dzisiaj w 5 pułku artylerii @12Dywizja dostawą baterii dywizjonowego modułu ogniowego #Regina. Dzięki staraniom #AU dokonuje się pokoleniowa wymiana haubic #Dana na polskie, nowoczesne armatohaubice samobieżne #Krab. Fot. 5pa #PoProstuModernizujeMY @MON_GOV_PL @DGeneralneRSZ— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 27, 2026

Dostawa sprzętu dla 5. Pułku Artylerii ma wymiar symboliczny. Odbywa się tuż przed Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii, obchodzonym co roku 4 grudnia. Jest to dzień patronki artylerzystów, św. Barbary.

Modernizacja artylerii jest jednym z priorytetów Sił Zbrojnych RP. Obok Krabów, do jednostek trafiają również wyrzutnie rakietowe Homar-K, z których część zasiliła już 5. Pułk Artylerii we wrześniu 2025 roku.

Krab – trzon polskiej artylerii

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, zaprojektowana z myślą o intensywnym ogniu artyleryjskim, precyzyjnym rażeniu celów i dużej mobilności na polu walki. Wyprodukowana przez Hutę Stalowa Wola, powstała przez połączenie koreańskiego podwozia K9 Thunder produkcji Hanwha Defense oraz brytyjskiego systemu wieży AS-90, wyposażonego w lufę o długości 52 kalibrów. Krab może prowadzić ogień na dystansie nawet do 40 kilometrów przy użyciu standardowych pocisków odłamkowo-burzących, a z amunicją o zwiększonym zasięgu nawet do 50 km. Haubica wyróżnia się wysoką szybkostrzelnością, osiągając do 6 strzałów na minutę w trybie intensywnym. Posiada opancerzenie chroniące załogę przed odłamkami i lekką bronią strzelecką, a jej konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie się w trudnym terenie.

Sercem systemu jest cyfrowy system kierowania ogniem Topaz, który integruje dane z rozpoznania, umożliwiając precyzyjne namierzanie celów, automatyczne obliczanie parametrów strzału i koordynację z innymi jednostkami artylerii. Jest jednym z kluczowych elementów modernizacji artylerii Sił Zbrojnych RP, który jest produkowanym w Hucie Stalowa Wola, będąc kluczową częścią Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA.

Załoga składa się z pięciu osób: dowódcy, działonowego, ładowniczego, kierowcy i operatora systemów. Haubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy około 1000 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 60 km/h na drodze i około 30 km/h w terenie. Masa bojowa wynosi około 48 ton, a opancerzenie chroni przed odłamkami, pociskami małego kalibru oraz, w ograniczonym stopniu, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Krab jest wyposażony w systemy samoobrony, w tym wyrzutnie granatów dymnych, a jego konstrukcja umożliwia szybkie zajmowanie pozycji ogniowych i ich zmianę, co zwiększa przeżywalność na polu walki. Wóz posiada zapas amunicji (około 40 pocisków).

Wprowadzony do służby w 2012 roku, Krab stał się filarem polskiej artylerii, zastępując przestarzałe systemy, takie jak 2S1 Goździk. Armatohaubica Krab wykorzystywana jest operacyjnie przez Polskę, a także została przekazana Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, gdzie wykazała się dużą skutecznością bojową.