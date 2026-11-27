Umowa z Palantirem podpisana. Kosiniak-Kamysz: „Koszt równowartości czterech Borsuków rocznie”

Umowa, podpisana 27 listopada w Warszawie, ma wprowadzić Wojsko Polskie w nową erę technologiczną. Kontrakt z amerykańską firmą Palantir dotyczy dostawy zaawansowanego oprogramowania, które zasili system wspomagania decyzji oparty na sztucznej inteligencji. Jego głównym celem jest radykalne zwiększenie zdolności armii do błyskawicznej analizy informacji napływających z różnych źródeł – od danych rozpoznawczych po logistyczne. System pozwoli na stworzenie spójnego i aktualnego obrazu sytuacji operacyjnej bazując na wielu źródłach, a następnie przedstawi dowódcom możliwe scenariusze działania, znacząco skracając czas reakcji na potencjalne zagrożenia.

Jak podkreślał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to jeden z największych kroków w transformacji Sił Zbrojnych. Z nowego narzędzia skorzystają wszystkie kluczowe struktury dowodzenia – od Sztabu Generalnego, przez Dowództwo Operacyjne i Generalne, aż po Wojska Obrony Terytorialnej i Siły Specjalne. Zapewnił również, że za zamkniętą infrastrukturę nie musieliśmy dodatkowo zapłacić. – Porównując naszą umowę np. z tą zawartą przez Wielką Brytanię, to uzyskaliśmy ją na dużo korzystniejszych warunkach […] Gdy przeliczałem to na Borsuki, to roczny koszt wyniesie równowartość czterech – mówił wicepremier i szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz na MSPO2026

Jednocześnie resort obrony myśli perspektywicznie, rozwijając własne, krajowe rozwiązania, takie jak AIRON i NEFRYT, które w przyszłości mogą zastąpić narzędzia zewnętrznego dostawcy. Co najważniejsze, technologia ma pełnić funkcję wspierającą. Sztuczna inteligencja pomoże w analizie i ocenie ryzyka, jednak ostateczna decyzja o podjęciu działań zawsze będzie należeć do uprawnionego dowódcy. To człowiek, a nie algorytm, pozostaje w centrum procesu decyzyjnego.