W piątek, 27 listopada 2026 roku, w Hucie Stalowa Wola odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia jednej z najnowocześniejszych instalacji w polskim przemyśle zbrojeniowym. W wydarzeniu wzięli udział kluczowi przedstawiciele władz państwowych i zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym Prezes Zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, I wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk oraz zarząd HSW z prezes Barbarą Ceną na czele.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Rząd już wcześniej sygnalizował, że część środków z KPO zostanie przekierowana na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, aby finansować projekty wzmacniające potencjał polskiej armii i przemysłu. Uruchomienie malarni w HSW jest jednym z pierwszych namacalnych efektów tej strategii.

Technologia przyszłości w służbie polskiej armii

Nowa instalacja w HSW to prawdziwy technologiczny skok. Sercem systemu są dwa zaawansowane roboty lakiernicze, które pracują w podwójnej, nowoczesnej kabinie malarsko-suszarniczej. Proces malowania jest w pełni zautomatyzowany i precyzyjnie kontrolowany, co gwarantuje najwyższą jakość i powtarzalność. Najważniejsze elementy nowej, zrobotyzowanej malarni obejmują w pełni wyposażoną „kuchnię farb”, która automatycznie przygotowuje i podaje materiały lakiernicze, zaawansowaną automatykę wentylacji i systemy stabilizacji temperatury zapewniające optymalne warunki dla procesu, system identyfikacji RFID oraz liczne czujniki, które na bieżąco monitorują parametry każdego etapu lakierowania, a także zdolność do malowania zarówno całych, gotowych pojazdów, jak i poszczególnych korpusów. Dzięki tym rozwiązaniom Huta Stalowa Wola zyskuje zdolność do nanoszenia najbardziej zaawansowanych, wielowarstwowych powłok kamuflażowych, które są kluczowe dla ochrony pojazdów na współczesnym polu walki.

Jak zaznaczył prezes Leszkiewicz na konferencji prasowej podczas uroczystości oddania zautomatyzowanej malarnii w Hucie Stalowa Wola.

„Zakłady mogą się automatyzować, ale nic nie zastąpi ludzi. Największą wartością polskiego przemysłu obronnego pozostają pracownicy. Produkujemy polskie bezpieczeństwo".

„Zakłady mogą się automatyzować, ale nic nie zastąpi ludzi. Największą wartością polskiego przemysłu obronnego pozostają pracownicy. Produkujemy polskie bezpieczeństwo. Budujemy trwałe kompetencje, miejsca pracy i przemysł, który przez dekady będzie jednym z motorów polskiej gospodarki.” - prezes PGZ Adam Leszkiewicz podczas uroczystości oddania zautomatyzowanej malarnii w Hucie Stalowa Wola.— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 27, 2026

Jakie korzyści przyniesie zrobotyzowana malarnia?

Inwestycja przekłada się na konkretne korzyści, które wzmacniają pozycję HSW. Zwiększona wydajność i powtarzalność procesów oznaczają, że więcej pojazdów będzie mogło opuścić fabrykę w krótszym czasie, zachowując identyczną, najwyższą jakość. Lepsza kontrola parametrów produkcyjnych minimalizuje ryzyko błędów, a automatyzacja prowadzi do oszczędności materiału i czasu. Nie bez znaczenia jest również większe bezpieczeństwo pracy – roboty przejmują najtrudniejsze i potencjalnie szkodliwe dla zdrowia zadania.

Nowa malarnia jest bezpośrednio powiązana z realizacją strategicznych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Huta Stalowa Wola jest producentem dwóch kluczowych systemów uzbrojenia: AHS Krab oraz BWP Borsuk. Uruchomienie zrobotyzowanej malarni pozwoli na płynne i efektywne wykańczanie setek pojazdów zamówionych przez polską armię.

Jak podkreślił prezes Leszkiewicz:

„Chcemy, aby Polska Grupa Zbrojeniowa była pierwszym wyborem dla Sił Zbrojnych RP i gwarancją, że pieniądze polskich podatników pracują na rzecz polskiego rozwoju. Naszym celem nie jest chwilowy wzrost związany z obecną sytuacją bezpieczeństwa. Produkujemy polskie bezpieczeństwo, ale jednocześnie budujemy coś więcej: trwałe kompetencje, dobre miejsca pracy i przyszłość polskiego przemysłu.” - prezes Adam Leszkiewicz na uroczystości w HSW.

PGZ stawia na polski rozwój i bezpieczeństwo

Inwestycja w Hucie Stalowa Wola wpisuje się w długofalową strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej na lata 2024-2033, która zakłada intensywny rozwój i modernizację spółek wchodzących w skład grupy. Jak zaznaczył prezes Leszkiewicz, celem nie jest jedynie chwilowy wzrost związany z obecną sytuacją geopolityczną.

„Produkujemy polskie bezpieczeństwo, ale jednocześnie budujemy coś więcej: trwałe kompetencje, dobre miejsca pracy i przyszłość polskiego przemysłu” – stwierdził.