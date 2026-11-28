Podpisane porozumienie wprowadza Grupę WB do wąskiego grona europejskich producentów amunicji, dysponujących technologią zwiększania zasięgu amunicji kalibru 155 mm, Jest ona wykorzystywana m.in. w armatohaubicach Krab, K9, PzH 2000 czy CAESAR.

Amunicja o zwiększonym zasięgu, mówimy tutaj o potwierdzonej donośności co najmniej 40 km, jest porządana w dużych ilościach nie tylko na potrzeby wojny na Ukrainie, ale też dla sił zbrojnych wszystkich krajów NATO. Grupa WB rozwija własną technologię produkcji amunicji 155 mm. Na jej zamówienie Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego – opracował nowy typ gazogeneratora, urządzenia instalowanego w dnie pocisku, dla poprawienia jego donośności. Projekt został zrealizowany w rekordowym czasie kilkunastu miesięcy, od określenia parametrów, do produkcji małoseryjnej.

Jak działa gazogenerator i czemu służy?

Bazowa technologia została opracowana w Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego, który koordynuje w Sieci projekty rakietowe i amunicyjne z udziałem dziewięciu innych instytutów. Nie był to pierwszy gazogenerator opracowany w tym ośrodku naukowym, ale ta konstrukcja powstała na zamówienie Grupy WB i ściśle w oparciu o jej wymagania.

Gazogenerator służy do zwiększenia donośności i stabilności pocisku w locie. Jest to montowany w dennej części pocisku element z ładunkiem pirotechnicznym, który spalając się, wypełnia próżnię powstającą za bardzo szybko poruszającym się pociskiem artyleryjskim. Dzięki temu redukuje on tak zwany opór denny, zmniejsza turbulencje powstające za pociskiem w trakcie lotu, co pozwala wydłużyć donośność bez konieczności stosowania napędu rakietowego, czy innych wymyślnych „sztuczek”.

Gazogenerator powoduje, że pocisk wolniej traci prędkość, leci wyżej, dalej i bardziej stabilnie. Wystrzelony z lufy tej samej długości, pocisk jest w stanie dzieki temu zwiększyć swoją donośność od 20% do 30%, przy takim samym ładunku miotającym i ciśnieniu.

Ekspresowe przejście od projektu do produkcji

Jak mówi prezes zarządu Grupy WB, Piotr Wojciechowski, zapytany o to, co wyróżnia ten gazogenerator na tle innych - „Onpowstał teraz, czyli wlatach2025-2026,ioparty jest o nowe komponenty, nowetechnologie, przedewszystkim, jeżeli chodzi o chemię.Dzięki temu uzyskujemy zdecydowanie lepsze parametry.” Podkreśla również, że liczba producentów gazogeneratorów w Europie jest bardzo ograniczona, a w Polsce Grupa WB jest jedyna.

Jeśli chodzi o zaawansowanie projektu, to prototypy przeszły już próby balistyczne, potwierdzając poprawne działaniei zasięg co najmniej 40 km.Grupa WB jest obecnie zdolna do małoseryjnej produkcji, co umożliwi skierowanie pocisków na badania poligonowe, niezbędne do uzyskania certyfikacji wojskowej oraz rozpoczęcia produkcji seryjnej.

Docelowo produkcja będzie zależeć od zamówień. Mówimy tu nie tylko o zamówieniach na cały pocisk, ale również sam gazogenerator, który jest na rynku produktem bardzo porządanym, gdyż jak zauważa prezes Wojciechowski – „Pocisk 155 mm o zasięgu 40 km nie istnieje bez gazogeneratora”.

Partnerstwo strategiczne i rekordowa komercjalizacja

Wspólne prace inżynierów Grupy WB i badaczy Łukasiewicza prowadzono od wczesnego etapu rozwojowego w ramach wprowadzonego w 2025 roku modelu partnerstwa strategicznego, wzorowanego na rozwiązaniach z Niemiec i Finlandii. Opłaty licencyjne będą rozliczane w transzach powiązanych ze skalą sprzedaży. Jest to bardzo wygodne zarówno dla producenta jak i licencjodawcy. Dzięki temu umowa może przynieść Sieci Badawczej Łukasiewicz około 90 mln złotych przychodów.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr Hubert Cichocki podkreślił, że w niespełna rok od zawarcia umowy o partnerstwie udało się przełożyć nakłady badawcze na konkretny kontrakt, który może okazać się największą polską umową komercjalizacyjną ostatnich dekad. Z kolei prezes Grupy WB wskazał, że opracowanie własnego rozwiązania pozwala na jego wytwarzanie w oparciu o krajową bazę produkcyjną i wzmacnia suwerenność technologiczną.

Pokazuje to znaczenie współpracy nauki i przemysłu, ale też wzrost zaangażowania ośrodków badawczych w projekty obronne. W 2026 roku aż 67 proc. nowych projektów Sieci Badawczej Łukasiewicz, finansowanych ze środków publicznych dotyczy obronności, bezpieczeństwa oraz technologii podwójnego zastosowania. Na przyszły rok planowany jest wzrost do niemal 80%.