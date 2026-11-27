• Pierwsze jednostki polskiej floty wojennej pływały po… rzekach.

• Najpierw trzeba było wywalczyć dostęp do morza. Potem zbudować flotę, która mogłaby go bronić.

• „Pomorzanin” był początkiem. „Orzeł” pokazywał, jak daleką drogę przeszła Marynarka Wojenna od rozkazu Józefa Piłsudskiego.

Biedne państwo zainwestowało w Marynarkę Wojenną olbrzymie sumy

W rozwój Marynarki Wojennej Rzeczpospolita i jej obywatele zainwestowali w ciągu 21 lat 2 mld zł. To odpowiednik dzisiejszych circa 100 mld PLN. W tamtym czasie to był gigantyczny wysiłek dla Polski.

Dopiero w 1920 r. Polska ostatecznie uzyskała dostęp do morza na odcinku 147 km. Połowę z tego stanowiły brzegi Półwyspu Helskiego. Linia brzegowa na morzu otwartym wynosiła tylko 24 km, a na brzegu Zatoki Puckiej – 49 km. Do obrony tak skromnego stanu posiadania odrodzona RP potrzebowała Marynarki Wojennej.

„Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.

I to cały rozkaz, a de facto – akt założycielski MW II RP. Do końca nie wiadomo, czy data wydania rozkazu była przypadkowa, czy też było odwrotnie. 28 listopada 1627 r. doszło do największego zwycięstwa w historii polskiej marynarki (floty) wojennej. Wówczas w bitwie pod Oliwą okręty pod dowództwem admirała Arendta Dickmanna rozbiły szwedzką flotę blokującą Gdańsk.

Pod koniec 1918 r. nie było wiadomo, jaki wymiar będzie miał dostęp Polski do Bałtyku. Is tało się. 10 lutego 1920 r. na Pomorze wkroczył z wojskiem gen. Józef Haller. Wówczas zaślubinami Polski z morzem, dokonanymi w Pucku, przypieczętował postanowienia Traktatu Wersalskiego.

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Rozkaz Naczelnika Państwa wykonywano do końca istnienia II RP.

Z braku dostępu do morza jego tymczasowym substytutem były wody śródlądowe. Pierwsze jednostki MW pojawiły się w Modlinie i w Pińsku. Utworzono flotylle wiślaną i pińską. Nim na Bałtyku pojawiła się polska bandera wojenna, trzeba było przygotować dla niej zaplecze. Budowano je w Pucku i na Helu.

Pierwszym morskim okrętem wojennym był niewielki ORP „Pomorzanin”. Wcześniej pływał pod banderą niemiecką jako – nomen omen – „Deutschland”.

W kalendarium historycznym Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni tak opisano tego prekursora polskiej siły na Morzu Bałtyckim:

„Sto lat temu (w 1920 r. – Portal Obronny) polska bandera wojenna pojawiła się na Bałtyku. W Gdańsku na pokładzie okrętu hydrograficznego „Pomorzanin” nastąpiło uroczyste podniesienie biało-czerwonej bandery. Był to płaskodenny żelazny parowiec pasażersko-towarowy żeglugi przybrzeżnej (zbudowany w roku 1893, pojemność 186 BRT, brał na pokład do 200 pasażerów), kupiony w Hamburgu z końcem 1919 r. formalnie przez kpt. mar. Józefa Unruga, gdyż Niemcy nie chcieli sprzedawać statku bezpośrednio rządowi polskiemu. Remont i adaptację na okręt hydrograficzny wykonano w stoczni Wojtana w Gdańsku”.

Józef Unrug to postać z panteonu polskich bohaterów wojennych. Będąc niemieckiego pochodzenia, mając za sobą służbę w cesarskiej Kriegsmarine, we Wrześniu dowodził jako wiceadmirał obroną wybrzeża. Miał się za Polaka. Z Niemcami nie rozmawiał po polsku, przez tłumacza. Odrzucił ofertę służby w Kriegsmarine III Rzeszy w stopniu admirała!

Marynarka Wojenna II RP była niewielka, ale nie anachroniczna

Jednostkami w rodzaju „Pomorzanina” nie sposób było bronić polskiego wybrzeża. Marynarka Wojenna potrzebowała jednostek o znacznie większym potencjale. I wbrew powszechnym stereotypom, w myśl których nasze siły zbrojne były anachroniczne i niedostosowane do wymogów „współczesnego pola walki”, to MW była bardzo nowoczesna. Niewielka, ale w sensie technicznym nieodbiegająca od ówczesnych wymagań.

Historia MW sprzed 1939 r. jest względnie dobrze znana. Wiadomo: niszczyciele „Burza”, „Błyskawica”, „Grom”, stawiacz min „Gryf”, pięć okrętów podwodnych plus kilka trałowców i innych okrętów pomocniczych… Mało kto nie wie, że w II RP mieliśmy niszczyciele. Jednak mało kto wie, że mieliśmy również… krążownik. Oczywiście zwrot „mało kto” należy traktować jako swego rodzaju figurę retoryczną, z grubsza określającą stan rzeczy.

W 1927 r. dawny francuski „D’Entrecasteaux” (z 1899 r.) trafił do Polski jako ORP „Bałtyk” (8123 t wyporności). Co prawda miał dwa działa kal. 240 mm, ale nie bardzo nadawały się do użytku. Uzbrojenie zdemontowano. Polska kupiła okręt od Belgii, by ten oceaniczny okręt robił za Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Zresztą nie miał nie tylko artylerii, ale i… napędu. Do Polski go przyholowano, ale i tak naród był dumny, że MW ma taki duży okręt! Zatopiono go w 1939 r., w roku 1942 został zezłomowany.

Nim na stan etatowy MW weszły nowoczesne niszczyciele i okręty podwodne, to stricte wojennymi jednostkami były poniemieckie torpedowce „Góral”, „Kaszub”, „Krakowiak”, „Kujawiak”, „Mazur” i „Ślązak”. To jednostkiprzekazane Polsce w roku 1921 w ramach podziału kajzerowskiej floty.

Nowoczesność pojawiła się w 1930 r. Wówczas do MW trafił, wodowany (w Blainville we Francji) dwa lata wcześniej, pierwszy polski niszczyciel: ORP „Wicher”. Poszedł na dno 3 września 1939 r. W tej bitwie z niemieckimi niszczycielami i Luftwaffe zatonął także ORP „Gryf”, stawiacz min – największy bojowy okręt naszej Marynarki...

Jaki okręt był wizytówką Marynarki Wojennej II RP?

„Błyskawica”? „Wicher”? „Burza”? „Grom”? A może „Gryf”? 7 lutego 1939 r. na redę portu gdyńskiego wpłynął ORP „Orzeł”. 10 lutego przybił do Nabrzeża Pomorskiego. Nieprzypadkowo w tym dniu. Wówczas obchodzono Święto Marynarki Wojennej. Okręt i jego załogę witało 30 tys. ludzi.

„Orzeł” był zaliczany do najnowocześniejszych jednostek w swojej klasie. 84-metrowej długości jednostkę o wyporności w zanurzeniu 1500 ton obsługiwała 60-osobowa załoga. Był mocno uzbrojony: 12 wyrzutni torpedowych i dwa działa Boforsa kalibru 105 i 40 mm.

Co ważne: zbudowany został dzięki społecznej zbiórce pieniędzy, w którą włączyły się m.in. Liga Morska i Kolonialna oraz Fundacja Łodzi Podwodnej. Okręt kosztował 2,2 mln zł. Dla porównania: Polski Fiat 508 Balilla w 1935 r. kosztował w wersji podstawowej 5,4 tys. zł.

Tu należy wskazać, że w 1932 r. w strukturze Marynarki Wojennej zaistniał Dywizjon Okrętów Podwodnych. Już w 1931 r. mieliśmy dwa okręty (wówczas nazywane „łodziami podwodnymi”): „Wilk” i „Ryś”. W 1932 r. dołączył do Dywizjonu „Żbik”, w lutym 1939 r. „Orzeł”, a w kwietniu – „Sęp” - bliźniak „Orła”. Ten ostatni, jako jedyny z podwodnej flotylli nie doczekał końca wojny, który to na swój ostatni patrol wyruszył 23 maja 1940 r.

Rozkaz Józefa Piłsudskiego wykonywano do końca istnienia II RP. Według stanu na 1 sierpnia 1939 r. w Marynarce Wojennej służyło ok. 5,1 tys. marynarzy (w tym 450 oficerów). Marynarka dysponowała w sumie 19 jednostkami. Przedwojenna Polska zbudowała ją od zera, z prawdziwego zdarzenia. Niestety, nie na miarę potrzeb, ale własnych możliwości.

Nasza flota wojenna była „Dawidem” przy „Goliacie”, przy czym w tej historii słabszy nie miał procy. Kierownictwo II RP miało świadomość tego, że okręty, które zostaną bronić polskiego wybrzeża, pójdą na dno w tej nierównej walce z Kriegsmarine.

Dlatego 30 sierpnia 1939 r. trzy niszczyciele – „Burza”, „Grom” i „Błyskawica” – odpłynęły do Wielkiej Brytanii w ramach planu „Peking”. ORP „Orzeł” wycofał się do Estonii, na redę Tallinna, 14 września. W nocy z 17 na 18 września załodze udało się wyprowadzić okręt z internowania. ORP „Wilk” przedarł się do Wielkiej Brytanii (20 września). Reszta Dywizjonu dotarła we Wrześniu do Szwecji i tam została internowana. Te trzy okręty w 1945 r. powróciły do Polski. Innej już Polski…