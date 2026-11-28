Jak wskazuje autor, rosyjskie ataki z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących oraz szybkich dronów z napędem odrzutowym wymuszają na ukraińskim lotnictwie ekstremalne tempo operacji. Gen. Deptula przywołuje swoją rozmowę z ukraińskim pilotem, który w ciągu 12 godzin wykonał pięć misji bojowych, zestrzeliwując 10 rosyjskich pocisków manewrujących. To ekstremalne tempo, zarówno dla pilotów jak i maszyn.

Według oceny ośrodka Royal United Services Institute (RUSI) z 2026 roku zadania obrony powietrznej pochłaniają niemal cały potencjał ukraińskich myśliwców. Swoją intensywnością potęgując zaległości obsługowe oraz niedobory części zamiennych i rakiet powietrze-powietrze. To wyzwanie zarówno w zakresie technicznym jak i operacyjnym i strategicznym. Maszyny i piloci którzy zwalczają rosyjskie środki ataku na miasta i zakłady, Kijów mógłby wykorzystać na froncie.

Przewaga F-15 w obronie powietrznej i kwestia czasu

Zdaniem Deptuli myśliwce F-15C/D Eagle,zaprojektowane do wywalczania przewagi w powietrzu, mają parametry operacyjne dobrze dopasowane do obrony terytorium wielkości Ukrainy. W porównaniu z eksploatowanymi przez Kijów starszymi wariantami F-16 oferują one większy zasięg, długotrwałość lotu i pułap operacyjny, a także przenoszą więcej uzbrojenia powietrze-powietrze. Może to być do ośmiu pocisków powietrze-powietrze takich jak AMRAAM i Sidewinder, ale też zasobniki z rakietami naprowadzanymi laserowo oraz 940 sztuk amunicji do działka kalibru 20 mm (wobec 511 nabojów w F-16), co pozwala oszczędzać drogie rakiety przy zwalczaniu np. dronów kamikaze.

Ważnym atutem jest również awionika części egzemplarzy z Gwardii Narodowej USA (Air National Guard), wyposażonych w radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym APG-63(V)3 (AESA), Zapewniają one znacznie większy zasięg wykrywania i śledzenia celów niż radary na ukraińskich F-16. Przejęcie przez F-15 głównego ciężaru zadań obrony powietrznej pozwoliłoby uwolnić F-16 do misji wielozadaniowych oraz zapewniłoby maszyny dla pilotów starzejących się MiG-29 i Su-27, zanim na Ukrainę dotrą większe partie nowych F-16, Gripenów czy Rafale.

Ponad 240 maszyn na składowisku i wycofywane samolotów z Gwardii Narodowej

Autor zwraca uwagę na konkretne zasoby dostępne w Stanach Zjednoczonych. Na składowisku AMARG w bazie lotniczej Davis-Monthan w Arizonie znajduje się obecnie ponad 240 myśliwców F-15C/D. Ponadto, zgodnie z decyzją Sił Powietrznych USA z 19 grudnia 2024 roku zatwierdzono zastąpienie 54 egzemplarzy Eagle w trzech skrzydłach Gwardii Narodowej (po 18 maszyn w 104. Skrzydle w Massachusetts, 144. w Kalifornii oraz 159. w Luizjanie), przy czym jednostka z Massachusetts zakończyła już wycofywanie swoich F-15.

Gen. Deptula postuluje, by Pentagon zbadał, ile maszyn wycofywanych z Gwardii Narodowej można przekazać bezpośrednio bez dodatkowych prac, a ile ze składowiska AMARG da się przywrócić do służby operacyjnej – przy uwzględnieniu zmęczenia konstrukcji, konfiguracji radarów i dostępności silników – tak aby zbudować dla Ukrainy flotę liczącą 50–60 sprawnych samolotów. W jego ocenie starsze F-16C/D w amerykańskich magazynach wymagałyby znacznie szerszej modernizacji i więcej pracy niż mniej zużyte, oraz dysponujące nowszymi sensorami F-15C/D Eagle.

Logistyka i argument negocjacyjny wobec Moskwy

Wprowadzenie kolejnego typu zachodniego samolotu wiąże się z koniecznością zorganizowania szkolenia pilotów i techników, zapasu silników, części zamiennych, uzbrojenia oraz zaplecza remontowego poza granicami Ukrainy, aby uniknąć problemów obsługowych znanych z eksploatacji floty F-16. Deptula podkreśla jednak, że USA dotąd jedynie ułatwiały sojusznikom przekazanie F-16, ale nie dostarczyły jeszcze myśliwców z własnych zasobów.

Dostawa samolotów, szczególnie F-15, byłaby istotnym sygnałem dla Kijowa. Jednocześnie, wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej ograniczyłoby motywację Kremla do przeciągania wojny lub wznawiania ataków po ewentualnym zawieszeniu broni. Jest to więc działanie korzystne dla długoterminowego zabezpieczenia spokoju w regionie.