Szybka ścieżka zakupowa

Najnowsze dane podał minister ds. gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard. Było to 26 listopada 2026 roku, w odpowiedzi na pytanie pisemne posła Partii Konserwatywnej Stuarta Andersona o skuteczność reformy. Minister stwierdził, że rząd przejął system zakupów "wolny, drogi i nieprzystający do zagrożeń". Jako postęp wskazał utworzenie Grupy Narodowego Dyrektora ds. Uzbrojenia (NAD Group), uproszczenie ścieżek kontraktowych i podział zakupów na kategorie, z których każda ma własny tryb. Do marca 2026 roku "Commercial X" zawarł 850 umów. Średni czas do kontraktu wyniósł 31 dni, o 47 proc. mniej niż w porównywalnych postępowaniach.

"Commercial X" powstał w 2022 roku, aby przyśpieszyć dostarczanie siłom zbrojnym nowych technologii i ułatwić współpracę z resortem małym firmom. Obsługuje kontrakty o wartości do 50 mln funtów i czasie realizacji poniżej dwóch lat. Działa na uproszczonych procedurach zatwierdzania i może podejmować większe ryzyko. Według rządowej strony programu do grudnia 2025 roku podpisano 580 umów i zaoszczędzono 74 mln funtów. Do marca 2026 roku przybyło więc 270 kontraktów. Wśród umów resort wymienia laser bojowy DragonFire, prace nad uzbrojeniem hipersonicznym i kontrakt dla bazy RAF Brize Norton.

Obok "Commercial X" działa program pk. "Accelerating Commercial Pathways". Obejmuje on ścieżki Spiral, Urgent, Design to Cost, Digital and Technology, Low Complexity Procurement, SME i SPARX.

Nowa struktura i plan inwestycyjny

Grupę NAD utworzono w marcu 2025 roku. Połączyła pięć dotychczasowych organizacji i cztery nowe obszary. Weszły do niej (m.in.) dawne pion materiałowy Defence Equipment and Support, laboratorium Dstl, Defence Digital i National Shipbuilding Office. Według publikacji rządowych grupę zastąpiła już struktura National Armaments. Kierunek reform wyznacza strategia przemysłu obronnego z września 2025 roku. Przebudowa systemu zakupów jest jednym z jej sześciu priorytetów, obok wspierania firm działających w kraju i odporności bazy przemysłowej.

Najsłabszym ogniwem okazał się czas przyjęcia planu inwestycyjnego obrony (Defence Investment Plan). Miał zastąpić plan sprzętowy na lata 2023–2033. Komisja Rachunków Publicznych ostrzegała w czerwcu 2026 roku, że brak planu "poważnie podważa" modernizację sił zbrojnych i osłabia bazę przemysłową. Przewodniczący komisji Sir Geoffrey Clifton-Brown stwierdził, że kraj od lat nie ma wiarygodnego planu zdolności wojskowych, a szkody dla wiarygodności państwa już powstały. Komisja odnotowała też, że dostawcy podnoszą ceny wraz z pogarszaniem się sytuacji międzynarodowej.

Plan opublikowano 30 czerwca 2026 roku. Narodowy Dyrektor ds. Uzbrojenia Rupert Pearce poinformował, że od tego czasu resort zawarł blisko 400 umów o wartości około 3 mld funtów, czyli mniej więcej sześć tygodniowo. Uruchomiono też cztery z trzynastu portfeli zdolności. Ten sam urzędnik przyznawał w marcu, że programy w trudnej sytuacji stanowią "nieco ponad 20 proc., blisko 25 proc." wszystkich. Od pierwszego kontaktu do kontraktu na dużą platformę mija u Brytyjczyków około sześciu lat. Jako wzór szybszego działania wskazał tryb Kindred, w którym kupuje się sprzęt dla Ukrainy. Według niego ci sami urzędnicy działają w nim znacznie sprawniej, bo zdjęto z nich ciężar procedur.

Pieniądze, małe firmy i ograniczenia

Raport NAO z listopada 2026 roku pokazuje, że w czerwcu resort dostał łącznie 15 mld funtów dodatkowych środków. Złożyło się na nie 11,6 mld funtów podwyżek budżetu i 3,4 mld funtów tzw. siły nabywczej, uzyskanej przez zdjęcie z resortu części obciążeń. Ministerstwo skarbu przejęło 2 mld funtów kosztów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na wypadek zawieszenia broni. Ministerstwo Obrony nie wskazało jednak, jakie aktywa sprzeda, żeby zrealizować cel 400 mln funtów. Oszczędności rzędu 3,3 mld funtów do roku budżetowego 2029–2030 nie mają gotowych planów wdrożenia. Wydatki o wartości 0,6 mld funtów przesunięto na lata po 2029–2030. Same procesy NAD Group NAO określiło, za samą grupą, jako sztywne, co ogranicza liczbę zadań prowadzonych jednocześnie.

Resort zakłada wydatki obronne na poziomie 2,6 proc. PKB w roku budżetowym 2026–2027 i 2,7 proc. w kolejnych latach okresu przeglądu wydatków. Według szacunku NATO Wielka Brytania wydała w 2026 roku 2,56 proc. PKB, przy średniej sojuszu 2,86 proc. Dało jej to 14. miejsce na 31 państw. Kanclerz skarbu wyznaczyła cel 3 proc. PKB w 2030 roku. Drogę do natowskiego progu 3,5 proc. w 2035 roku ma określić przegląd wydatków w 2027 roku.

Drugim filarem reformy są małe i średnie przedsiębiorstwa. Resort chce do końca 2028 roku zwiększyć obroty z nimi o 50 proc. Wcześniej zadeklarował wzrost bezpośrednich wydatków na takie firmy o 2,5 mld funtów do maja 2028 roku. Poseł Jesse Norman ocenił, że biuro ds. rozwoju małych firm ma za mało ludzi i za słabo dociera do przedsiębiorców. Narodowy Dyrektor ds. Uzbrojenia Rupert Pearce przyznał mu rację. Branża mówiła komisji wprost, że nie zainwestuje bez większej pewności co do kontraktów.

Dla Polski, która rozbudowuje armię przy podobnym nacisku na tempo zakupów i udział rodzimego przemysłu, brytyjski przypadek pokazuje dwie rzeczy. Szybkie ścieżki dla mniejszych kontraktów przynoszą wymierne efekty. Bez stabilnego planu inwestycyjnego i jasnego sygnału popytu nie przyspieszą jednak zakupów dużych platform.