Rodowód i zadania

Święto przypada w rocznicę rozkazu, którym 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski powołał Marynarkę Polską. Państwo nie miało jeszcze wtedy dostępu do morza, a nowa formacja przejęła całość spraw morskich. Pierwsze obchody zorganizowano 10 lutego 1928 roku, w nawiązaniu do zaślubin Polski z morzem. Po wojnie święto przeniesiono na ostatnią niedzielę czerwca, jako zwieńczenie Dni Morza. Decyzją ministra obrony narodowej z 22 października 2024 roku powrócono do daty listopadowej. Tegoroczne centralne uroczystości odbyły się w Gdyni dzień wcześniej. Na okrętach podniesiono wielką galę banderową, a z pokładu ORP "Błyskawica" oddano salut 21 wystrzałów.

Zadania formacji wykraczają dziś daleko poza morską obronę wybrzeża. Marynarka Wojenna odpowiada za obronę morskiej granicy państwa oraz ochronę żeglugi i interesów RP na polskich obszarach morskich. Wspiera też Straż Graniczną w ochronie wyłącznej strefy ekonomicznej i uczestniczy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Po eksplozjach gazociągów Nord Stream jesienią 2022 roku coraz większe znaczenie zyskała ochrona infrastruktury krytycznej. Chodzi o Baltic Pipe, kable energetyczne i telekomunikacyjne, platformy wydobywcze, terminale i powstające farmy wiatrowe. Narodową operację pk. "Zatoka" prowadzi Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. Biorą w niej udział siły 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i Brygady Lotnictwa MW. Operacja pozostaje odrębna od natowskiej aktywności pk. "Baltic Sentry", uruchomionej w styczniu 2025 roku, choć obie wymieniają się obrazem sytuacji na Bałtyku.

Ramy prawne tych działań uporządkowała ustawa "Bezpieczny Bałtyk". Sejm uchwalił ją 21 listopada 2025 roku, a Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 9 stycznia 2026 roku. Marynarka Wojenna może kontrolować statki na polskich wodach terytorialnych, wymuszać zmianę ich kursu i inicjować pościg. Dowódca okrętu lub statku powietrznego może, za uprzednią zgodą Dowódcy Operacyjnego, użyć uzbrojenia w obronie infrastruktury krytycznej. Do wysłania okrętów na wody międzynarodowe w celu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa wystarcza decyzja ministra obrony narodowej. Zadania sojusznicze obejmują udział w stałym zespole obrony przeciwminowej NATO SNMCMG1. Lotnictwo morskie uczestniczy z kolei w unijnej operacji pk. "Irini" na Morzu Śródziemnym.

Struktura i dowodzenie

Nadzór nad formacją sprawuje Inspektorat Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, kierowany przez wiceadm. Jarosława Ziemiańskiego. Odpowiada on za rozwój, szkolenie i ocenę gotowości, ale nie prowadzi operacji. Funkcję operacyjną pełni COM-DKM, podporządkowane Dowództwu Operacyjnemu RSZ i zintegrowane z systemem dowodzenia NATO. Inspektoratowi podlegają dwie flotylle i Biuro Hydrograficzne MW. Pozostałe elementy morskie są rozproszone. Brygadę Lotnictwa MW nadzoruje Inspektor Sił Powietrznych, 6. Ośrodek Radioelektroniczny Inspektor Rodzajów Wojsk, a Centrum Szkolenia MW w Ustce Inspektor Szkolenia. Jednostka Formoza podlega Dowództwu Wojsk Specjalnych.

3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego z Oksywia skupia siły uderzeniowe. Dywizjon Okrętów Bojowych tworzą fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry ORP "Gen. K. Pułaski" (272) i ORP "Gen. T. Kościuszko" (273) oraz trzy małe okręty rakietowe typu Orkan. Należą do niego także korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP "Kaszub" (240) i korweta patrolowa ORP "Ślązak" (241). Dywizjon Okrętów Podwodnych eksploatuje ORP "Orzeł" (291) projektu 877E. W składzie flotylli są też okręty rozpoznania radioelektronicznego, hydrograficzne, ratownicze i wsparcia oraz Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach, uzbrojona w pociski NSM.

8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego ze Świnoujścia odpowiada za działania minowe, transport morski i działania desantowe. 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych tworzy pięć okrętów proj. 767 typu Lublin. Komponent przeciwminowy stanowią 12. i 13. Dywizjon Trałowców, z trzema niszczycielami min projektu 258 oraz trałowcami bazowymi projektów 207P i 207M. Dowodzenie siłami obrony przeciwminowej zapewnia ORP "Kadm. X. Czernicki" (511). Brygada Lotnictwa MW, z bazami w Gdyni-Babich Dołach i Darłowie, pełni dyżury SAR na śmigłowcach W-3WARM. Zadania ZOP i rozpoznawcze wykonuje czterema śmigłowcami AW101, samolotami M28B 1R Bryza i dwoma samolotami Saab 340 AEW.

Rozbudowa floty

Rdzeń rozbudowy stanowią fregaty wielozadaniowe projektu 106, oparte na brytyjskim projekcie Arrowhead 140. Przyszły ORP "Wicher" (274) zwodowano 13 sierpnia 2026 roku i trwa jego wyposażanie. 24 listopada położono stępkę pod przyszły ORP "Huragan". Wodowanie przyszłego ORP "Burza" przewiduje się na październik 2027 roku, a przekazanie fregat na koniec 2029, 2030 i 2031 roku. Równolegle wyposażane są trzy kolejne niszczyciele min projektu 258: przyszłe OORP "Jaskółka", "Rybitwa" i "Czajka". Powstają też dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego projektu 107, które zastąpią OORP "Nawigator" i "Hydrograf", oraz okręt ratowniczy projektu 108. Trzy z budowanych jednostek mają podnieść banderę w 2027 roku. Łącznie resort zakontraktował dla floty 23 okręty. Do 2039 roku może dojść kolejnych 12, w tym cztery korwety programu pk. "Ostrosz" i pięć okrętów transportowo-minowych programu pk. "Karetta".

Pod wodą lukę ma wypełnić dzierżawiony szwedzki okręt typu A17 HMS "Södermanland". Polską banderę podniesie pod koniec 2027 roku lub na przełomie 2027 i 2028 roku i pozostanie w służbie do końca 2032 roku. Wtedy ma zostać przyjęty pierwszy z trzech okrętów typu A26 zamówionych w programie pk. "Orka". Kolejne dwa są przewidziane na koniec 2036 i 2038 roku. Na lądzie trwa wzmacnianie sił nadbrzeżnych. Do dwóch dywizjonów NSM w 2027 roku dołączą cztery kolejne, z nowszą wersją pocisków zdolną do rażenia celów lądowych. Na bazie Morskiej Jednostki Rakietowej powstaje Brygada Rakietowa MW z dowództwem w Słupsku.

Poważnym problemem sprzętowym pozostają śmigłowce pokładowe. Po wycofaniu ostatnich SH-2G 6 listopada 2025 roku Marynarka Wojenna nie ma maszyn zdolnych do operowania z pokładów fregat. Program pk. "Kondor", prowadzony od 2020 roku, zakłada pozyskanie od czterech do ośmiu śmigłowców pokładowych. Wciąż pozostaje jednak w fazie analityczno-koncepcyjnej i nie uruchomiono postępowania na dostawy. Cztery posiadane AW101 przeznaczono do działania z baz lądowych. Nierozstrzygnięte pozostaje również zaplecze logistyczne. Okręt wsparcia działań połączonych pk. "Marlin", okręt wsparcia logistycznego pk. "Bałtyk" i dwa zbiornikowce paliwowe pk. "Supply" nadal są na etapie planów. Z tej perspektywy pilne są dwa kroki. Pierwszy to rozstrzygnięcie programu pk. "Kondor" i powiązanie go z harmonogramem fregat, tak by przyszły ORP "Wicher" nie wszedł do służby bez śmigłowca. Drugi to zabezpieczenie finansowania jednostek logistycznych, bez których nowe okręty nie utrzymają długiej obecności w morzu.