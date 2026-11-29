Trzy ataki, jedno przęsło

Brytyjski wywiad wojskowy opublikował 27 listopada ocenę skutków ukraińskiej operacji przeciwko przeprawie przez Cieśninę Kerczeńską. Most był celem trzech ataków przeprowadzonych pociskami manewrującymi i bezzałogowymi systemami powietrznymi. Pierwszy, w nocy z 15 na 16 listopada, zdeformował łuk przęsła drogowego i wymusił częściowe zamknięcie ruchu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określał wówczas uszkodzenia jako nieznaczne. Drugie uderzenie, około północy 17 listopada, doprowadziło do zawalenia się łuku i przęsła drogowego o długości około 270 metrów. Ruch kołowy został całkowicie wstrzymany, a brytyjska ocena wskazuje dodatkowo na leje na odcinku około 200 metrów jezdni. Celem trzeciego ataku – o północy 19 listopada – była część kolejowa. Uszkodzone zostały balustrady i konstrukcja przy łuku kolejowym, a ruch pociągów odbywa się prawdopodobnie po jednym torze.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił uderzenie jako siódmą fazę operacji przygotowywanej przez kilka tygodni. Według strony ukraińskiej udział w niej wzięły Marynarka Wojenna, Wojska Rakietowe i Artyleria, Siły Systemów Bezzałogowych oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, a do jej przeprowadzenia użyto wyłącznie środków krajowych, w tym pocisków Neptun, Ruta i FP-5 Flamingo oraz rakiet-dronów Palanica. Defence Intelligence zwraca uwagę, że dwa zestawy Pancyr-S1 rozmieszczone około 2,4 kilometra na południe od zniszczonego przęsła nie zdołały odeprzeć ataku.

Symbol okupacji pod ostrzałem

Przeprawa o długości 19 kilometrów, złożona z czteropasmowego mostu drogowego i dwutorowego kolejowego, była najważniejszą inwestycją infrastrukturalną Rosji po aneksji Krymu w 2014 roku. Część drogową otwarto w maju 2018 roku, kolejową pod koniec 2019 roku. Konstrukcja od początku pełniła funkcję zarówno logistyczną, jak i polityczną, a Kijów konsekwentnie traktował ją jako uprawniony cel wojskowy.

Pierwsza próba neutralizacji nastąpiła 8 października 2022 roku, gdy eksplozja ciężarówki zniszczyła dwa przęsła drogowe i podpaliła cysterny na torach. Naprawy trwały kilka miesięcy. Kolejny atak, 17 lipca 2023 roku, przeprowadzono bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, które uszkodziły dwa przęsła w rejonie filara nr 145. Rosja ogłosiła zakończenie remontu w październiku 2023 roku. Trzecia operacja, 3 czerwca 2025 roku, polegała na detonacji ładunków podwodnych przy jednej z podpór i według strony rosyjskiej nie spowodowała uszkodzeń. Dopiero listopadowe uderzenie wyłączyło przeprawę drogową bez perspektywy szybkiej odbudowy. Wicepremier Rosji Marat Chusnullin zapowiedział rozważanie dwóch wariantów naprawy, nie podając terminów.

Azow odcięty od Morza Czarnego

Łuk drogowy wznosił się nad przejściem żeglugowym, a jego szczątki zablokowały tamtejszy tor wodny. Defence Intelligence ocenia, że jednostki znajdujące się na Morzu Azowskim nie będą mogły bezpośrednio wyjść na Morze Czarne do czasu oczyszczenia akwenu. Brytyjczycy odnotowują również wstrzymanie pracy portu w Azowie po uderzeniach na mosty, w tym na przeprawę w Rostowie nad Donem zaatakowaną 10 października 2026 roku.

Analiza Royal United Services Institute wskazuje, że zator w płytkiej cieśninie odcina okupowane porty w Berdiańsku i Mariupolu, przez które Rosja eksportowała zboże, a promy przez cieśninę były już wcześniej w większości wyłączone z eksploatacji. Instytut ocenia jednocześnie, że skutki logistyczne pozostaną lokalne. Rosja w dużej mierze przestała opierać zaopatrzenie wojsk na moście jeszcze w 2024 roku, przenosząc je na kolej i korytarz lądowy przez okupowane obwody. Ciężar przejmie ograniczona przepustowością linia kolejowa oraz trasa R-280, regularnie atakowana przez ukraińskie drony. Najdotkliwiej odczują to zgrupowania w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Odbudowa łuku będzie trudna –– pierwotną konstrukcję zmontowano na lądzie i wprowadzono na miejsce drogą wodną. W obecnych warunkach każda barka i dźwig skierowane do usuwania gruzu będą najprawdopodobniej narażone na kolejne uderzenia. Dla Moskwy oznacza to wybór pomiędzy kosztowną odbudową pod ostrzałem a pogodzeniem się z utratą najważniejszego symbolu okupacji Krymu.