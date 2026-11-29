• Już latem było wiadomo, że Islamska Republika Iranu korzysta nielegalnie ze Starlinka.

• Siły zbrojne USA używały wojskowej wersji Starlinka do obsługi BSP bez opłaconego abonamentu.\

• W styczniu Waszyngton udostępnił bezpłatny dostęp do internetu wszystkim osobom w Iranie posiadającym terminal Starlinka.

Źródła wypowiadały się anonimowo, obawiając się odwetu ze strony miliardera

Według źródeł „Washington Post” zaznajomionych z wewnętrznymi rozmowami w firmie, Elon Musk był wściekły, gdy dowiedział się o dwóch przypadkach nieautoryzowanego wykorzystania jego satelitarnej usługi internetowej.

Zespół Muska przekazał mu, że Iran wykorzystał system Starlink do wspierania działań militarnych przeciwko siłom USA. Wykorzystywanie przez Iran systemu Starlink do wspierania operacji wojskowych potwierdziły dziennikowi cztery osoby zaznajomione z tymi działaniami.

Jedno ze źródeł przekazało gazecie, że latem przedstawiono szefowi Pentagonu tajne sprawozdanie dotyczące wojny, które zawierało krótką wzmiankę o wykorzystaniu przez Iran tej technologii do zapewnienia dowodzenia i kontroli nad siłami zbrojnymi oraz nadzorowania operacji z użyciem dronów uderzeniowych jednokrotnego użycia.

Musk dowiedział się też, że amerykańskie siły zbrojne wykorzystywały wersję Starlinka przeznaczoną dla wojska – Starshield – do obsługi dronów kamikadze. Problem polegał na tym, że wojsko korzystało z tańszego pakietu, który miał być przeznaczony wyłącznie do operacji naziemnych – powiedziała jedna z tych osób.

Jak podał „Washington Post”, Pentagon opłacał abonament Starshield przeznaczony do użytkowania na ziemi, ale nie wykupił pakietu umożliwiającego korzystanie z systemu w powietrzu, który był pięciokrotnie droższy.

Źródła wypowiadały się anonimowo, obawiając się odwetu ze strony miliardera stojącego na czele firmy SpaceX, będącej właścicielem systemów Starlink i Starshield.

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Ukraińcy znaleźli w rosyjskim dronie Italma terminal Starlink

Niespełna dwa miesiące wcześniej Elon Musk podjął kroki mające powstrzymać innego przeciwnika Stanów Zjednoczonych przed wykorzystywaniem Starlinka do prowadzenia działań wojennych.

W styczniu ukraińskie wojsko zwróciło się do Muska z prośbą, aby jego firma SpaceX ograniczyła możliwość korzystania z terminali komunikacyjnych. Ukraina zdobyła bowiem nagranie wideo oraz fizyczne szczątki rosyjskiego dalekosiężnego drona bojowego Italmas, wyposażonego w terminal Starlink zamontowany na skrzydle – powiedział były ukraiński urzędnik zaznajomiony z przebiegiem tych rozmów.

Co najmniej dwóch menedżerów zostało zwolnionych w związku z przypadkami niewłaściwego wykorzystywania usługi – podał amerykański dziennik.

W styczniu, w odpowiedzi na prośby Ukrainy, SpaceX odcięło łączność terminalom Starlink poruszającym się po terytorium Ukrainy z prędkością przekraczającą 70 km/h. Firma współpracowała z ukraińskim wojskiem przy tworzeniu listy zatwierdzonych terminali satelitarnych, które zostały zwolnione z ograniczeń prędkości.

Te ujawnione informacje rzucają nowe światło na to, jak globalna sieć mobilnych urządzeń komunikacji satelitarnej należąca do Muska stała się jednym z kluczowych narzędzi współczesnej wojny – podkreślił dziennik.

„Washington Post” zaznaczył, że rząd Stanów Zjednoczonych ułatwiał sojusznikom, w tym ukraińskiemu wojsku oraz irańskim dysydentom, dostęp do systemów Starlink i Starshield. Według dziennika „New York Times” w styczniu Starlink udostępnił bezpłatny dostęp do internetu wszystkim osobom w Iranie posiadającym terminal, na tle wprowadzenia przez tamtejsze władze blokady internetu i brutalnych represji wobec mieszkańców protestujących przeciwko reżimowi.

Jednak również przeciwnicy USA znaleźli sposoby na wykorzystywanie Starlinka, i to w sposób, nad którym Musk nie jest w stanie sprawować kontroli – mimo że podejmował działania mające zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu tej technologii – podkreśla „Washington Post”.

SpaceX ani Elon Musk nie odpowiedzieli na prośby o komentarz w sprawie niewłaściwego wykorzystywania systemu.

Starlink i Starshield mają szczególne znaczenie dla współczesnego pola walki

Starlink to rozwijany przez SpaceX system szerokopasmowego internetu satelitarnego, wykorzystujący konstelację satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Zapewnia dostęp do internetu w miejscach, w których tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest niedostępna, uszkodzona lub niewystarczająca.

Starshield to wojskowo-rządowa wersja tej technologii przeznaczona do zastosowań związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością. Wykorzystuje rozwiązania opracowane dla Starlinka, ale jest dostosowana do wymagań instytucji państwowych i sił zbrojnych.

Starlink i Starshield mają szczególne znaczenie dla współczesnego pola walki ze względu na możliwość zapewnienia łączności niezależnej od naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Starshield nie jest osobną, wojskową konstelacją satelitów całkowicie niezależną od Starlinka. Oba systemy wykorzystują wspólną bazę technologiczną i mogą korzystać z tej samej infrastruktury orbitalnej. Starshield obejmuje jednak również dedykowane satelity i urządzenia przeznaczone do zadań rządowych i wojskowych.