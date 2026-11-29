Pretorianie Putina dostali ciężki sprzęt. Zmodernizowane T-72 trafiły do Rosgwardii

Rosgwardia generała Wiktora Zołotowa, byłego szefa osobistej ochrony Władimira Putina, została utworzona w 2016 r. na bazie Wojsk Wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Osobom mniej zorientownym w siłach bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej formacja ta kojarzy się raczej z lekkimi oddziałami pełniącymi funkcje policyjnej prewencji, która pacyfikuje ewentualne protesty młodzieży w Moskwie czy Petersburgu. Tymczasem od jakiegoś dochodzą do nas sygnały o tym, że w jej ramach formowane są pododdziały nie różniące się od jednostek pancerno-zmechanizowanych. Skąd ta zmiana? Czy to jedynie pokłosie buntu Prigożina, gdzie jak pamiętamy Moskwa musiała mocno improwizować, by zatrzymać pochód wagnerowców, czy raczej element głębszych zmian w strukturach siłowych Rosji?

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Dywizja Rosgwardii im. Feliksa Dzierżyńskiego. Ostatnia linia obrony Kremla

Rozbudowa ciężkiego uzbrojenia Rosgwardii jest związana z dwoma głównymi procesami: konsekwencjami buntu Jewgienija Prigożyna oraz doświadczeniami wynikającymi bezpośrednio z wojny na Ukrainie. Jak wyjaśnia Mateusz Goliaszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich, istotnym zadaniem tej formacji jest również zabezpieczanie zaplecza w czasie konfliktów militarnych.

– Ważnym zadaniem Gwardii Narodowej, o którym pan nie wspomniał, jest zabezpieczanie zaplecza w czasie różnego rodzaju konfliktów militarnych – wskazuje ekspert.

Jak tłumaczy, formacje Rosgwardii działają również na terytorium Ukrainy. Zgodnie z doktryną nie powinny znajdować się na linii frontu, lecz operować w bezpośrednim zapleczu, między innymi w Doniecku, Ługańsku czy Mariupolu. Ich zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie działaniom grup dywersyjnych.

Pierwszym z powodów przekazywania Rosgwardii czołgów i transporterów opancerzonych jest bunt Grupy Wagnera. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku transfery sprzętu do Dywizji im. Feliksa Dzierżyńskiego, stacjonującej w okolicach Moskwy.

– Dywizja ta miałaby stanowić ostatnią linię obrony w przypadku powtórzenia się puczu lub innego rodzaju buntu, podobnego do tego, z którym mieliśmy do czynienia, gdy Grupa Wagnera faktycznie wystąpiła przeciwko władzom Rosji – wyjaśnia Goliaszewski.

Doświadczenia z tamtych wydarzeń pokazały, że siły mające bronić Kremla nie dysponowały odpowiednim ciężkim uzbrojeniem. Tymczasem wagnerowcy mieli sprzęt ściągnięty z frontu.

– Formacja wagnerowców była uzbrojona w ciężki sprzęt ściągnięty z frontu. Tymczasem siły, które miały bronić Rosji, Putina i Kremla, dysponowały stosunkowo skromnym ciężkim uzbrojeniem. Pamiętamy sceny rozkopywania autostrad przez koparki i inne doraźne działania podejmowane na trasie przemarszu wagnerowców – przypomina ekspert.

Drugim powodem są bezpośrednie doświadczenia z wojny na Ukrainie. Jak wskazuje rozmówca, kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, w których wojska ukraińskie przedzierały się na pozycje Rosgwardii. Podczas ofensyw siły Gwardii próbowały spowolnić marsz Ukraińców, którzy przebili się przez pierwszą linię obrony. Nie dysponowały jednak ciężkim sprzętem, przez co były rozbijane. Podobne sytuacje miały miejsce między innymi w obwodzie charkowskim.

Approximately 220 pieces of military equipment were transferred to the F.E. Dzerzhinsky Special Operations Division (a tactical unit of the National Guard). T-72B3M tanks, BMP-3M IFV, BTR-82AM APC, "Spartak" Pickup(📸), “Tigr-M”.. 🎥 VGTRK (this week) https://t.co/IrgQHaiM47— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) November 20, 2026

Kolejnym problemem były ukraińskie operacje prowadzone na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym operacja kurska oraz mniejsze wtargnięcia z wcześniejszych miesięcy.

– W takich przypadkach ciężki sprzęt Gwardii miałby pomóc przede wszystkim zapobiegać podobnym sytuacjom, a w razie ich wystąpienia – umożliwić skuteczniejsze odpieranie ataków strony ukraińskiej – tłumaczy Goliaszewski.

Z tymi doświadczeniami wiążą się transfery uzbrojenia do 116. Brygady funkcjonującej w strukturach Rosgwardii. Jednostka otrzymała między innymi czołgi T-72. Zdaniem eksperta są to dwa główne powody rozbudowy potencjału militarnego tej formacji.

Istnieje jednak również trzeci czynnik, związany z pozycją Rosgwardii w rosyjskim systemie bezpieczeństwa oraz ambicjami jej szefa, generała Zołotowa.

– Posiadanie czołgów i innego ciężkiego sprzętu buduje pozycję formacji w systemie bezpieczeństwa, a także pozycję jej szefa, generała Zołotowa. W całej kremlowskiej układance sprawia to, że człowiek ten, dysponując większym potencjałem, może pozycjonować się wśród przedstawicieli elity jako osoba lepiej przygotowana do odpierania różnego rodzaju zagrożeń – mówi ekspert.

Jak jednak zaznacza, wątek ambicjonalny i prestiżowy ma marginalne znaczenie w porównaniu z dwoma pozostałymi przyczynami.