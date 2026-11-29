Zakres prac

Rząd przekazał parlamentowi w listopadzie wieloletni plan programowy obrony na lata 2026–2028 (wł. Documento Programmatico Pluriennale, DPP). Na padania nad lotniskowcem nowej generacji przewidziano 1 mln euro w 2026 roku i 2 mln euro w 2027 roku.

Za rozwiązaniem jądrowym opowiada się adm. Enrico Credendino, były szef sztabu marynarki, a dziś prezes Orizzonte Sistemi Navali. Na targach Euronaval w Paryżu stwierdził, że następca "Cavoura" może mieć wyłącznie reaktory nowej generacji.

Podstawą techniczną jest projekt pk. "Minerva", zainaugurowany w 2023 roku przez dyrekcję uzbrojenia. Konsorcjum pod kierownictwem Fincantieri sprawdza, czy reaktor IV generacji można osadzić na tego typu okręcie. Rozważany jest chłodzony ołowiem reaktor firmy Newcleo o mocy 30 MW.

Wybór między F-35B a F-35C również zdecyduje o konstrukcji okrętu. "Cavour" ma skocznię dziobową i nie ma katapult ani lin hamujących, więc obsługuje F-35B, które startują z krótkim rozbiegiem i lądują pionowo. Pozostanie przy tej wersji zachowa obecne szkolenie i logistykę, ale ograniczy zasięg i udźwig samolotów. Bez katapult nie da się też używać samolotów wczesnego ostrzegania typu E-2, co w Europie umożliwia tylko francuski "Charles de Gaulle" (R 91). Obsługa typu F-35C wymagałaby układu z katapultami i linami hamującymi (CATOBAR), a więc większego okrętu z inną infrastrukturą pokładową i odrębnym systemem szkolenia.

"Cavour", "Trieste" i "Garibaldi"

Lotniskowiec "Cavour" (CVH 550), będący okrętem flagowym włoskich sił morskich służy od 2009 roku. Ma 244 m długości, ok. 29 m szerokości na linii wodnej i 39 m na pokładzie lotniczym. Napęd tworzą cztery turbiny gazowe o łącznej mocy 88 MW. Dają one prędkość rzędu 28 węzłów. Zasięg okrętu szacowany jest na 7000 Mm. Grupa lotnicza liczy 18–20 maszyn, załoga 451 osób, a komponent lotniczy 203. Obronę zapewniają pociski Aster 15 oraz armaty 76 mm i 25 mm. Wyporność pełna wynosi ok. 27 100 t.

Drugim okrętem do operacji lotniczych jest "Trieste" (L 9890), przyjęty w grudniu 2024 r. To okręt desantowo-śmigłowcowy (tzw. lekki lotniskowiec) o wyporności ok. 38 tys. t. Może przyjmować (m.in.) F-35B, ale jego podstawowym zadaniem pozostają operacje desantowe.

Poprzednik "Cavoura", "Giuseppe Garibaldi" (C 551), służył od 1985 roku i od końca 2024 roku pozostaje w rezerwie. Rząd skierował 26 lutego 2026 roku do parlamentu projekt dekretu o przekazaniu go Indonezji. Przygotowanie okrętu ma kosztować ok. 54 mln euro, a Leonardo przebuduje jego system walki. Jednostka trafi do Indonezji bez sprawnego uzbrojenia i posłuży do działań śmigłowców i bezzałogowców oraz jako okręt dowodzenia.

Autor: Marina Militare/ Facebook

Po co Włochom siły morskie

Włochy to ponad 8 tys. km linii brzegowej i centralne położenie na mapie Morza Śródziemnego. Marynarka nazywa morze "przestrzenią życiową" kraju, bo przez nie płyną energia, handel i dane. Rośnie znaczenie infrastruktury krytycznej na dnie: gazociągów, ropociągów i kabli telekomunikacyjnych.

Szef sztabu, wadm. Giuseppe Berutti Bergotto, wskazał zagrożenia hybrydowe, cyberataki i floty omijające sankcje. Dokument pt. "Taking a Fix 2026" zauważa, że swobodę żeglugi mogą podważać także podmioty bez przewagi militarnej. Wystarczą tanie środki, jak miny i drony, które nie muszą blokować akwenu, tylko uczynić go ryzykownym dla statków.

Z tych ocen wynika zakres obecności. Włochy objęły w latach 2025–2026 dowództwo taktyczne nad operacjami UE pk. "Irini" na Morzu Śródziemnym, "Atalanta" na Oceanie Indyjskim i "Aspides" na Morzu Czerwonym. Marynarka prowadzi też program pk. "High North" w Arktyce, a wielozadaniowy okręt bojowy "Giovanni delle Bande Nere" uczestniczy w ćwiczeniach pk. "RIMPAC" i "Pacific Dragon".

Szczególne znaczenie ma operacja pk. "Mediterraneo Sicuro", którą marynarka rozszerzyła z 160 tys. do ponad 2 mln km². Obejmuje ochronę handlu i podmorskich linii komunikacji oraz obserwację rosyjskiej floty cieni.

Ochrona tych interesów wymaga przede wszystkim eskortowców, okrętów podwodnych, jednostek patrolowych i środków do nadzoru dna morskiego. Marynarka planuje 10 okrętów podwodnych, dwa niszczyciele rakietowe z obroną przeciwrakietową i okręty typu LxD (dwa LHD i cztery LPD).

Lotniskowiec dodaje zdolność, której pozostałe jednostki nie zapewniają: obronę powietrzną grupy okrętów i projekcję siły nad akwenem. Włochy są według wadm. Giuseppe Berutti Bergotto jedyną marynarką w UE z lotniskowcem obsługującym samoloty piątej generacji. Włoskie okręty od 2022 roku działają w składzie amerykańskich grup lotniskowcowych na Morzu Śródziemnym i Czerwonym. Marynarka buduje też własną grupę uderzeniową, a "Trieste" ma zapewnić ciągłość lotnictwa pokładowego.