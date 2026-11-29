Kijów: produkcja zamiast samych dostaw
Spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie z ministrem obrony Ukrainy Jewhenijem Chmarą, odbyło się 21 listopada. Była to druga wizyta ministra obrony Zjednoczonego Królestwa Wesa Streetinga w Ukrainie od objęcia przez niego resortu. Jej najważniejszym efektem są porozumienia przemysłowe, na mocy których drony uderzeniowe zaprojektowane w Ukrainie będą produkowane w Zjednoczonym Królestwie na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Strona ukraińska uzyska możliwość tworzenia na Wyspach własnych zakładów produkcyjnych.
Brytyjskie Ministerstwo Obrony uzasadnia ten krok zwiększeniem mocy wytwórczych i wzmocnieniem łańcuchów dostaw. Z perspektywy Kijowa istotne jest przede wszystkim rozproszenie produkcji poza zasięg rosyjskich uderzeń, które wraz z nadejściem zimy coraz silniej wymierzone są w infrastrukturę krytyczną, w tym dostawy ciepła i wody. Dla Londynu to z kolei sposób na związanie własnej bazy przemysłowej z doświadczeniem bojowym, którego nie da się zdobyć na poligonie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wizyta przypadła na okres zmasowanych ataków. "To ogromny sygnał Pana wsparcia i wsparcia Zjednoczonego Królestwa dla narodu ukraińskiego" – mówił, dodając, że po nocach z uderzeniami pocisków balistycznych i manewrujących "takie wizyty dają nam nadzieję, że nie jesteśmy sami". Minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting odpowiedział, że "front ukraiński jest naszym frontem wolności i demokracji", a Władimir Putin "nie próbuje jedynie niszczyć mostów, próbuje złamać ducha narodu ukraińskiego".
Charków: RapidRanger na prośbę Kijowa
Dalsza część wizyty prowadziła do Charkowa, jednego z najczęściej ostrzeliwanych dużych miast Ukrainy. Minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting spotkał się 24 listopada z żołnierzami walczącymi na tym kierunku i zapowiedział przekazanie dodatkowych wyrzutni RapidRanger. Decyzja jest odpowiedzią na bezpośrednią prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Liczby wyrzutni nie ujawniono.
System RapidRanger, wytwarzany przez firmę Thales w Belfaście, był już skutecznie używany przez Ukrainę przeciwko dronom Shahed – zarówno w wersji ze śmigłem pchającym, jak i z napędem odrzutowym. Wyrzutnie odpalają lekkie pociski wielozadaniowe LMM (Lightweight Multirole Missile). Na mocy umowy finansowanej przez UK Export Finance, ogłoszonej w marcu 2025 roku i wartej 1,6 mld funtów, Londyn zobowiązał się dostarczyć Ukrainie ponad 6000 takich pocisków wraz z wyrzutniami. Tani, krótkiego zasięgu efektor zwalczający bezzałogowce odciąża droższe systemy przeznaczone do zwalczania pocisków manewrujących i balistycznych, co ma znaczenie przy rosyjskiej taktyce nasycania obrony.
Nowe wyrzutnie uzupełniają pakiet o łącznej wartości 500 mln funtów. Jego pierwszą część, 240 mln funtów, minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting ogłosił w Brukseli, współprzewodnicząc posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy z udziałem ponad 50 państw. Obejmuje ona ponad 1000 pocisków przeciwlotniczych z wyrzutniami oraz kilkanaście radarów. Drugą część, 260 mln funtów, przedstawił 19 listopada w Berlinie premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham podczas spotkania przywódców Koalicji Chętnych. Przewiduje ona ponad 1000 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, a także bezzałogowce morskie, logistyczne i rozpoznawcze oraz środki łączności i walki elektronicznej. Ponad 80 proc. tej kwoty ma trafić do brytyjskich firm, w tym do małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pomoc wojskowa Zjednoczonego Królestwa dla Ukrainy wynosi w tym roku 3,5 mld funtów, a do 2030 roku Londyn deklaruje co najmniej 3 mld funtów rocznie.
"Wszyscy będziemy słabsi i wszyscy będziemy bardziej bezbronni, jeśli Putin zwycięży w Ukrainie" – stwierdził w Charkowie minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting.
Kontekst polski: Nowa Dęba i Ch-101
Przed przyjazdem do Kijowa minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting był 20 listopada na poligonie w Nowej Dębie, gdzie wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz przedstawicielem francuskiego resortu obrony obserwował ćwiczenie pk. "Koalicja 26.2". To pierwsze duże ćwiczenie Wielonarodowych Sił – Ukraina (MNF-U), prowadzone pod dowództwem brytyjsko-francuskim w dniach 9–22 listopada. Wzięło w nim udział ok. 2800 żołnierzy z 11 państw, a blisko 2000 żołnierzy Wojska Polskiego odpowiadało za zabezpieczenie logistyczne. Polska występuje jako państwo-gospodarz i państwo wiodące w obszarze logistyki koalicji, ale nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Scenariusz sprawdzał przerzut, ochronę i utrzymanie sił, które po zakończeniu walk miałyby wspierać odbudowę ukraińskiej armii.
Tej samej nocy, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę, polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, co potwierdziła prokuratura. Kilka dni później, w nocy z 23 na 24 listopada, granicę na krótko przekroczył rosyjski bezzałogowiec. Brytyjski resort obrony przywołał w komunikacie z Charkowa stanowisko premiera Zjednoczonego Królestwa Andy'ego Burnhama, który potępił naruszenie polskiej przestrzeni i ocenił, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy.