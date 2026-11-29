Kijów: produkcja zamiast samych dostaw

Spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie z ministrem obrony Ukrainy Jewhenijem Chmarą, odbyło się 21 listopada. Była to druga wizyta ministra obrony Zjednoczonego Królestwa Wesa Streetinga w Ukrainie od objęcia przez niego resortu. Jej najważniejszym efektem są porozumienia przemysłowe, na mocy których drony uderzeniowe zaprojektowane w Ukrainie będą produkowane w Zjednoczonym Królestwie na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Strona ukraińska uzyska możliwość tworzenia na Wyspach własnych zakładów produkcyjnych.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony uzasadnia ten krok zwiększeniem mocy wytwórczych i wzmocnieniem łańcuchów dostaw. Z perspektywy Kijowa istotne jest przede wszystkim rozproszenie produkcji poza zasięg rosyjskich uderzeń, które wraz z nadejściem zimy coraz silniej wymierzone są w infrastrukturę krytyczną, w tym dostawy ciepła i wody. Dla Londynu to z kolei sposób na związanie własnej bazy przemysłowej z doświadczeniem bojowym, którego nie da się zdobyć na poligonie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wizyta przypadła na okres zmasowanych ataków. "To ogromny sygnał Pana wsparcia i wsparcia Zjednoczonego Królestwa dla narodu ukraińskiego" – mówił, dodając, że po nocach z uderzeniami pocisków balistycznych i manewrujących "takie wizyty dają nam nadzieję, że nie jesteśmy sami". Minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting odpowiedział, że "front ukraiński jest naszym frontem wolności i demokracji", a Władimir Putin "nie próbuje jedynie niszczyć mostów, próbuje złamać ducha narodu ukraińskiego".

Charków: RapidRanger na prośbę Kijowa

Dalsza część wizyty prowadziła do Charkowa, jednego z najczęściej ostrzeliwanych dużych miast Ukrainy. Minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting spotkał się 24 listopada z żołnierzami walczącymi na tym kierunku i zapowiedział przekazanie dodatkowych wyrzutni RapidRanger. Decyzja jest odpowiedzią na bezpośrednią prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Liczby wyrzutni nie ujawniono.

System RapidRanger, wytwarzany przez firmę Thales w Belfaście, był już skutecznie używany przez Ukrainę przeciwko dronom Shahed – zarówno w wersji ze śmigłem pchającym, jak i z napędem odrzutowym. Wyrzutnie odpalają lekkie pociski wielozadaniowe LMM (Lightweight Multirole Missile). Na mocy umowy finansowanej przez UK Export Finance, ogłoszonej w marcu 2025 roku i wartej 1,6 mld funtów, Londyn zobowiązał się dostarczyć Ukrainie ponad 6000 takich pocisków wraz z wyrzutniami. Tani, krótkiego zasięgu efektor zwalczający bezzałogowce odciąża droższe systemy przeznaczone do zwalczania pocisków manewrujących i balistycznych, co ma znaczenie przy rosyjskiej taktyce nasycania obrony.

Nowe wyrzutnie uzupełniają pakiet o łącznej wartości 500 mln funtów. Jego pierwszą część, 240 mln funtów, minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting ogłosił w Brukseli, współprzewodnicząc posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy z udziałem ponad 50 państw. Obejmuje ona ponad 1000 pocisków przeciwlotniczych z wyrzutniami oraz kilkanaście radarów. Drugą część, 260 mln funtów, przedstawił 19 listopada w Berlinie premier Zjednoczonego Królestwa Andy Burnham podczas spotkania przywódców Koalicji Chętnych. Przewiduje ona ponad 1000 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, a także bezzałogowce morskie, logistyczne i rozpoznawcze oraz środki łączności i walki elektronicznej. Ponad 80 proc. tej kwoty ma trafić do brytyjskich firm, w tym do małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pomoc wojskowa Zjednoczonego Królestwa dla Ukrainy wynosi w tym roku 3,5 mld funtów, a do 2030 roku Londyn deklaruje co najmniej 3 mld funtów rocznie.

"Wszyscy będziemy słabsi i wszyscy będziemy bardziej bezbronni, jeśli Putin zwycięży w Ukrainie" – stwierdził w Charkowie minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting.

Russian attacks on Ukrainian towns and cities are relentless. @wesstreeting saw that first hand when he became the first Defence Secretary to visit Kharkiv this week. The UK is stepping up to support Ukraine, including providing additional RapidRanger launchers made in Belfast to help save Ukrainian lives 👇— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 24, 2026

Kontekst polski: Nowa Dęba i Ch-101

Przed przyjazdem do Kijowa minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting był 20 listopada na poligonie w Nowej Dębie, gdzie wraz z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz przedstawicielem francuskiego resortu obrony obserwował ćwiczenie pk. "Koalicja 26.2". To pierwsze duże ćwiczenie Wielonarodowych Sił – Ukraina (MNF-U), prowadzone pod dowództwem brytyjsko-francuskim w dniach 9–22 listopada. Wzięło w nim udział ok. 2800 żołnierzy z 11 państw, a blisko 2000 żołnierzy Wojska Polskiego odpowiadało za zabezpieczenie logistyczne. Polska występuje jako państwo-gospodarz i państwo wiodące w obszarze logistyki koalicji, ale nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Scenariusz sprawdzał przerzut, ochronę i utrzymanie sił, które po zakończeniu walk miałyby wspierać odbudowę ukraińskiej armii.

Tej samej nocy, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę, polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, co potwierdziła prokuratura. Kilka dni później, w nocy z 23 na 24 listopada, granicę na krótko przekroczył rosyjski bezzałogowiec. Brytyjski resort obrony przywołał w komunikacie z Charkowa stanowisko premiera Zjednoczonego Królestwa Andy'ego Burnhama, który potępił naruszenie polskiej przestrzeni i ocenił, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy.