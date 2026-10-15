Lockheed Martin i Avio łączą siły. Produkcja silników dla pocisków ER GMLRS i PrSM

Lockheed Martin i Avio zawarły strategiczne porozumienie o współpracy w produkcji silników rakietowych na paliwo stałe (SRM). Celem jest przyspieszenie rozwoju i zwiększenie potencjału przemysłowego w USA, wzmacniając odporność łańcucha dostaw.

Początkowe działania skupią się na produkcji silników SRM dla pocisków ER GMLRS i PrSM. Produkcja będzie realizowana w nowym zakładzie Avio USA w Hurt, Wirginia.

Współpraca ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i przyspieszenie dostaw kluczowych systemów uzbrojenia. Zapewni to niezawodną amunicję dla amerykańskich sił zbrojnych i sojuszników.

Avio inwestuje ponad 500 milionów dolarów w rozwój nowych zdolności produkcyjnych silników rakietowych na paliwo stałe w Stanach Zjednoczonych.

Porozumienie między Lockheed Martin a Avio to strategiczny krok w kierunku uniezależnienia i wzmocnienia amerykańskiego łańcucha dostaw w sektorze obronnym. Po pomyślnym zakończeniu procesu kwalifikacji, kluczowe działania skupią się na produkcji silników rakietowych na paliwo stałe przeznaczonych dla zaawansowanych systemów uzbrojenia, takich jak pociski GMLRS o zwiększonym zasięgu (Extended Range GMLRS®, ER GMLRS) oraz pociski Precision Strike Missile (PrSM).

Realizacja tych ambitnych planów będzie miała miejsce w nowoczesnym zakładzie Avio USA zlokalizowanym w Hurt w stanie Wirginia. Wybór tej lokalizacji podkreśla zaangażowanie w rozwijanie krajowych zdolności produkcyjnych. Zakład będzie czerpał z bogatego, wieloletniego doświadczenia spółki macierzystej Avio S.p.A. (EXM: AVIO) w dziedzinie napędów rakietowych na paliwo stałe, co gwarantuje najwyższą jakość i innowacyjność produkowanych komponentów. To połączenie amerykańskiego zapotrzebowania z europejskim doświadczeniem technologicznym ma na celu stworzenie synergii, która przyspieszy rozwój i dostawy krytycznych elementów uzbrojenia.

Wzmacnianie łańcucha dostaw i zwiększanie potencjału przemysłowego

Jednym z kluczowych aspektów porozumienia jest wzmocnienie odporności łańcucha dostaw silników rakietowych na paliwo stałe. Dzięki temu partnerstwu, Lockheed Martin uzyska dostęp do części mocy produkcyjnych Avio przeznaczonych na dostawy dla zewnętrznych odbiorców. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo dostaw kluczowych komponentów, co jest niezbędne do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania klientów oraz utrzymania nieprzerwanej gotowości operacyjnej podczas działań prowadzonych na całym świecie.

Ponadto, porozumienie przyczyni się do znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnych sektora obronnego. Współpraca wesprze rozwój dedykowanych linii produkcyjnych oraz zasobów niezbędnych do zaspokojenia nowych potrzeb operacyjnych w zakresie produkcji silników rakietowych na paliwo stałe. Kolejnym istotnym rezultatem jest przyspieszenie produkcji pocisków ER GMLRS i PrSM. Wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych silników rakietowych na paliwo stałe stworzy Lockheed Martin możliwość szybszego dostarczania większych ilości uzbrojenia.

Głosy przedstawicieli firm o strategicznym partnerstwie

Przedstawiciele obu firm podkreślają strategiczne znaczenie zawartego porozumienia. Tim Cahill, prezes działu Missiles and Fire Control firmy Lockheed Martin, zwrócił uwagę na fundamentalną rolę niezawodnego łańcucha dostaw. Jak zaznaczył,

„Niezawodny i zdywersyfikowany łańcuch dostaw silników rakietowych na paliwo stałe stanowi podstawę naszej strategii wzmacniania potencjału przemysłowego sektora obronnego. Porozumienie o strategicznej współpracy z Avio umożliwia nam przyspieszenie produkcji kluczowych systemów uzbrojenia, zapewniając naszym klientom utrzymanie przewagi w obliczu pojawiających się zagrożeń”.

James Syring, dyrektor generalny Avio USA, wyraził zadowolenie z rozwoju projektu w Wirginii. „To porozumienie stanowi ważny kamień milowy dla Avio USA oraz dla zakładu i zespołu, które tworzymy w Wirginii” – powiedział. Dodał również, że „Programy Lockheed Martin zapewniają solidne podstawy dla przyszłej działalności fabryki. Współpraca nadaje nam ogromny impuls do dalszych działań, podczas gdy kontynuujemy budowę zakładu, zwiększamy zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych i przygotowujemy się do rozpoczęcia produkcji”.

Z kolei Giulio Ranzo, dyrektor generalny Avio, zaznaczył skalę inwestycji i zaangażowania swojej firmy. „Avio rozpoczęło realizację inwestycji o wartości ponad 500 mln dolarów w rozwój nowych zdolności produkcyjnych silników rakietowych na paliwo stałe w Stanach Zjednoczonych, z myślą o dostarczaniu tych komponentów różnym odbiorcom z sektora obronnego” – poinformował. Ranzo dodał, że „W tym kontekście cieszymy się z możliwości wsparcia Lockheed Martin w działaniach na rzecz zwiększenia skali produkcji i odporności łańcucha dostaw. Wykorzystamy całe nasze doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, aby jak najszybciej osiągnąć ten cel”.