Lockheed Martin zaprezentował PAC-3 Edge, innowacyjny pocisk przechwytujący, który ma zrewolucjonizować obronę przed zagrożeniami hipersonicznymi i rakietowymi. Bazuje on na sprawdzonym systemie PAC-3 MSE i powstał w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA.

Pocisk wyróżnia się przełomową głowicą naprowadzającą Lockheed Martin oraz wieloimpulsowym silnikiem Northrop Grumman, co zwiększa jego manewrowość, moc i prędkość. Ma operować na większych wysokościach i dystansach, wzmacniając warstwową obronę powietrzną.

Testy PAC-3 Edge zaplanowano na 2027 rok, a wdrożenie do służby przewidziano do 2031 roku. Lockheed Martin inwestuje w zwiększenie zdolności produkcyjnych, budując nowy, zautomatyzowany zakład w Camden w stanie Arkansas.

Nowy pocisk przechwytujący Lockheed Martin jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w dziedzinie obrony powietrznej i rakietowej, powstając w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA. Program ten ma na celu wyłonienie i wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań zdolnych do neutralizowania przyszłych zagrożeń.

Prace nad PAC-3 Edge będą kontynuowane z intensywnymi testami zaplanowanymi na 2027 rok. Celem jest szybkie wdrożenie pocisku do służby, z przewidywanym terminem do 2031 roku. Co ciekawe, armia już raz odrzuciła ten pomysł. Jak podał serwis Breaking Defense, w 2024 roku dowództwo armii zrezygnowało z planowanego pocisku przechwytującego Patriot nowej generacji, uznając go za „bardzo kosztowny”. Rok później zasygnalizowano, że projekt może zostać wznowiony. Według serwisu Military Times koszt każdego egzemplarza MSE wynosi około 4 milionów dolarów, więc armia otrzymałaby silniejszy pocisk za mniej więcej tę samą cenę. Nowy pocisk zmienia też mapę dostawców: dotychczas Boeing dostarczał głowice, a L3Harris silniki, natomiast w Edge kluczowa głowica jest produkowana wewnętrznie przez Lockheed, a silnik pochodzi od Northrop Grumman.

Rosnące zapotrzebowanie na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wynikające z konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, obciążyło zapasy broni USA, co skłoniło armię amerykańską do przyznania w lipcu Lockheed Martinowi kontraktu o wartości do 58,6 miliarda dolarów na zwiększenie produkcji interceptorów PAC-3. 31 sierpnia 2026 r. Pentagon podpisał siedmioletnie umowy ramowe z firmami Lockheed Martin i General Dynamics, których celem jest potrojenie zdolności produkcyjnych systemu Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) oraz czterokrotne zwiększenie zdolności przechwytujących systemu Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Zaś 5 października 2026 roku Boeing podpisał z firmą Lockheed Martin kontrakt o wartości około 14,7 miliarda dolarów na rozszerzenie produkcji głowic PAC-3 MSE.

Tim Cahill, prezes działu rakiet i kontroli ognia w Lockheed Martin, poinformował Reuters, że koszt byłby zbliżony do istniejącego PAC-3 MSE, a przy pełnej produkcji roczna zdolność wyniosłaby około 2000 sztuk, porównywalnie z PAC-3 MSE. W styczniu Lockheed Martin podpisał siedmioletnie porozumienie ramowe z Pentagonem dotyczące rozszerzenia produkcji pocisków PAC-3, z celem zwiększenia rocznej mocy produkcyjnej z około 600 do 2000 sztuk.

.@LockheedMartin debuted its new, next-generation interceptor capable of defeating what comes next. Leveraging the proven PAC‑3® MSE, PAC-3 Edge™ adds revolutionary new tech for higher‑altitude and longer‑range threat coverage. Click below for more:— Lockheed Martin News (@LMNews) October 9, 2026

Innowacje technologiczne w sercu PAC-3 Edge

PAC-3 Edge wyróżnia się dzięki szeregowi innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają mu najwyższe osiągi. Kluczowym elementem jest przełomowa głowica naprowadzająca, zaprojektowana i produkowana przez Strigo Product Center firmy Lockheed Martin. Ta zaawansowana głowica wykorzystuje „najbardziej zaawansowaną dostępną technologię obronną, zwiększając skuteczność zwalczania najbardziej zaawansowanych zagrożeń”. Lockheed Martin zainwestował $250 mln w Strigo Product Center, aby rozwijać nowe, wiodące w branży technologie głowic naprowadzających, które zwiększają precyzję i manewrowość w zwalczaniu ewoluujących zagrożeń. Produkcja pocisków PAC-3 Edge będzie odbywać się na istniejącej linii produkcyjnej PAC-3 firmy Lockheed w Camden w stanie Arkansas. Aby wesprzeć te wysiłki potrojenia produkcji w ciągu najbliższych siedmiu lat, Lockheed buduje nowy zakład produkcyjny MSE wyposażony w robotykę, automatyzację i sztuczną inteligencję, co ma poprawić wydajność produkcji – powiedział Tim Cahill, prezes Missiles and Fire Control firmy Lockheed Martin. Produkcja PAC-3 zostanie przeniesiona do nowego zakładu po jego ukończeniu i dotychczasowy obiekt otrzyma te same ulepszenia.

Kolejnym istotnym usprawnieniem jest wieloimpulsowy silnik rakietowy na paliwo stałe, zaprojektowany przez Northrop Grumman. Jego zaawansowana konstrukcja umożliwia precyzyjne sterowanie ciągiem przez cały czas lotu pocisku przechwytującego, co jest kluczowe dla skuteczności w zwalczaniu szybkich i manewrujących celów. Dodatkowo, Lockheed Martin wprowadził modernizacje układu sterowania, które znacząco zwiększają osiągi PAC-3 Edge pod względem zasięgu i wysokości przechwycenia. Tim Cahill, prezes Missiles and Fire Control firmy Lockheed Martin, podkreślił, że

„Pocisk przechwytujący PAC-3 Edge firmy Lockheed Martin wykorzystuje rozwiązania sprawdzonego w warunkach bojowych PAC-3 MSE, zapewniając jeszcze większą manewrowość, moc i prędkość, aby warstwowa architektura obronna wojsk lądowych pozostała najbardziej zaawansowana na świecie”.

Rozszerzone zdolności i obrona warstwowa

Nowy pocisk przechwytujący został zaprojektowany do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń powietrznych, rakietowych i hipersonicznych. Jego zdolności obejmują operowanie na większych wysokościach i dystansach, co znacząco rozszerza zasięg zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej Wojsk Lądowych. PAC-3 Edge bazuje na bogatym dorobku rodziny pocisków PAC-3, w tym na tańszym PAC-3 ACE, wcześniejszym PAC-3 CRI oraz cenionym PAC-3 MSE, oferując tym samym najbardziej zaawansowane zdolności przechwytywania dostępne obecnie.

W kontekście strategii obrony warstwowej, PAC-3 Edge doskonale uzupełnia istniejące zdolności IAMD Wojsk Lądowych. Wzmacnia wielowarstwową tarczę ochronną, która ma za zadanie chronić kluczowe obiekty i zasoby zarówno na terytorium USA, jak i za granicą. Ta integracja z obecnymi i przyszłymi rozwiązaniami IAMD, takimi jak zintegrowany system dowodzenia walką IBCS, wyrzutnia M903, wyrzutnie kontenerowe oraz HIMARS Flex, świadczy o przemyślanej strategii, mającej na celu stworzenie kompleksowego i elastycznego systemu obronnego. Dzięki tym innowacjom PAC-3 Edge ma stać się kluczowym elementem w globalnej architekturze obronnej, zapewniając bezpieczeństwo w obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń.

W lipcu Lockheed Martin zaprezentował tani pocisk przechwytujący PAC-3 ACE dla systemu obrony powietrznej Patriot. Ma on uproszczone podzespoły, w tym silnik i głowicę naprowadzającą. W sierpniu przedstawiciel firmy Lockheed Martin oświadczył, że pierwszy lot testowy pocisku odbędzie się za 18 miesięcy, a produkcja rozpocznie się za „kilka lat”.

Opóźnienia w dostawach

W połowie września Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników, że mogą spodziewać się opóźnień nawet o pięć lat w dostawach kluczowych broni, ponieważ odbudowują własne wyczerpane zapasy amunicji. Wiele europejskich państw liczy się z przesunięciem terminów dostaw istotnych systemów rakietowych i obrony powietrznej, ponieważ amerykańskie wojsko wyczerpało własne arsenały w trakcie wojny z Iranem. Niemcy zwróciły się do USA o przyspieszenie dostaw pocisków manewrujących Tomahawk oraz naziemnej wyrzutni Typhon, jednak wyczerpane amerykańskie zapasy oznaczają, że jej producent, Raytheon należący do RTX, prawdopodobnie nie zdoła zrealizować zamówienia w ciągu najbliższych pięciu lat.

Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników, że mogą spodziewać się opóźnień nawet do pięciu lat w dostawach kluczowej broni, ponieważ priorytetowo odbudowują własne wyczerpane zapasy amunicji po intensywnym wykorzystaniu ich w wojnie z Iranem, którą USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego 2026 roku. Wiele europejskich państw liczy się z przesunięciem terminów dostaw istotnych systemów rakietowych i obrony powietrznej, gdyż amerykańskie wojsko mocno uszczupliło własne arsenały. Niemcy zwróciły się do Waszyngtonu o przyspieszenie dostaw dalekosiężnych pocisków manewrujących Tomahawk oraz naziemnych wyrzutni Typhon, jednak z powodu niedoborów producent Raytheon (należący do RTX) prawdopodobnie nie zdoła zrealizować zamówienia w ciągu najbliższych pięciu lat.

Według wewnętrznych niemieckich dokumentów pierwsze dostawy nie są spodziewane przed początkiem lat 2030., a wcześniejszy cel osiągnięcia wstępnej zdolności operacyjnej w 2029 roku uznano za nierealny; koszty całego pakietu, w tym pocisków, szacuje się obecnie na niemal 3,4 miliarda euro. Niektóre kraje Europy Wschodniej, zależne od amerykańskich systemów uzbrojenia, odczuły już opóźnienia wkrótce po wybuchu konfliktu. Decyzja Pentagonu o priorytetowym uzupełnianiu własnych zapasów utrudnia też Ukrainie starania o dodatkowe pociski Patriot przed spodziewaną trudną zimą. Według szacunków USA zużyły w Iranie ponad połowę najnowocześniejszych wariantów pocisków Patriot, około jednej trzeciej zapasów Tomahawków oraz niemal połowę precyzyjnych pocisków uderzeniowych i interceptorów THAAD. Biuro Budżetowe Kongresu oceniło, że od czerwca 2025 roku Amerykanie mogli wykorzystać nawet dwie trzecie swoich zapasów pocisków obrony przeciwrakietowej. Pentagon przyznał, że masowe użycie amunicji przeciw celom irańskim w pierwszych miesiącach wojny doprowadziło do strategicznych niedoborów i ujawniło wąskie gardła w bazie przemysłowej odpowiedzialnej za uzupełnianie zapasów. Niedobory dotyczą nie tylko Europy. W kwietniu USA poinformowały Japonię, że dostawy Tomahawków opóźnią się nawet o dwa lata. Arabia Saudyjska z kolei zabiega o dodatkowe wsparcie wojskowe sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, aby przeciwdziałać atakom Huti z Jemenu.