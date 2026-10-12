Wojsko Polskie liderem zaufania. Polacy ponad podziałami w ocenie armii

Badanie CBOS z września wykazało, że 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego, a jedynie 5% wyraża krytyczny stosunek.

Poparcie dla armii jest wysokie i stabilne we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom i zapowiedział dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii.

Wojsko Polskie plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej zaufanych instytucji publicznych w kraju, zaraz po Państwowej Straży Pożarnej.

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej grupie 953 osób pokazuje, że Wojsko Polskie cieszy się ogromnym autorytetem niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania ankietowanych. Jedynie 14 procent uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić funkcjonowania sił zbrojnych.

Szczegółowa analiza profilu społeczno-demograficznego respondentów ujawnia, że poparcie dla wojska jest stabilne we wszystkich grupach społecznych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni oceniają armię bardzo podobnie – odpowiednio 80% i 82% ocen pozytywnych przy minimalnym odsetku ocen negatywnych wynoszącym odpowiednio 4% i 6%. Analizując kryterium wieku, najwyższą przychylnością wojsko cieszy się wśród osób w wieku 45–54 lata oraz 55–64 lata, gdzie odsetek ocen dobrych osiąga 83%, podczas gdy najmłodsi ankietowani w wieku 18–24 lata oceniają je dobrze w 79% przypadków. Interesujące wnioski płyną z analizy miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. Mieszkańcy małych miast do 19 999 mieszkańców są najbardziej entuzjastycznie nastawieni do działalności wojska, deklarując aż 86% pozytywnych wskazań. Z kolei pod względem wykształcenia, najwyższy odsetek dobrych ocen odnotowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (84%) oraz wyższym (82%).

Najnowsze badanie CBOS potwierdza, że nasza armia od lat należy do najwyżej ocenianych instytucji w Polsce. Aktualnie aż 81% Polaków dobrze ocenia działalność Wojska Polskiego. To przede wszystkim zasługa żołnierzy, którym w tych niespokojnych czasach dziękuję za codzienną służbę. Dla nas to również zobowiązanie. Będziemy konsekwentnie modernizować armię, wzmacniać jej liczebność i dbać o tych, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Polski.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 11, 2026

W wymiarze zawodowym i materialnym wojsko cieszy się niemal powszechnym uznaniem, choć pewne różnice są zauważalne w zależności od profesji i statusu materialnego. Rolnicy (88%) oraz pracownicy usług (86%) należą do grup najsilniej wspierających armię pod kątem pozytywnych ocen. Jedyną grupą wyróżniającą się wyższym sceptycyzmem są osoby bezrobotne, wśród których poparcie wynosi 66%, a odsetek ocen negatywnych wzrasta do 26%. Co ciekawe, na ocenę działalności wojska wpływa także osobiste poczucie stabilności materialnej. Osoby dobrze oceniające swoje własne warunki bytowe deklarują poparcie dla armii na poziomie 84%, podczas gdy wśród osób oceniających swoje warunki jako złe wskaźnik ten wynosi 59%, przy 19% ocen negatywnych. Podziały polityczne i światopoglądowe również nie burzą ogólnego, spójnego wizerunku wojska. Co niezwykle rzadkie w spolaryzowanym społeczeństwie, bardzo wysokie uznanie dla armii wyrażają osoby deklarujące poglądy centrowe (87%) oraz lewicowe (83%), podczas gdy zwolennicy prawicy oceniają wojsko dobrze w 81%. Wskaźniki te jednoznacznie pokazują, że obronność kraju pozostaje obszarem silnego konsensusu społecznego, stojącego ponad podziałami politycznymi.

Na tle innych badanych we wrześniu instytucji publicznych wynik Wojska Polskiego jawi się jako wyjątkowy sukces wizerunkowy. Choć tradycyjnym liderem zestawienia pozostaje Państwowa Straż Pożarna z zaufaniem sięgającym aż 97 procent, to wojsko plasuje się w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych podmiotów w kraju. Bezpośrednia konkurencja w segmencie bezpieczeństwa, czyli policja oraz zyskująca w oczach Polaków Straż Graniczna, również notują bardzo dobre wyniki.

Aktualny stan Sił Zbrojnych RP

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego w połowie 2026 roku, liczebność Wojska Polskiego w służbie czynnej przekroczyła 220 tys. żołnierzy. W skład tej liczby wchodzą:

Żołnierze zawodowi : Stanowiący trzon armii, ich liczba na koniec czerwca 2026 roku wynosiła około 156 tys.

: Stanowiący trzon armii, ich liczba na koniec czerwca 2026 roku wynosiła około 156 tys. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) : Formacja ta liczyła około 40 tys. osób.

: Formacja ta liczyła około 40 tys. osób. Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW): W ramach tej formy służby, wprowadzonej Ustawą o obronie Ojczyzny, służyło około 14,6 tys. ochotników.

W ramach tej formy służby, wprowadzonej Ustawą o obronie Ojczyzny, służyło około 14,6 tys. ochotników. Żołnierze w trakcie kształcenia: Podchorążowie na uczelniach wojskowych i elewi w centrach szkolenia, których liczba wynosiła łącznie około 8,9 tys.

Dane z początku 2026 roku wskazywały na łączną liczbę ponad 217 tys. żołnierzy, co pokazuje stały, choć umiarkowany trend wzrostowy. Warto odnotować, że w 2025 roku odnotowano rekordowo wysoki poziom retencji (pozostania w służbie), który wyniósł 94,53%, co jest najlepszym wynikiem od ponad dwóch dekad.

Obecne kierownictwo MON przedstawiło nową, jeszcze bardziej ambitną wizję. Według wpisu wicepremira "celem jest posiadanie 500 tysięcy żołnierzy w służbie i rezerwie wysokiej gotowości". Osiągnięcie pułapu pół miliona żołnierzy to ogromne wyzwanie demograficzne, finansowe i organizacyjne. Wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek wskazał, że cel 300 tys. żołnierzy zawodowych ma zostać osiągnięty do 2039 roku w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. MON planuje intensyfikację działań rekrutacyjnych, w tym poprzez kampanie takie jak "Zostań Żołnierzem RP".