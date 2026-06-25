Polska armia liczy już ponad 220 tysięcy żołnierzy. Kosiniak-Kamysz: „Największą siłą są żołnierze”, celem 500 tysięcy pod bronią.

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-06-25 16:56

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że liczebność Wojska Polskiego przekroczyła 220 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej, co stanowi największy potencjał Sił Zbrojnych od wielu lat. Podkreślił jednocześnie zmianę filozofii, w której to nie tylko nowoczesne uzbrojenie, ale przede wszystkim doskonale wyszkolony i zmotywowany żołnierz jest kluczowym elementem siły armii. Rząd stawia też nowy, strategiczny cel: osiągnięcie stanu 500 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej i rezerwie wysokiej gotowości.

Żołnierze polskiej armii w pełnym umundurowaniu bojowym z karabinami maszynowymi, wychodzący z wody na piaszczysty brzeg, podczas ćwiczeń. Ich determinacja i wyszkolenie pokazują rosnący potencjał Sił Zbrojnych, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: 16DZ/ Materiały prasowe Żołnierze Wojska Polskiego

Zgodnie z informacją przekazaną przez szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza na plaformie X 25 czerwca, polskie Siły Zbrojne osiągnęły stan ponad 220 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej. W skład tej liczby wchodzą: Żołnierze zawodowi, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierze w trakcie kształcenia na uczelniach wojskowych i w centrach szkolenia.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "wyszkolenie żołnierza wymaga lat nauki, doświadczenia i ćwiczeń. Dlatego inwestujemy nie tylko w uzbrojenie, ale przede wszystkim w ludzi".

Poprzedni rząd stawiał za cel osiągnięcie 300-tysięcznej armii, składającej się z 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Obecne kierownictwo MON przedstawiło nową, jeszcze bardziej ambitną wizję. Według wpisu wicepremira "celem jest posiadanie 500 tysięcy żołnierzy w służbie i rezerwie wysokiej gotowości". 

Osiągnięcie pułapu pół miliona żołnierzy to ogromne wyzwanie demograficzne, finansowe i organizacyjne. Wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek wskazał, że cel 300 tys. żołnierzy zawodowych ma zostać osiągnięty do 2039 roku w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. MON planuje intensyfikację działań rekrutacyjnych, w tym poprzez kampanie takie jak "Zostań Żołnierzem RP".

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