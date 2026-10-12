Wojsko Polskie odbiera kolejne mosty MS-20 Daglezja. Kolejne dostawy do końca roku

Agencji Uzbrojenia poinformowała 7 października na platformie X, że do Wojska Polskiego trafiły cztery nowe mosty towarzyszące MS-20 „Daglezja”. Do końca bieżącego roku siły zbrojne mają odebrać jeszcze sześć kolejnych egzemplarzy. Dostawy są realizowane w ramach umowy z października 2023 roku, zawartej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum, w skład którego wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) Sp. z o.o.

Kontrakt o łącznej wartości około 767 mln zł brutto zakłada dostawę łącznie 43 mostów MS-20 Daglezja-S w latach 2025-2028. Po zrealizowaniu całej umowy, na wyposażeniu Wojska Polskiego znajdzie się łącznie 55 tego typu mostów. Umowa obejmuje nie tylko sam sprzęt, ale również kompleksowy pakiet logistyczny oraz szkoleniowy, w tym symulatory proceduralne dostarczone w 2025 roku, które przygotowują żołnierzy do sprawnej i bezpiecznej obsługi.

Witamy kolejne mosty MS-20 #DAGLEZJA w wojskowej rodzinie! Za realizację programu odpowiada #AU – od zawarcia umowy w 2023 r., przez nadzór nad jej wykonaniem, po dostawy sprzętu do wojska. https://t.co/K25ppthiRh— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 7, 2026

Most MS-20 Daglezja – polska technologia dla wojsk inżynieryjnych

MS-20 Daglezja to polski most towarzyszący osadzony na podwoziu kołowym, zaprojektowany i produkowany przez gliwicki OBRUM. Cały zestaw składa się z ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43 w układzie 6x6, specjalistycznej naczepy mostowej oraz samego przęsła PM-20. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie siłom zbrojnym szybkiego pokonywania przeszkód terenowych, takich jak rzeki, rowy przeciwpancerne, jary czy zapadliska o szerokości do 20 metrów. Kluczowe cechy mostu MS-20 Daglezja obejmują wysoką nośność, przęsło zostało certyfikowane do obsługi pojazdów gąsienicowych klasy MLC 85 (do 77 ton) oraz pojazdów kołowych klasy MLC 133 (do 120,5 tony), dzięki czemu mogą po nim przejeżdżać najcięższe pojazdy będące na wyposażeniu Wojska Polskiego i sojuszników z NATO, w tym czołgi M1A2 Abrams oraz Leopard 2 w najnowszych wersjach. Przygotowanie mostu do przeprawy zajmuje mniej niż 30 minut, a obsługę zestawu stanowi zaledwie dwóch żołnierzy. Zestaw jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych i może poruszać się z prędkością do 80 km/h, szerokość przęsła w pozycji transportowej wynosi 3 metry, a w roboczej rozszerza się do 4 metrów.

Sprzęt ten odegrał istotną rolę podczas operacji „Feniks”, wspierając działania przeciwpowodziowe na południu Polski w 2024 roku. Mosty Daglezja zostały użyte m.in. w województwie opolskim do szybkiego przywrócenia przejezdności na zerwanych przez żywioł przeprawach w miejscowościach Skorogoszcz i Kantorowice, co umożliwiło transport i działanie służb ratunkowych.