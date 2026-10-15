Dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie i powierzoną funkcję. Przed nami kluczowy etap budowy fabryki amunicji kalibru 155 mm. Dwie pierwsze linie do elaboracji zostały już dostarczone do Niewiadowa i rozpoczęła się ich instalacja. Uruchomienie przemysłowej produkcji wielkokalibrowej amunicji ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy, a dla Niewiadów Polska Grupa Militarna będzie kolejnym etapem dynamicznego wzrostu skali działalności. Naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji trwałego dostawcy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszników, a docelowo – polskiego podmiotu przemysłu obronnego o zasięgu globalnym - mówi Andrzej Kensbok, Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Andrzej Kensbok ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, finansach korporacyjnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz realizacji dużych projektów przemysłowych i inwestycyjnych. W latach 2020–2021 był Prezesem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., odpowiadając za zarządzanie Grupą oraz konsolidację jej kluczowych kompetencji przemysłowych. Następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów KGHM Polska Miedź S.A., a wcześniej kierował KGHM International w Kanadzie. W latach 2017–2019 był Wiceprezesem Zarządu

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., odpowiadając za finanse, aktywa i nadzór właścicielski. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał m.in. w PepsiCo, gdzie zajmował stanowiska dyrektorskie oraz pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych na Europę Wschodnią, a także w firmie doradztwa strategicznego Bain & Company.

W skład zarządu NPGM wchodzą prezes zarządu Andrzej Kensbok oraz trzech wiceprezesów Adam Januszko, Zygmunt Spychała oraz Radomir Woźniak.

Na podstawie informacji prasowej NPGM