Rosja chce nowej architektury Europy. Stawia warunki Ukrainie i NATO

Andrzej Bęben
Andrzej Bęben
2026-11-13 17:58

Moskwa przedstawia „propozycje nie do odrzucenia”? W negocjacjach Rosja–USA–Ukraina (Stany Zjednoczone występują w roli mediatora) strona rosyjska mocno akcentuje konieczność zbudowania „nowej architektury Europy”. Na czym miałaby ona polegać, wiadomo już względnie dobrze po tym, jakie warunki Moskwa stawia jako konieczne do zakończenia wojny na Ukrainie. Dziennik „Bild” – powołując się na dobrze poinformowane źródła – sprecyzował, co dla Federacji Rosyjskiej oznacza stworzenie „nowej architektury Europy”. Niektóre z tych warunków – jak choćby federalizacja Mołdawii z Naddniestrzem i Gagauzją (tworami nieuznawanymi na świecie) – jawią się jako zaskakujące. A o wyjściu Finlandii z NATO to już nic dodać, nic ująć.

Ręka osoby w garniturze nad mapą Europy. O żądaniach Rosji wobec Ukrainy i NATO przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Wygenerowane przez AI

• Rosyjskie żądania obejmują nie tylko Ukrainę, lecz także Finlandię, państwa bałtyckie i Mołdawię.

• Federalizacja Mołdawii z udziałem Naddniestrza i Gagauzji mogłaby dać Kremlowi polityczną kontrolę nad kolejnym państwem.

• Czy maksymalistyczne warunki są rzeczywistą ofertą pokojową, czy elementem gry na czas i testowania Zachodu?

Prawdopodobnie na Kremlu mają pełną świadomość, że większość postawionych warunków jest nie do przyjęcia. Nie tylko przez Ukrainę, ale i przez Unię Europejską i NATO, których przedstawiciele, jak głoszą ostatnie wieści, mają uczestniczyć w dalszych rundach negocjacji, a nie tylko im się przysłuchiwać.

Czy to oznacza, że Moskwa nie wie, co czyni? Wie doskonale. Stawia warunki, by nie powiedzieć brutalnie, skąd są one wzięte, z paru powodów. Po pierwsze: bo testuje drugą stronę, oczekując na jej reakcję. Po drugie: zawsze może z niektórych zrezygnować. A wówczas będzie wykazywała, że „ma dobrą wolę”. Określając to metaforycznie: jastrząb pokazuje, że może być i gołąbkiem. Pokoju, rzecz jasna.

Prasa austriacka komentuje „prosto z mostu”: „Rosja uzależnia rozmowy pokojowe na temat wojny na Ukrainie od dalekosiężnych warunków, które wpłyną na całą Europę”.

Portal OE24 podał, że według „Bilda” lista rosyjskich warunków/żądań została również przedstawiona przedstawicielom europejskim podczas rozmów w Abu Zabi.

Jakież są to warunki? Uwaga! Wcale ta lista nie musi być tym, co Moskwa zaprezentowała. A nawet jeśli jest pełna i źródła „Bilda” się nie mylą, to i tak może zostać zmieniona. Albo coś z niej zniknie, albo coś nowego się na niej pojawi.A poza tym nie wiadomo, czy i w jakim stopniu jest ona zatwierdzona przez Władimira Putina.

Express Biedrzyckiej | dr Byrt BEZ CENZURY: „Trump CHCE PRZYTULIĆ PUTINA! Jak grać z niezrównoważonym politykiem?!”

Przeczytaj także:

Żądania terytorialne Federacji Rosyjskiej są powszechnie znane i niezmienne od lat. W skrócie: co Rosja Ukrainie odebrała, to przy niej ma zostać. A na dodatek to, czego jeszcze nie zajęła w obwodzie donieckim i ługańskim, Ukraina musi jej oddać. Inaczej SWO, czyli specjalna operacja wojskowa, eufemizm na określenie wojny, będzie kontynuowana. Kijów dłużej niż krócej odrzucał ten warunek. Teraz – podobno – zmienił punkt widzenia.

Porty ukraińskie w Odesie (w rosyjskim nazewnictwie: Odessie) i Mikołajowie miałyby być zdemilitaryzowane.

Kolejny warunek: równie stary jak żądania terytorialne – Ukraina nie przystąpi do NATO. Rosja (na razie) nie werbalizuje weta wobec obecności Ukrainy w Unii Europejskiej. Tu sprawa wydaje się iść po myśli Moskwy, bo Stany Zjednoczone, a ściślej Donald Trump, jasno się wypowiedziały, że nie czas na to, by Ukraina stała się członkiem NATO. Kijów to rozumie i dlatego wnosi o gwarancje bezpieczeństwa porównywalne z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego lub tożsame z nim.

Moskwa żąda od NATO zobowiązania, że nie utworzy swoich baz w Pribałtice, jak Rosja określa zbiorczo Litwę, Łotwę i Estonię. Czy obecność wojsk NATO i bazy NATO Moskwa poczytuje za to samo, tego nie wiadomo. O tym informatorzy „Bilda” nie wspominają. Jaka byłaby odpowiedź NATO? W mojej ocenie: każda jest możliwa.

Natomiast nie do przyjęcia jest warunek z… kosmosu wzięty, by nie powiedzieć dosadniej, czyli żądanie Moskwy, by Finlandia wystąpiła z NATO. Gdyby Pakt przystał na coś takiego, byłby to początek jego końca. Rosja w przyszłości mogłaby używać takiego precedensu w grze politycznej.

Przekształcenie obecnego państwa mołdawskiego w państwo federalne, z udziałem pseudopaństwa – Naddniestrza, czyli Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, i Autonomicznego Terytorium Gagauzji, to – na dziś – czysto polityczna fikcja. Naddniestrza nawet Moskwa nie uznaje za państwo, a Gagauzja jest częścią Republiki Mołdawii. „Bild” podaje, że Rosja zastrzegła, iż gdyby doszło do takiej federalizacji, a Kiszyniów chciał być w Unii Europejskiej (a ubiega się o członkostwo), to Naddniestrze i Gagauzja miałyby prawo do przeprowadzenia referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości. Akceptacja takiego żądania może i byłaby budową „nowej architektury Europy”, ale jednocześnie zrujnowałaby istniejącą. W obu przypadkach Moskwa uzyskałaby mniej lub bardziej formalną kontrolę nad nowym państwem bez oddania jednego strzału. Śmierdzi to powtórką z Monachium z 1938 r. na kilometr.

Co oferuje Moskwa w zamian, poza tym, że będzie łaskawa (cokolwiek to znaczy) wycofać się z wojny z Ukrainą? A to, że wycofa swój kontyngent wojskowy z Naddniestrza – niespełna 2 tys. żołnierzy – oraz zdejmie broń jądrową z Białorusi i zobowiąże się do nierozmieszczania rakiet średniego zasięgu w pobliżu państw NATO.

Co z tego wyniknie, to się przekonamy. Więcej prognoz można budować tylko wtedy, gdy warunki rosyjskie zostaną oficjalnie zaprezentowane. A jak już tak się stanie, to Moskwa będzie miała czas na ich negocjowanie.

I o to chyba w tym wszystkim chodzi. By grać na czasie i odwlekać co najmniej do wiosny już nawet nie pokój, ale całkowite, acz tymczasowe, zawieszenie broni. Rosja będzie chciała – i nawet tak bardzo się z tym nie kryje – kompletnie zniszczyć system energetyczny Ukrainy. Jeśli to osiągnie, to w kolejnych rundach rokowań będzie miała znacznie korzystniejszą pozycję do pertraktacji niż obecnie.

Polecany artykuł:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NEGOCJACJE UKRAIŃSKO-ROSYJSKIE