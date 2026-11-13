W piątek, 13 listopada 2026 roku, w radomskich zakładach Fabryki Broni „Łucznik” miała miejsce uroczystość o symbolicznym znaczeniu. Przedstawiciele 6. Brygady Powietrznodesantowej, na czele z jej dowódcą, gen. bryg. Piotrem Bieńkiem, osobiście odebrali partię nowej broni krótkiej. Były to Modułowe Pistolety Samopowtarzalne w wersji ARMY (MPS ARMY), które zostały przygotowane specjalnie na potrzeby tej jednostki.

Przekazanie pistoletów było połączone z wizytą delegacji 6. Brygady w murach Fabryki Broni. Goście, w tym gen. bryg. Piotr Bieniek, mieli okazję zwiedzić zakład, zapoznać się z nowoczesnym procesem produkcji broni oraz odwiedzić Salę Tradycji, gdzie kultywowane jest dziedzictwo polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Podczas spotkania dowódca Brygady otrzymał również wyjątkową pamiątkę – wydrukowany w technologii 3D model karabinka MSBS GROT 762N. Jest to samopowtarzalny karabin wyborowy na amunicję 7,62x51 mm NATO, przeznaczony do rażenia celów na dystansach przekraczających 800 metrów. Co ciekawe, żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej już od 2025 roku szkolą się z wykorzystaniem tej właśnie broni.

"Audaces Fortuna Iuvat" – Pistolety z osobistym grawerem

To, co wyróżnia dostarczone egzemplarze, to ich unikalna personalizacja. Każdy pistolet został opatrzony oznaczeniami 6. Brygady Powietrznodesantowej, co czyni go nie tylko narzędziem służby, ale i powodem do dumy. Dodatkowo na broni wygrawerowano łacińską sentencję: „AUDACES FORTUNA IUVAT”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Odważnym szczęście sprzyja”. Ten ponadczasowy cytat, znany ze starożytnego Rzymu, doskonale oddaje charakter służby w wojskach powietrznodesantowych, gdzie odwaga i determinacja są kluczowe dla powodzenia misji.

Czym jest pistolet MPS ARMY? Nowa polska konstrukcja

Modułowy Pistolet Samopowtarzalny (MPS) to najnowsza konstrukcja inżynierów z Fabryki Broni „Łucznik”. Jest to nowoczesna broń bezkurkowa kalibru 9×19 mm, działająca na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Wersja MPS ARMY została opracowana specjalnie z myślą o wojsku i służbach mundurowych.

Pistolet cechuje się modułową budową, która umożliwia łatwą wymianę polimerowego modułu chwytu i pozwala na personalizację broni bez ingerencji w jej istotne części. Wariant ARMY posiada ulepszoną ergonomię – zmodyfikowany chwyt z agresywną, antypoślizgową fakturą, wydłużony „beavertail” chroniący dłoń oraz przeprojektowany kabłąk ułatwiający obsługę w rękawicach. Broń wyposażono w płaski język spustowy zapewniający lepszą kontrolę strzału oraz zamek z fabrycznym frezem, gotowym do montażu celownika kolimatorowego. W zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pistolet ma automatyczne bezpieczniki (spustowy i iglicy) oraz bijnikowy mechanizm spustowy z samonapinaniem (semi-DAO), co stanowi standard w nowoczesnych pistoletach służbowych.

6. Brygada Powietrznodesantowa – duma polskiej armii

Odbiorcy spersonalizowanej broni, żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej, to jedna z najbardziej elitarnych i rozpoznawalnych jednostek w Wojsku Polskim. Znani jako "Czerwone Berety", stacjonują w Krakowie, Gliwicach i Bielsku-Białej. Brygada jest związkiem taktycznym wojsk aeromobilnych, przygotowanym do prowadzenia działań desantowych i szturmowych z wykorzystaniem samolotów i śmigłowców. Jej głównym zadaniem jest szybkie przerzucenie w rejon operacji, zajęcie kluczowych obiektów i utrzymanie ich do nadejścia sił głównych.

Patronem jednostki jest generał Stanisław Sosabowski, twórca pierwszej polskiej jednostki spadochronowej w czasie II wojny światowej – 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Żołnierze 6. BPD brali udział w licznych misjach międzynarodowych, m.in. w Iraku i Afganistanie, zdobywając cenne doświadczenie bojowe.