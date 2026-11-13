Podczas misji rakietowy moduł telemetryczny zapewniał wymianę danych pomiędzy rakietą a stacją naziemną, potwierdzając działanie opracowanego rozwiązania. Równolegle przeprowadzono test układu nadążnego wraz z algorytmami automatycznego śledzenia obiektu. Stacja naziemna utrzymywała śledzenie rakiety, odbierała dane telemetryczne oraz realizowała transmisję telekomend.

Próby przeprowadzono w ramach projektu „SUBCOM – Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych – FAZA II”, którego liderem jest Thorium Space, we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa. Miały one miejsce 12 listopada br. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

Thorium Space sprawdziło systemy komunikacji, lokalizacji i śledzenia w warunkach rzeczywistego lotu

Podczas kampanii przetestowano rozwiązania opracowane przez Thorium Space, obejmujące system lokalizacji członów rakiety, moduły nadawczo-odbiorcze wraz z antenami typu Wrap Around oraz mobilną stację naziemną wyposażoną w układ nadążny. Szczególny nacisk położono na sprawdzenie transmisji danych pomiędzy rakietą a stacją naziemną, niezawodność działania urządzeń oraz skuteczność utrzymywania łączności i śledzenia obiektu w trakcie lotu przy dużych prędkościach rakiety.

Kampania testowa została zrealizowana przy użyciu rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K, która, aby zrealizować cele misji dedykowanej dla zdefiniowanego ładunku, została przystosowana do wymagań. Zespół inżynierów Łukasiewicz – ILOT dostosował platformę rakiety, m.in. integrując rozwiązania niezbędne do przeprowadzenia testów technologii opracowywanych przez lidera projektu. Rozbudowano architekturę systemu awionicznego o moduł obsługi ładunku użytecznego, zaawansowane układy nawigacyjne, wdrożono nowy system telemetrii opracowany przez Thorium Space oraz zintegrowano anteny z konstrukcją rakiety.

Testowane komponenty rozmieszczono w różnych częściach pojazdu, w tym w głowicach silników pomocniczych, głównym członie napędowym oraz przedziałach awioniki i głowicy. Na potrzeby kampanii zmodyfikowano również profil lotu, dostosowując go do wymagań pierwszych testów nowych rozwiązań w warunkach rzeczywistej misji.

Przeprowadzony lot pozwolił również na sprawdzenie procesu operacyjnego wykorzystującego polską wyrzutnię WR-2 autorstwa inżynierów Łukasiewicz – ILOT. Została ona przetransportowana na stanowisko startowe w standardowym kontenerze morskim – to rozwiązanie zwiększa autonomiczność systemu, bezpieczeństwo transportu oraz jego odporność na warunki zewnętrzne.

Przeprowadzenie próby poligonowej poprzedziły testy funkcjonalne, środowiskowe oraz kwalifikacyjne i akceptacyjne poszczególnych urządzeń, oraz przedziałów rakiety. Listopadowa kampania stanowiła kolejny etap weryfikacji opracowanych rozwiązań, umożliwiając ich sprawdzenie w rzeczywistym środowisku operacyjnym.

Dla nas najważniejsze jest sprawdzenie technologii w rzeczywistych warunkach lotu. Testy laboratoryjne są niezbędne, ale dopiero takie próby pozwalają ocenić, jak nasze rozwiązania działają w praktyce. To ważny krok w rozwoju systemów, które chcemy w przyszłości oferować na rynku komercyjnym. Projekt pokazuje również, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy polskiego przemysłu kosmicznego z instytutami badawczymi – mówi dr Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space

To pierwszy dedykowany lot rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K z ładunkiem klienta. Co ważne, został on zrealizowany dla krajowego przedsiębiorstwa i odbył się z polskiego poligonu. Po historycznym locie w Norwegii, który miał miejsce w 2024 roku na pułap 101 km, BURSZTYN zrealizował misję o innym profilu lotu – tu nadrzędnym celem była weryfikacja funkcjonowania elementów systemu rozwijanych przez Thorium Space. W trakcie lotu osiągnięto dwukrotność prędkości dźwięku (Mach 2).

Jestem przekonany, że tą misją testową wspólnie z Thorium Space wykonaliśmy ważny krok w budowaniu krajowego ekosystemu technologii kosmicznych i rozwoju komercyjnych zastosowań polskich rakiet suborbitalnych – mówi dr hab. inż. Cezary Szczepański, Dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.

Dane zgromadzone podczas próby zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad rozwojem produktów i kompetencji rozwijanych w ramach projektu SUBCOM, w tym do analizy parametrów pracy poszczególnych modułów oraz identyfikacji obszarów wymagających dalszej optymalizacji. Zebrane doświadczenia pozwolą również na doskonalenie algorytmu śledzenia oraz przygotowanie kolejnych testów systemu w locie.

Przeprowadzone próby stanowią ważny krok w kierunku demonstracji zintegrowanego systemu SUBCOM, którego celem jest zapewnienie niezawodnej komunikacji pomiędzy rakietami suborbitalnymi, segmentem satelitarnym i stacjami naziemnymi, a także umożliwienie lokalizacji i monitorowania położenia członów rakiety po zakończeniu lotu.

Po zakończeniu projektu technologie opracowane przez Thorium Space mają stanowić standardowe wyposażenie kolejnych wersji rakiet rozwijanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Będzie to istotny krok w kierunku komercjalizacji rozwiązań spółki.

Projekt SUBCOM faza II jest realizowany przy dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG).

Na podstawie informacji prasowej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa