Bezzałogowe systemy minowania dla polskiej armii. MON czeka na zgłoszenia producentów

Postępowanie ogłosił Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia (IWBSU) Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podstawą działania jest decyzja nr 123/MON z 12 września 2025 roku, określająca zasady testowania bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz rozwiązań służących ich zwalczaniu.

Jak wynika z ogłoszenia nr 2/ZBLSU/2026 opublikowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, aktualne postępowanie obejmuje pozyskanie rozwiązań technicznych w zakresie bezzałogowego lub załogowo-bezzałogowego systemu minowania narzutowego. Resort chce w ten sposób umożliwić sprawdzenie dostępnych technologii w warunkach wojskowych.

Testy w różnych miejscach kraju

Przyjęty model zakłada prowadzenie testów w sposób rozproszony. Oznacza to, że próby mogą odbywać się równocześnie w kilku lokalizacjach na terenie całej Polski. Procedura ma zapewniać uczciwe, przejrzyste i konkurencyjne warunki oceny zgłaszanych rozwiązań.

Producenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą również przejść uproszczoną weryfikację prowadzoną przez właściwe służby. Ma ona zapewnić odpowiednią ochronę kontrwywiadowczą procesu testowania. Za sprawdzenie nadesłanych dokumentów, a także formalną i merytoryczną ocenę zgłoszeń odpowiada IWBSU Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada

Producenci zainteresowani udziałem w postępowaniu powinni przesłać wypełnione wnioski najpóźniej do 30 listopada 2026 roku. Dokumentację należy wysłać na dwa adresy poczty elektronicznej: [email protected] oraz [email protected]. Szczegółowe wymagania dotyczące postępowania określono w ogłoszeniu nr 2/ZBLSU/2026, opublikowanym na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.