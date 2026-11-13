Wielkie manewry w Świętoszowie. Czołgi i sprzęt wojskowy Grupy Wyszehradzkiej dotarły na ćwiczenie GALLANT CHEETAH-26

Zgodnie z komunikatem 10 Brygady Kawalerii Pancernej, przybycie sprzętu wojskowego z Czech, Słowacji i Węgier to kolejny etap przygotowań do wspólnego szkolenia. Manewry o kryptonimie GALLANT CHEETAH-26 mają na celu przede wszystkim doskonalenie współdziałania, wymianę doświadczeń oraz podnoszenie interoperacyjności wojsk sojuszniczych. W związku z przemieszczaniem się kolumn wojskowych, zwłaszcza w okolicach 18 listopada, kierowcy w rejonie Świętoszowa muszą liczyć się z możliwymi utrudnieniami w ruchu.

Gospodarzem ćwiczenia jest 10. Brygada Kawalerii Pancernej im. hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Stacjonująca w Świętoszowie brygada wchodzi w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i od lat stanowi trzon polskich sił pancernych. Jej żołnierze mają na wyposażeniu m.in. czołgi Leopard, a także mosty towarzyszące Biber.

Sam Świętoszów to strategiczny punkt na mapie szkoleniowej Polski i NATO. Tutejszy poligon, założony jeszcze pod koniec XIX wieku, jest jednym z największych w Europie. Jego rozległy teren i infrastruktura pozwalają na prowadzenie ćwiczeń z udziałem ciężkiego sprzętu i wojsk z wielu krajów. Niedawno ukończono tu również budowę bazy mogącej przyjąć ponad 1000 żołnierzy US Army.

Siły pancerne Grupy Wyszehradzkiej

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przechodzą historyczną transformację swoich sił pancernych. postsowiecki sprzęt, przez dekady stanowiący trzon wojsk lądowych, jest dynamicznie zastępowany przez najnowocześniejsze konstrukcje zachodnie. Polska wyrasta na regionalnego lidera pod względem liczby i nowoczesności czołgów, Węgry dokonują technologicznego skoku, a Czechy i Słowacja konsekwentnie wchodzą do "klubu Leoparda".

Węgry, w ramach programu modernizacyjnego „Zrínyi 2026”, postawiły na najnowocześniejszy dostępny sprzęt niemiecki. Budapeszt do końca 2025 roku skompletował dostawy 44 fabrycznie nowych czołgów Leopard 2A7HU. Wozy te, wyposażone w armatę L/55 i zaawansowane systemy, pozwoliły na całkowite zastąpienie przestarzałych T-72M1. Do celów szkoleniowych Węgrzy pozyskali również 12 czołgów Leopard 2A4.

Czechy realizują przemyślaną, dwuetapową modernizację swoich sił pancernych. W ramach programu „Ringtausch” (wymiany okrężnej za sprzęt przekazany Ukrainie) oraz zakupów komercyjnych czeska armia skompletowała batalion 42 czołgów Leopard 2A4. Pozwoliło to na wycofanie postsowieckich T-72M4 CZ i rozpoczęcie szkoleń na platformie zachodniej. Docelową platformą ma być Leopard 2A8 – Praga dołączyła do niemieckiego programu wspólnego zakupu najnowszej wersji czołgu. Umowa obejmuje 44 czołgi z opcją na kolejne, a dostawy mają rozpocząć się w 2028 roku. Czeski przemysł ma być włączony w produkcję kadłubów i łańcuch dostaw dla tych maszyn.

Słowacja, podobnie jak Czechy, rozpoczyna swoją drogę odchodzenia od sprzętu Układu Warszawskiego. Trzonem słowackich sił pancernych wciąż pozostają czołgi T-72M1, jednak dzięki mechanizmowi „Ringtausch” Słowacja otrzymała od Niemiec 15 czołgów Leopard 2A4, co stanowi pierwszy krok w kierunku modernizacji. Słowacja wyraziła również zainteresowanie dołączeniem do wspólnego programu zakupu czołgów Leopard 2A8 i planuje pozyskać ponad 100 nowych maszyn do 2035 roku, aby sformować dwa bataliony pancerne.

Jeśli zaś chodzi o Polskę, to amerykańskie czołgi Abrams sprawiają, że Polska staje się jednym z największych użytkowników tych maszyn. Do końca 2026 roku sfinalizowane mają być dostawy 250 najnowszych czołgów M1A2 SEPv3, Polska już posiada 116 zmodernizowanych M1A1 FEP.

Drugim filarem są koreańskie czołgi K2 Black Panther. Po zrealizowaniu pierwszych umów Wojsko Polskie dysponuje setkami tych maszyn w wersji K2GF. W planach są kolejne dostawy oraz uruchomienie produkcji spolonizowanej wersji K2PL w polskich zakładach od 2028 roku. Trzecim filarem są niemieckie czołgi Leopard 2, które przez lata stanowiły elitę polskich wojsk pancernych. Obecnie w służbie pozostają wozy w wersjach Leopard 2A5 oraz zmodernizowane do standardu Leopard 2PL.