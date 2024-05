Słowacja planuje wzmocnić swoją „żelazną pięść”. Chce nabyć pokaźną liczbę czołgów

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Słowacji na konferencji Future Armoured Vehicles Central & Eastern Europe, która odbyła się w dniach 13-14 maja w czeskiej Pradze, Słowacja ma zamiar pozyskać ponad 100 czołgów w celu sformowania i wyposażenia dwóch nowych batalionów czołgów. Każdy zostanie wyposażony w 52 nowo zakupione czołgi. Cytowany przez Defence Industry Europe Kpt. Jakuba Murcek powiedział w czasie konferencji, że słowackie Ministerstwo Obrony nie zdecydowało jeszcze, jakiego typu czołgi zakupi. Oferty z przemysłu są obecnie oceniane przez ministerstwo. Stwierdził jednak, że oczekuje się, że umowa na nowe czołgi zostanie podpisana w tym roku lub w 2025 roku.

Można sądzić, że zapewne Słowacja będzie kontynuować drogę niemiecką czyli zdecyduje się na czołgi Leopard 2. W styczniu bieżącego roku czeska minister obrony Jana Černochová ogłosiła, że Czechy i Niemcy zaczęły kontaktować się z krajami w całej Europie, które mogłyby uczestniczyć we wspólnym zakupie czołgów Leopard 2A8 i według słów minister Słowacja jest jednym z krajów obok krajów bałtyckich, które mogłyby być zainteresowane zakupem nowoczesnych czołgów w ramach szerszej współpracy. Przyjęty w 2022 roku Wieloletni Plan Rozwoju Ministerstw Obrony do 2035 roku zakładał pozyskania nowych czołgów do 2026 roku. Obecna możliwość zaangażowania się we wspólne pozyskanie czołgów Leopard 2A8 może to przyspiesz tę decyzję.

Jak napisał portal Defence Industry Europe do 2030 roku słowackie siły zbrojne będą eksploatować 45 czołgów w ramach 14. batalionu czołgów z Trebišov - trzydzieści z tych czołgów to radzieckie T-72. Jednak jak cytuje portal kapitana Jakuba Murceka z Departamentu Modernizacji słowackiego Ministerstwa Obrony, słowackie czołgi T-72 nie zostaną zmodernizowane. Pozostałe 15 czołgów to otrzymane od Niemiec Leopardy 2A4, które Słowacja otrzymała w ramach procedury Ringtausch za przekazanie Ukrainie bojowych wozów piechoty BVP-1. Według kpt. Murceka, do końca 2024 r. czołgi Leopard 2A4 zostaną w pełni zintegrowane ze słowackimi siłami lądowymi.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.