Polski Bursztyn u progu komercyjnych lotów w kosmos? Sukces kluczowego testu

W Warszawie pomyślnie zakończono kluczowe testy systemu rakietowego ILR-33 Bursztyn 2K, przygotowującego się do suborbitalnych misji.

Polska rakieta, napędzana ekologicznym nadtlenkiem wodoru, otworzy "polskie okno na kosmos", umożliwiając testowanie zaawansowanej elektroniki poza ziemską atmosferą.

Sprawdź, jak to przełomowe osiągnięcie zmienia zasady gry w sektorze kosmicznym i co oznacza dla firm szukających dostępu do tanich testów w kosmosie.

Czerwcowe testy zrealizowane w Warszawie miały na celu kompleksowe sprawdzenie sprawności technicznej całego systemu przed zbliżającymi się próbami poligonowymi. Inżynierowie zweryfikowali procedury operacyjne, a także interfejsy łączące konstrukcję rakiety ILR-33 Bursztyn 2K z rozbudowaną infrastrukturą naziemną. Szczególną uwagę poświęcono nowatorskim systemom komunikacji, lokalizacji oraz śledzenia obiektów w locie.

Dla przypomnienia: ILR-33 Bursztyn 2K to pierwsza na świecie konstrukcja wykorzystująca jako utleniacz nadtlenek wodoru o stężeniu powyżej 98%, co czyni ją rozwiązaniem wysoce ekologicznym i wydajnym. Rakieta została zaprojektowana z myślą o wynoszeniu ładunków badawczych w warunki mikrograwitacji, osiągając pułapy suborbitalne (powyżej 100 km, czyli poza umowną granicą kosmosu).

Biznes i nauka łączą siły dla globalnego rynku

Projekt SUBCOM (faza II) jest dofinansowywany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jego celem jest rozwój innowacyjnych układów łączności i nawigacji, które docelowo trafią na globalny rynek – do producentów satelitów, rakiet suborbitalnych oraz systemów wojskowych.

Dr Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space SA, podkreśla wagę tego osiągnięcia - „Pomyślne zakończenie testów funkcjonalnych systemu SUBCOM potwierdza, że jego najważniejsze elementy działają zgodnie z założeniami, co stanowi podstawę do dalszych prac – w tym walidacji systemu w warunkach operacyjnych. Ponieważ projekt obejmuje kompletny system wielu wzajemnie powiązanych elementów, stanowi doskonałą demonstrację kompetencji firmy w zakresie projektowania anten, układów RF, konstrukcji mechanicznych oraz oprogramowania.”

Z kolei prof. dr hab. inż. Cezary Szczepański, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, wskazuje na komercyjną przyszłość konstrukcji - „Zrealizowany test to istotny krok w kierunku rozwoju krajowych technologii rakietowych i satelitarnych. Przybliża nas on do realizacji misji komercyjnych, na zlecenie klientów, którzy – dzięki umieszczeniu swoich ładunków w rakiecie ILR-33 BURSZTYN 2K czy też jej kolejnych modyfikacjach – będą mogli testować swoje rozwiązania w warunkach suborbitalnych, a docelowo także orbitalnych”.

Polskie okno na kosmos

Dzięki udanemu zintegrowaniu technologii Thorium Space z platformą IL-33 Bursztyn, Polska zyskuje kompletną, suwerenną zdolność do testowania zaawansowanej elektroniki kosmicznej. Komercjalizacja Bursztyna pozwoli zagranicznym i krajowym firmom na tańsze oraz szybsze sprawdzanie komponentów satelitarnych w realnym środowisku kosmicznym, zanim trafią one na orbitę okołoziemską. Otwiera to zupełnie nowy rozdział w historii polskiego sektora kosmicznego.