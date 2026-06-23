Polski Bursztyn u progu komercyjnych lotów w kosmos? Sukces kluczowego testu

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-06-23 15:55

Polska rakieta suborbitalna ILR-33 Bursztyn 2K zrobiła milowy krok w kierunku lotów komercyjnych. Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa pomyślnie zakończył się test funkcjonalny systemu wynoszenia dopasowanego do zaawansowanego projektu SUBCOM. To przełomowy moment – misja stanowi pierwsze komercyjne wykorzystanie polskiej rakiety na bezpośrednie użytek klienta. Liderem konsorcjum jest polska firma technologiczna Thorium Space SA, a projekt ma szasnę zrewolucjonizować rynek systemów łączności kosmicznej.

Polska rakieta suborbitalna ILR-33 Bursztyn 2K gotowa do testów na wyrzutni, z jasnożółtą osłoną stożkową, otoczona drzewami i budynkami w tle, co świadczy o postępach w programie kosmicznym, o którym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa/ Materiały prasowe Wyrzutnia rakiety IL-33 Bursztyn podczas testu
  • W Warszawie pomyślnie zakończono kluczowe testy systemu rakietowego ILR-33 Bursztyn 2K, przygotowującego się do suborbitalnych misji.
  • Polska rakieta, napędzana ekologicznym nadtlenkiem wodoru, otworzy "polskie okno na kosmos", umożliwiając testowanie zaawansowanej elektroniki poza ziemską atmosferą.
  • Sprawdź, jak to przełomowe osiągnięcie zmienia zasady gry w sektorze kosmicznym i co oznacza dla firm szukających dostępu do tanich testów w kosmosie.

Czerwcowe testy zrealizowane w Warszawie miały na celu kompleksowe sprawdzenie sprawności technicznej całego systemu przed zbliżającymi się próbami poligonowymi. Inżynierowie zweryfikowali procedury operacyjne, a także interfejsy łączące konstrukcję rakiety ILR-33 Bursztyn 2K z rozbudowaną infrastrukturą naziemną. Szczególną uwagę poświęcono nowatorskim systemom komunikacji, lokalizacji oraz śledzenia obiektów w locie.

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Dla przypomnienia: ILR-33 Bursztyn 2K to pierwsza na świecie konstrukcja wykorzystująca jako utleniacz nadtlenek wodoru o stężeniu powyżej 98%, co czyni ją rozwiązaniem wysoce ekologicznym i wydajnym. Rakieta została zaprojektowana z myślą o wynoszeniu ładunków badawczych w warunki mikrograwitacji, osiągając pułapy suborbitalne (powyżej 100 km, czyli poza umowną granicą kosmosu).

Biznes i nauka łączą siły dla globalnego rynku

Projekt SUBCOM (faza II) jest dofinansowywany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jego celem jest rozwój innowacyjnych układów łączności i nawigacji, które docelowo trafią na globalny rynek – do producentów satelitów, rakiet suborbitalnych oraz systemów wojskowych.

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Dr Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space SA, podkreśla wagę tego osiągnięcia - „Pomyślne zakończenie testów funkcjonalnych systemu SUBCOM potwierdza, że jego najważniejsze elementy działają zgodnie z założeniami, co stanowi podstawę do dalszych prac – w tym walidacji systemu w warunkach operacyjnych. Ponieważ projekt obejmuje kompletny system wielu wzajemnie powiązanych elementów, stanowi doskonałą demonstrację kompetencji firmy w zakresie projektowania anten, układów RF, konstrukcji mechanicznych oraz oprogramowania.”

Z kolei prof. dr hab. inż. Cezary Szczepański, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, wskazuje na komercyjną przyszłość konstrukcji - „Zrealizowany test to istotny krok w kierunku rozwoju krajowych technologii rakietowych i satelitarnych. Przybliża nas on do realizacji misji komercyjnych, na zlecenie klientów, którzy – dzięki umieszczeniu swoich ładunków w rakiecie ILR-33 BURSZTYN 2K czy też jej kolejnych modyfikacjach – będą mogli testować swoje rozwiązania w warunkach suborbitalnych, a docelowo także orbitalnych”.

Polskie okno na kosmos

Dzięki udanemu zintegrowaniu technologii Thorium Space z platformą IL-33 Bursztyn, Polska zyskuje kompletną, suwerenną zdolność do testowania zaawansowanej elektroniki kosmicznej. Komercjalizacja Bursztyna pozwoli zagranicznym i krajowym firmom na tańsze oraz szybsze sprawdzanie komponentów satelitarnych w realnym środowisku kosmicznym, zanim trafią one na orbitę okołoziemską. Otwiera to zupełnie nowy rozdział w historii polskiego sektora kosmicznego.

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RAKIETA KOSMICZNA
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
BURSZTYN
POLSKI PRZEMYSŁ
Thorium Space