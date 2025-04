Polski satelita telekomunikacyjny? Dwie polskie firmy łączą siły, by podbić kosmos!

Amadeusz Calik 16:08

Dwie polskie spółki kosmiczne, Thorium Space S.A. i Creotech Instruments S.A., ogłosiły strategiczną współpracę, której celem jest budowa pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego. To przełomowe wydarzenie ma zapewnić Polsce suwerenność w zakresie łączności satelitarnej, wzmocnić bezpieczeństwo narodowe i umożliwić budowę narodowego systemu telekomunikacyjnego w przestrzeni kosmicznej. Czy to oznacza, że Polska dołączy do grona kosmicznych potęg?

