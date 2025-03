Przełom w polskim bezpieczeństwie komunikacyjnym? Kwantowa dystrybucja kluczy ma takim być

System Modularnych Układów Kwantowej Kryptografii Optycznej powstało w ramach projektu Wojskowej Akademii Technicznej (lider), TELDAT i NASK Państwowy Instytut Badawczy, finansowanego przez NCBR w ramach programu badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W projekt zaangażowane było również Ministerstwo Cyfryzacji wraz z podmiotami specjalizującymi się we wspomnianym obszarze.

Projekt zainicjowały i nadzorują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, wyznaczając jako gestor nowe standardy i kierunki rozwoju w bezpieczeństwie przesyłania danych. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są też głównym koordynatorem projektu oraz biorą udział w nadzorze, odbiorze i wykorzystaniu wyników.

Szczególnie warta uwagi jest firma TELDAT, która posiada w swojej ofercie własny system BMS. Zaangażowanie się tej spółki jest na pewno ciekawą informacji m.in. w kontekście rozwoju narodowego systemu BMS, który jest kluczowym elementem dowodzenia.

"Implementacja najnowszych technologii będzie decydowała o naszym potencjale obronnym i o naszym bezpieczeństwie. Dwa tygodnie temu wystartowało Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Wcześniej mówiliśmy o Fabryce Sztucznej Inteligencji w Krakowie, którą pan premier ustanowił w AGH. Bardzo za to dziękuję. Jest wielki potencjał AGH, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej czy Gdańskiej w działaniach, które wiążą się z odkryciami. Jest wielki potencjał Wojskowej Akademii Technicznej, jest integracja zarówno służb związanych z obronnością jak i ochroną państwa – wszystkich służb, bo to nie tylko wojsko, ale także inne służby związane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, integracja Ministerstwa Cyfryzacji i naukowców daje ten pozytywny efekt. Jesteśmy tutaj też wspólnie z panem ministrem Wziątkiem, który w Ministerstwie Obrony nadzoruje uczelnie wyższe. Bardzo się cieszę, że wojskowe uczelnie wyższe postawiły na innowacje, postawiły na nowe technologie." - powiedział po spotkaniu w WAT wicepremier Władysław Kosiniak–Kamysz.

System został przetestowany w warunkach operacyjnych, potwierdzając osiągnięcie dziewiątego poziomu gotowości technologicznej. Projekt został zakończony i zgłoszony do NCBR jako gotowy do odbioru. Do końca I kwartału 2025 r. planowana jest ocena wyników projektu przez ekspertów wojskowych i formalne zakończenie projektu.

Siły Zbrojne RP zaliczają technologie kwantowe do grupy tzw. technologii przełomowych, których rozwój może doprowadzić do powstania niemal rewolucyjnych rozwiązań zmieniających współczesne pole walki. W obliczu zagrożeń jak również możliwości operacyjnych Polska musi być aktywnym i znaczącym graczem, by nie znaleźć się na marginesie technologicznego rozwoju.

Technologie kwantowe to także technologie podwójnego zastosowania i możliwość wykorzystania ich do celów zarówno wojskowych jak i cywilnych. To szanse na przełom w zakresie nieosiągalnego dotąd poziomu poufności w komunikacji i wymianie danych, tym samym możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego całego państwa.

Cyfryzacja na dzisiejszym polu walki jest kluczowym elementem, który daje przewagę nad przeciwnikiem. To ona buduje systemy łączności czy dowodzenia, które są niezbywalnym elementem, każdych sił zbrojnych. Odpowiednio zaszyfrowane klucze kryptograficzne są elementem ratującym życie zgrupowania wojsk tak samo jak osłony balistyczne czy dobrze rozwinięta struktura medyczna pola walki.

Rozwinięcie technologii kwantowej w kontekście m.in. łączności oraz BMS może dać Polsce możliwość wzmocnienia narodowych zdolności w tych zakresach, a także rozwinąć możliwości w systemach C2 - Commond Control, a także C4 Command, Control, Communications and Computers. Opisane zdolności są w przedziale tych krytycznych, których rozwój może wymiernie wpłynąć na siłę Sił Zbrojnych RP.