Izrael chce pełnej kontroli nad Strefą Gazy. Netanjahu ujawnił plany dotyczące regionu

Plany Izraela wobec Strefy Gazy

Benjamin Netanjahu, premier Izraela w wywiadzie dla Fox News potwierdził swoje plany przejęcia przez Izrael pełnej kontroli nad Strefą Gazy. Jak oświadczył, Izrael zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całą Strefą Gazy, lecz ostatecznie przekazać ją pod zarząd "sił arabskich". Celem jest usunięcie Hamasu i umożliwienie ludności uwolnienia się z Gazy.

„Zamierzamy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, usunąć stamtąd Hamas, umożliwić ludności uwolnienie się z Gazy i przekazać ją rządowi cywilnemu, który nie będzie Hamasem ani nikomu, kto opowiada się za zniszczeniem Izraela. To właśnie chcemy zrobić” - podkreślił premier Izraela.

Pytany przez prowadzącego rozmowę dziennikarz stacji Billa Hemmera o to, czy Izrael chce przejąć kontrolę nad całą Strefą Gazy, Netanjahu odparł, że „tak zamierza zrobić”, choć zaznaczył, że nie chce aneksji terytorium.

„Jedynym sposobem na inną przyszłość jest pozbycie się tej neonazistowskiej armii. Hamas to potwory” – powiedział Netanjahu.

Kto przejmie władzę w Gazie?

Netanjahu stwierdził, że Izrael chce przekazać kontrolę nad Gazą „siłom arabskim, które będą rządzić nią właściwie, nie zagrażając nam i zapewniając mieszkańcom Gazy dobre życie”.

Prowadzący rozmowę dziennikarz stacji Bill Hemmer zauważył, że Izrael wciąż nie kontroluje ok. 25 proc. terytorium Strefy Gazy, a operacja mająca na celu podbicie reszty tej ziemi wymagać będzie prawdopodobnie działań wojennych trwających kilka miesięcy oraz kolejnego wysiedlenia ludności z tych terenów. Plan ten jest przedmiotem czwartkowego posiedzenia izraelskiego gabinetu.

USA wiedzą o planach Izraela

Netanjahu zapewnił, że rozmawiał o tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem i że popiera on jego plan. Trump pytany o możliwość przejęcia kontroli nad całością Gazy przez Izrael powiedział we wtorek, że skupia się na zapewnieniu żywności Palestyńczykom, a Izrael "zrobi swoją rzecz".