Chiński lotniskowiec Fujian szykuje się do służby. Pekin robi kolejny krok ku dominacji na morzu

Fujian o krok od służby

Chińska telewizja państwowa CCTV po raz kolejny ujawniła postępy prac nad sztandarowymi projektami armii Pekinu. Po „przypadkowym” pokazaniu masowej produkcji myśliwców J-35 przyszedł czas na lotniskowiec Fujian. W materiale wyemitowanym przez CCTV 30 lipca br., przed 98. rocznicą powstania Chińskiej Marynarki Wojennej Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN), która przypada 1 sierpnia, zaprezentowano ujęcia operacji lotniczych z udziałem myśliwców J-15T na pokładzie Fujiana. Chociaż nie pokazano samego momentu wystrzelenie maszyn, można je zobaczyć w pozycji startowej, usłyszeć komendę: „Pozycja 2, wolna do startu”, a następnie ujrzeć ujęcia J-15T już w powietrzu.

Według chińskiego eksperta ds. wojskowości, Fu Qianshao, który rozmawiał z Global Times, testy te stanowią ważny krok w kierunku pełnej gotowości Fujiana i wskazują, że integracja lotniskowca z samolotami pokładowymi była już prawdopodobnie testowana podczas wcześniejszych prób morskich. Jego zdaniem testy morskie pozwalają zweryfikować działanie elektromagnetycznej katapulty, a także systemu hamowania. Chociaż technologia ta była już wcześniej testowana na lądzie, kluczowe jest potwierdzenie jej funkcjonalności na morzu.

China’s state broadcaster CCTV aired the first official footage of flight operations aboard CNS Fujian, showing a possible catapult-assisted takeoff of a J-15T fighter. If confirmed, it would mark the first use of electromagnetic catapults on a Chinese carrier, ahead of Fujian’s… pic.twitter.com/T3GI7DtujU— SOFX (@SOFXnetwork) August 5, 2025

Nowa era w chińskiej flocie

Fujian, oznaczony numerem burtowym 18, to trzeci lotniskowiec Chin, a zarazem pierwszy w pełni zaprojektowany i zbudowany w kraju. Jest to również pierwszy chiński okręt wyposażony w system katapult elektromagnetycznych typu CATOBAR. To zaawansowane rozwiązanie dotychczas stosowane było wyłącznie na amerykańskim lotniskowcu USS Gerald R. Ford. Pekin zwodował go w czerwcu 2022 r., a próby morskie ruszyły w maju 2024 r. Według chińskich mediów jednostka ma wejść do służby jeszcze przed końcem 2025 r.

Jeśli do tego dojdzie, Chiny będą miały trzy operacyjne grupy lotniskowców. Fujian dołączy do Liaoning i Shandong. Liaoning jest przebudowanym okrętem typu Admirał Kuzniecow z czasów radzieckich, zbudowanym na bazie kadłuba nabytego od Ukrainy, oddanym do użytku w 2012 r. Shandong to z kolei ulepszona kopia okrętu Liaoning, oddana do użytku w 2019 r.

Fujian dumą chińskiej marynarki wojennej

Fujian to największy chiński lotniskowiec i jeden z największych na świecie okrętów tej klasy. Ma 316 metrów długości i 76 metrów szerokości, a jego pełna wyporność szacowana jest na 80–85 tysięcy ton. Napęd stanowią kotły parowe zintegrowane z silnikami elektrycznymi, generujące 220 000 KM, co pozwala na prędkość maksymalną szacowaną na około 30 węzłów. Fujian wykorzystuje układ CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), z trzema katapultami elektromagnetycznymi EMALS. Umożliwiają one start cięższych samolotów z większym ładunkiem paliwa i uzbrojenia w porównaniu do skoczni stosowanych na Liaoningu i Shandongu.

Okręt posiada także duży wewnętrzny hangar i płaski pokład lotniczy z dwiema windami o udźwigu 40 ton oraz sześcioma mniejszymi windami do uzbrojenia. Jego grupa lotnicza obejmuję flotę ponad 50 statków powietrznych, w tym myśliwce J-15T, J-15D, J-35, samoloty wczesnego ostrzegania KJ-600, śmigłowce Z-18 i Z-9, a także drony.

Pięć filarów lotnictwa pokładowego Chin

Według chińskich planistów wojskowych Fujian ma być pierwszym lotniskowcem, który w pełni wdroży tzw. „zestaw pięciu elementów” lotnictwa morskiego. Mowa tutaj o myśliwcach stealth, myśliwcach wielozadaniowych, samolotach wczesnego ostrzegania, platformach walki radioelektronicznej i śmigłowcach. Będzie też ważnym elementem projekcji siły Pekinu.

Dzięki zaawansowanej jednostce jak Fujian i rosnącej liczbie okrętów desantowych, marynarka wojenna Chin buduje zdolności do prowadzenia długotrwałych operacji z dala od własnego wybrzeża. Jak wskazuje Army Recognition, ten kierunek rozwoju umożliwia Pekinowi skuteczniejsze zabezpieczanie interesów poza granicami kraju. Będzie też realnym wyzwaniem dla dominacji USA na Pacyfiku.