Kreml eksportuje represje. Emigracyjni opozycjoniści na celowniku

• Państwo inwigiluje, zastrasza, a nawet likwiduje przeciwników władz przebywających na emigracji.

• Kreml traktuje emigrację polityczną jako przedłużenie krajowej opozycji, którą należy zwalczać.

• Moskwa wykorzystuje również ekstradycje, ograniczenia administracyjne i finansowe oraz wykazy terrorystów i ekstremistów do prześladowania opozycjonistów.

System tropi wrogów Kremla również poza granicami Federacji Rosyjskiej

Kiedyś byli wrogowie ludu, dziś są wrogowie Rosji (vel Kremla). Raport Mariany Katzarovej opiera się na 400 udokumentowanych przypadkach takich represji. Pojęcie „transnarodowe represje” dotyczy systematycznych i sponsorowanych przez państwowy aparat działań wykraczających poza granice FR. Ich celem jest uciszenie, zastraszenie i ukaranie krytyków władz przebywających na emigracji.

– Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. obserwujemy dramatyczne nasilenie represji w Rosji wobec krytyków wojny i obrońców praw człowieka. Sytuacja w Rosji gwałtownie się pogorszyła w wyniku strategii rosyjskich władz polegającej na represjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz każdego Rosjanina, który mógłby wyznawać poglądy antywojenne – mówi agencji Newseria Mariana Katzarova.

Liczba udokumentowanych przypadków represji transnarodowych wzrosła z 29 w latach 2014–2021 do 89 w latach 2022–2024. Liczba udokumentowanych wyroków zaocznych wydanych wobec krytyków władzy wzrosła z 4 w 2022 r. do 157 w 2025 r. To wszystko wpisuje się w przedłużenie zinstytucjonalizowanego wewnętrznego systemu represji wobec tych, których Kreml uznaje za wrogów FR.

Za szczególnie groźnych oponentów władza uważa tych Rosjan, którzy przebywają na emigracji i tam aktywnie działają m.in. na rzecz przestrzegania praw człowieka w FR. Rosyjską emigrację polityczną tworzą uchylający się od poboru, aktywiści antywojenni, dziennikarze, prawnicy, obrońcy praw człowieka i rzecznicy narodów żyjących w FR.

Represjonowaniem krajowych i emigracyjnych opozycjonistów zajmują się:

co najmniej dziewięć departamentów FSB,

wywiad wojskowy – GU (d. GRU),

Służba Wywiadu Zagranicznego,

Komitet Śledczy,

Prokuratura Generalna,

resort spraw zagranicznych,

resort spraw wewnętrznych,

resort sprawiedliwości,

Roskomnadzor, czyli Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej – de facto nieformalny główny cenzor i nadzorca internetu oraz mediów.

Raport wspomina także o doniesieniach o „Centrum 795” – tajnej jednostce podległej pod Sztab Generalny i przeznaczonej do wykonywania operacji specjalnych - porwań i zabójstw za granicą.

Katzarova wskazuje, że narzędzia służące do represji wewnątrz kraju wymierzono teraz na zewnątrz, co zostało sformalizowane ustawą federalną (nr 284-FZ z 4 sierpnia 2026 r. - „O tymczasowych środkach ograniczających wobec osób przebywających poza terytorium Federacji Rosyjskiej i uchylających się od wykonania kary”).

Chodzi m.in. o instytucje „agenta zagranicznego”, „organizacji niepożądanej” i prawo o cenzurze wojennej. Do połowy 2026 r. na liście agentów figurowało ponad 1,1 tys. osób i organizacji, a na liście organizacji niepożądanych – ponad 380, w tym organizacje założone przez Rosjan na wychodźstwie.

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Represje wobec opozycjonistów, są zróżnicowane

Rzadko, bo rzadko, ale jednak krytycy władzy za swoje działania płacą życiem. Raport przypomina:

zabójstwo Aleksandra Litwinienki (2006),

próbę otrucia Siergieja i Julii Skripalów (2018),

zastrzelenie Zelimchana Changoszwilego w Berlinie (2019) przez agenta FSB Wadima Krasikowa,

zabójstwo Maksima Kuzminowa w Hiszpanii (2024) oraz podejrzenia o otrucie dziennikarek i obrończyń praw człowieka.

Wymienia też atak (młotkiem) na czeczeńskiego blogera w Szwecji i udaremniony spisek na życie Władimira Osieczkina we Francji.

Moskwa często sięga po mechanizm ekstradycji wobec osób przebywających na emigracji w państwach WNP. Najczęściej dochodzi do nich w Kazachstanie, Kirgistanie, Armenii i Uzbekistanie.

Rozwinięta jest inwigilacja diaspory na wszelkie możliwe sposoby. W działania te zaangażowane są, podaje raport, placówki dyplomatyczne FR. Na mocy wspomnianej ustawy pod szczególnym nadzorem są „niepokorni” wobec władzy żyjący w granicach Federacji Rosyjskiej.

Ustawa 284-FZ przewiduje 14 kategorii decyzji sądowych, które w demokratycznych państwach uznawane są za represje: od zamrożenia środków i majątku, przez odmowę wydania paszportu i świadczenia usług konsularnych, po zakazy dotyczące bankowości zdalnej i czynności notarialnych.

Ukarani zachowują obowiązki obywatela, a tracą większość jego uprawnień. Raport nazywa to „śmiercią cywilną” i de facto „bezpaństwowością”.

Władze rosyjskie coraz częściej wykorzystują wykaz „terrorystów i ekstremistów”, prowadzony przez Federalną Służbę Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring), do prowadzenia represji politycznych zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. W tym roku na liście figurowało 21 541 osób, z czego co najmniej 5 tys. jest ściganych na podstawie zarzutów o podłożu politycznym.

– W zeszłym roku władze umieściły 172 organizacje mniejszości narodowych i rdzennej ludności na liście terrorystów i ekstremistów. Rosyjski Sąd Najwyższy uznał nieistniejący rosyjski ruch separatystyczny za organizację ekstremistyczną. Międzynarodowy ruch LGBT również został uznany za organizację ekstremistyczną. Każdy, kto ma z nim kontakt lub jest członkiem jakiejkolwiek organizacji aktywistycznej, może zostać postawiony przed sądem pod zarzutem przynależności do organizacji ekstremistycznej – zaznacza specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Rosji.

Kilka zdań komentarza

Ponieważ nie ma jeszcze międzynarodowego prawa, które zakazywałoby rządom prześladowania swoich obywateli za granicą, Mariana Katzarova zaapelowała do ONZ o stworzenie takiej konwencji. Miałaby ona jasno określić, czym są takie prześladowania, jak państwa muszą chronić osoby szukające u nich schronienia oraz jak kraje powinny współpracować, aby zapobiegać tym działaniom i karać winnych. To słuszna inicjatywa.

Problem w tym, że tworzenie w ONZ konwencji międzynarodowej to proces długoletni; bez wchodzenia w szczegóły: od przyjęcia inicjatywy po przyjęcie konwencji przez Zgromadzenie Ogólne oraz ratyfikację może minąć 5 lat albo ćwierć wieku. Dla przypomnienia: konwencja przeciwko torturom powstawała przez 12 lat (1975–1987).

Za 25 lat Rosja może nie być tym państwem, którym jest dziś. Za pięć lat prawdopodobnie będzie tym, czym jest obecnie. Gdyby konwencję przyjęto w ekspresowym (5-letnim) tempie, to Federacja Rosyjska jej nie ratyfikuje. Jednak demokratyczne państwa przyjmujące emigrantów byłyby zobowiązane do zoptymalizowania ich ochrony przed retorsjami państwa, które musieli opuścić z przyczyn powszechnie uznawanych za polityczne...