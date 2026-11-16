Poznaj historię francuskiego karabinu wyborowego FR F2, który łączy w sobie archaiczne rozwiązania z nowoczesnymi elementami, imponując skutecznością.

Odkryj, jak ta "chimera" z lat 80., z optyką rodem z II wojny światowej, sprawdziła się na frontach od Zatoki Perskiej po Afganistan.

Dowiedz się, dlaczego ten niepokorny indywidualista wciąż fascynuje i co sprawia, że strzelanie z niego to unikalne doświadczenie.

Nasz egzemplarz pochodzi z 1986 roku, czyli z okresu wprowadzenia tego modelu do uzbrojenia francuskiej armii. Wyposażono go w celownik optyczny o stałym powiększeniu zaledwie 3,85 raza, którego rodowód prowadzi do niemieckich konstrukcji z czasów II wojny światowej. Trudno o bardziej wymowne zestawienie: karabin wyborowy z końca zimnej wojny, wyposażony w optykę opartą na rozwiązaniach sprzed kilku dekad. A jednak, kiedy po oddaniu strzału spoglądamy na tarczę, okazuje się, że francuscy konstruktorzy doskonale wiedzieli, co robią. Żeby jednak zrozumieć fenomen FR F2, musimy cofnąć się znacznie dalej niż do 1986 roku.

Francuski upór, czyli wszystko zaczęło się od MAS 36

Historia FR F2 zaczyna się właściwie w latach 30. XX wieku, kiedy francuska armia poszukiwała następcy wysłużonych karabinów Lebela i Berthiera. Rezultatem tych prac był MAS 36, przyjęty do uzbrojenia w 1936 roku. Konstrukcja pod wieloma względami osobliwa, zwłaszcza na tle rozwiązań niemieckich czy brytyjskich. Karabin powtarzalny, z zamkiem ryglowanym w tylnej części komory zamkowej, charakterystyczną wygiętą do przodu rączką zamka i pozbawiony klasycznego, nastawnego bezpiecznika.

Francuzi nie zamierzali jednak tworzyć dzieła sztuki. Chcieli broni prostej, wytrzymałej, taniej w produkcji i odpornej na wojskowe traktowanie. I trzeba przyznać, że cel osiągnęli. MAS 36 okazał się konstrukcją na tyle solidną, że jego rozwiązania mechaniczne przetrwały znacznie dłużej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Sam karabin pojawił się na polach bitew II wojny światowej, a później służył między innymi w Indochinach i Algierii.

Narodziny FR F1. To nie przeróbka wojskowego karabinu piechoty

Kiedy w latach 60. francuska armia zaczęła poszukiwać nowoczesnego karabinu wyborowego, konstruktorzy z Manufacture d'Armes de Saint-Étienne ponownie sięgnęli po sprawdzony mechanizm. Nie była to jednak zwykła przeróbka wojskowego karabinu piechoty.

Nowa broń otrzymała znacznie solidniejszą komorę zamkową, ciężką, swobodnie pływającą lufę, odłączany dziesięcionabojowy magazynek oraz charakterystyczną osadę z wyodrębnionym chwytem pistoletowym. Zachowano natomiast ogólną zasadę działania zamka, w tym jego ryglowanie w tylnej części. Tak narodził się FR F1, przyjęty do uzbrojenia w 1966 roku.

Był to karabin zdecydowanie nowocześniejszy od swojego przodka, ale zachowujący coś, co można określić mianem francuskiej szkoły projektowania broni: przywiązanie do własnych rozwiązań i niechęć do bezrefleksyjnego naśladowania zagranicznej konkurencji.

FR F1 strzelał francuskim nabojem 7,5 × 54 mm MAS

FR F1 strzelał francuskim nabojem 7,5 × 54 mm MAS. Amunicją o dobrych właściwościach balistycznych, która jednak z biegiem czasu stawała się coraz większym problemem logistycznym. Świat zachodni przechodził bowiem na standaryzowany nabój 7,62 × 51 mm NATO.

Francuzi mogli oczywiście zaprojektować zupełnie nowy karabin. Zdecydowali się jednak na rozwiązanie bardziej pragmatyczne. Postanowili udoskonalić to, co już mieli.

FR F2 - ewolucja bez rewolucji

W 1986 roku francuska armia wprowadziła do uzbrojenia FR F2, czyli Fusil à Répétition modèle F2. Wbrew temu, co mogłaby sugerować nowa nazwa, nie był to karabin opracowany od podstaw. Znaczna część egzemplarzy powstała w wyniku przebudowy wcześniejszych FR F1.

Według dostępnych danych wyprodukowano około 6000 karabinów FR F1, z których mniej więcej 3500 przebudowano następnie do standardu FR F2. Oznacza to, że wiele francuskich karabinów wyborowych wprowadzonych do służby w latach 80. miało już za sobą całkiem pokaźny staż.

Najważniejszą zmianą było oczywiście zastosowanie naboju 7,62 × 51 mm NATO. Wymagało to nowej lufy, ale konstruktorzy nie poprzestali na zmianie kalibru.

FR F2 otrzymał również zmodyfikowany dwójnóg, udoskonalone urządzenie wylotowe oraz jeden ze swoich najbardziej charakterystycznych elementów: osłonę termiczną lufy. Ten ostatni element sprawia, że karabin trudno pomylić z jakąkolwiek inną konstrukcją. I właśnie tutaj zaczyna się historia jego niezwykłej urody.

FR F2, czyli francuska chimera

Gdybyśmy mieli wskazać karabin, którego wygląd najlepiej oddaje osobliwości francuskiej myśli technicznej, FR F2 z pewnością znalazłby się w ścisłej czołówce. Jego sylwetka jest tak charakterystyczna, że właściwie nie sposób pomylić go z czymkolwiek innym. Jednocześnie trudno oprzeć się wrażeniu, że poszczególne elementy tej konstrukcji pochodzą z zupełnie różnych epok.

To prawdziwa chimera. Z jednej strony mamy bowiem rozwiązania, które w połowie lat 80. uchodziły za nowoczesne, a nawet wyrafinowane. Ciężka, swobodnie pływająca lufa została otoczona charakterystycznym płaszczem z tworzywa sztucznego, którego zadaniem było ograniczenie mirażu termicznego oraz zmniejszenie sygnatury cieplnej broni, a tym samym utrudnienie wykrycia stanowiska strzelca.

W epoce coraz powszechniejszego stosowania urządzeń termowizyjnych nie była to bynajmniej fanaberia konstruktorów. Z drugiej strony znajduje się stalowa komora zamkowa o rodowodzie sięgającym przedwojennego MAS 36, z charakterystyczną, wygiętą do przodu rączką zamka. Do tego drewniana kolba, równie tradycyjny chwyt pistoletowy i mechanika, której podstawowe założenia powstały w czasach, gdy o termowizji na polu walki nikt jeszcze poważnie nie myślał.

Nowoczesny karabin wyborowy

Całość sprawia wrażenie, jakby konstruktorzy z Saint-Étienne otrzymali zadanie zbudowania nowoczesnego karabinu wyborowego, ale jednocześnie zakazano im wyrzucania czegokolwiek, co sprawdziło się przez poprzednie pół wieku. I, co najbardziej zdumiewające, udało im się.

FR F2 nie jest bronią elegancką w klasycznym rozumieniu tego słowa. Jego proporcje są nieco dziwaczne. Masywny, kanciasty płaszcz lufy kontrastuje z tradycyjną drewnianą kolbą, a stosunkowo niewielki celownik optyczny APX wygląda na tej konstrukcji niemal anachronicznie.

A jednak właśnie ta niejednorodność nadaje mu niepowtarzalny charakter. Nie sposób odmówić mu pewnej surowej, technicznej urody. Urody przedmiotu, którego wygląd jest konsekwencją przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, a nie pracy stylisty.

W świecie współczesnych karabinów wyborowych, coraz bardziej do siebie podobnych, FR F2 pozostaje indywidualistą. Nie próbuje wyglądać nowocześnie. Nie próbuje też udawać klasyka. Jest jednym i drugim jednocześnie.

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Mechanika starej szkoły

Pod osobliwą powierzchownością kryje się jednak broń zaprojektowana z myślą o bardzo konkretnym zadaniu. FR F2 mierzy około 114 centymetrów długości, waży bez amunicji około 5,1 kilograma i zasilany jest z odłączanego magazynka mieszczącego dziesięć nabojów. Lufa ma około 60 centymetrów długości, a skuteczny zasięg karabinu określano na 800 metrów.

Podstawą jego mechaniki jest czterotaktowy zamek ślizgowo-obrotowy, wyposażony w dwa rygle umieszczone w tylnej części trzonu. To rozwiązanie odziedziczone po MAS 36, choć w FR F1 i FR F2 odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do wymagań broni precyzyjnej.

Co ciekawe, FR F2 zachował ogólną koncepcję zamka swojego przedwojennego przodka, ale otrzymał prostą rączkę zamkową zamiast charakterystycznie wygiętej do przodu rączki MAS 36.

Konstruktorzy zadbali również o mechanizm spustowy, który miał zapewniać odpowiednią powtarzalność i przewidywalność strzału. Broń wyposażono w regulowaną długość kolby, poduszkę policzkową oraz bezpiecznik blokujący pracę języka spustowego.

Dwójnóg blisko komory zamkowej

Osobnym zagadnieniem jest dwójnóg. W FR F2 umieszczono go stosunkowo blisko komory zamkowej, a nie w przedniej części łoża, jak w wielu innych karabinach. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne operowanie bronią, a jednocześnie ogranicza wpływ podparcia na lufę.

Ta ostatnia pozostaje swobodnie pływająca, co ma oczywiste znaczenie dla powtarzalności wyników. Warto przy tym zwrócić uwagę na pewien paradoks. Francuzi zastosowali rozwiązania służące poprawie celności, które doskonale wpisują się w filozofię współczesnych karabinów precyzyjnych, a jednocześnie pozostali wierni mechanice pamiętającej lata trzydzieste.

Nie ma tu jednak żadnej sprzeczności. Dla konstruktora liczy się przecież nie wiek rozwiązania, lecz jego skuteczność.

Optyka z innej epoki. Francuzi rozwinęli własną rodzinę celowników

Jeśli jednak sama konstrukcja FR F2 stanowi interesujące połączenie starego z nowym, to zastosowany w naszym egzemplarzu celownik optyczny przenosi ten dualizm na zupełnie inny poziom. Mowa o francuskim APX L806, którego korzenie sięgają niemieckiego celownika ZF4 z czasów II wojny światowej.

ZF4 był niewielką lunetą opracowaną z myślą o uzbrojeniu strzelców wyborowych, między innymi tych posługujących się karabinem samopowtarzalnym G43. Niemieccy konstruktorzy postawili na prostotę, niewielkie rozmiary i odporność na trudy służby.

Francuzi przejęli tę filozofię, rozwijając własną rodzinę celowników, które przez kolejne dziesięciolecia towarzyszyły ich karabinom wyborowym. W przypadku FR F2 stosowano między innymi wersję APX L806-04, przystosowaną do balistyki naboju 7,62 × 51 mm NATO.

I tutaj dochodzimy do rzeczy, która z dzisiejszej perspektywy wydaje się niemal niewiarygodna. Powiększenie wynosi zaledwie 3,85 raza. Nie 12, nie 18, nawet nie 6. Niecałe czterokrotne powiększenie w karabinie, którego skuteczny zasięg określano na 800 metrów!

Prosta siatka celownicza z charakterystycznym słupkiem

Do tego prosta siatka celownicza z charakterystycznym słupkiem, ograniczone możliwości obserwacji drobnych szczegółów celu i ergonomia regulacji, która dzisiejszemu użytkownikowi zaawansowanych lunet sportowych może wydawać się nieco archaiczna.

A jednak przez lata francuscy strzelcy wyborowi posługiwali się właśnie taką optyką. Dopiero w połowie lat 90. APX zaczął ustępować miejsca nowocześniejszemu Scrome J8, wyposażonemu w ośmiokrotne powiększenie i siatkę umożliwiającą ocenę odległości oraz wprowadzanie poprawek.

Zmiana była znacząca, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że nastąpiła dość późno. Zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że już w latach 80. na rynku istniały celowniki optyczne o możliwościach znacznie przewyższających wysłużonego APX.

Z perspektywy współczesnego strzelca sportowego jest to niewątpliwe ograniczenie. Z perspektywy kolekcjonera - prawdziwy skarb. Bo oto mamy możliwość strzelania z karabinu wyborowego w konfiguracji odpowiadającej realiom francuskiej armii schyłkowego okresu zimnej wojny. Bez ogromnego powiększenia, rozbudowanych siatek celowniczych i wszystkich tych udogodnień, które dzisiaj tak skutecznie ułatwiają nam osiąganie dobrych wyników.

Pozostają umiejętności strzelca, znajomość broni i cierpliwość. A kiedy na tarczy pojawia się dobre skupienie, satysfakcja jest trudna do porównania z czymkolwiek innym.

Od zimnej wojny do pustyń Afryki

FR F2 powstał w świecie podzielonym żelazną kurtyną. W 1986 roku Związek Radziecki nadal istniał, Układ Warszawski dysponował potężnymi siłami pancernymi, a Europa Zachodnia przygotowywała się do konfliktu, który na szczęście nigdy nie wybuchł. Francuski karabin wyborowy projektowano z myślą o realiach takiej właśnie wojny.

Historia postanowiła jednak napisać zupełnie inny scenariusz. Zamiast walczyć z wojskami Układu Warszawskiego na europejskich równinach, FR F2 trafił na zupełnie inne pola bitew. Pierwszym poważnym sprawdzianem była wojna w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Francuskie oddziały uczestniczące w operacji Daguet znalazły się w warunkach diametralnie odmiennych od tych, do których przygotowywano europejskie armie podczas zimnej wojny.

Rozległe, pustynne przestrzenie, wysokie temperatury i znaczne odległości stanowiły wymagające środowisko dla broni wyborowej. Później przyszły Bałkany.

Francuskie kontyngenty uczestniczące w operacjach międzynarodowych w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie wykorzystywały FR F2 podczas działań prowadzonych w terenie zurbanizowanym i górzystym.

Wojna w Afganistanie była wielkim testem dla FR F2

Kolejnym ważnym rozdziałem był Afganistan. Tam FR F2 przyszło działać w warunkach, które szczególnie mocno weryfikowały możliwości karabinów wyborowych. Duże odległości, górzysty teren i przeciwnik potrafiący wykorzystywać naturalne osłony sprawiały, że precyzja oraz niezawodność broni miały pierwszorzędne znaczenie.

W Afganistanie używano już FR F2 wyposażonych w nowocześniejsze celowniki, przede wszystkim Scrome J8. Karabin pozostawał wartościowym narzędziem, choć jego ograniczenia, szczególnie w porównaniu z nowoczesnymi konstrukcjami samopowtarzalnymi, stawały się coraz bardziej widoczne.

FR F2 pojawił się również w Afryce, między innymi podczas francuskiej interwencji w Mali w 2013 roku, znanej jako operacja Serval.

Pomyślmy tylko. Broń wywodząca się konstrukcyjnie z karabinu przyjętego w 1936 roku, zmodernizowana w latach 80., nadal uczestniczyła w operacjach bojowych w drugiej dekadzie XXI wieku. Trudno o lepszy dowód, że dobrze zaprojektowana mechanika potrafi przetrwać całe generacje wojskowej technologii.

Francuzi żegnają starego żołnierza

Wszystko ma jednak swój kres. Pod koniec drugiej dekady XXI wieku francuska armia rozpoczęła proces zastępowania FR F2 nowocześniejszą konstrukcją. Ostatecznie wybór padł na samopowtarzalny FN SCAR-H PR, przyjęty w ramach programu FPSA.

Dla FR F2 oznaczało to stopniowe zakończenie ponadtrzydziestoletniej kariery w charakterze podstawowego francuskiego karabinu wyborowego. Nie dlatego, że nagle przestał być celny. Nie dlatego, że jego mechanika okazała się zawodna. Po prostu zmieniły się wymagania pola walki.

Współczesny strzelec wyborowy potrzebuje nie tylko precyzji, ale również możliwości szybkiego oddawania kolejnych strzałów, nowoczesnych systemów obserwacyjnych, łatwej integracji dodatkowego wyposażenia i ergonomii dostosowanej do dynamicznie zmieniających się sytuacji.

FR F2 był konstrukcją pochodzącą z innej epoki. I właśnie dlatego dziś staje się tak interesujący.

Karabin, który nie chce być tylko eksponatem

Nasz FR F2 pochodzi z 1986 roku. To oznacza, że w chwili, gdy powstawał, Ronald Reagan był prezydentem Stanów Zjednoczonych, Michaił Gorbaczow dopiero rozpoczynał reformowanie Związku Radzieckiego, a upadek muru berlińskiego wydawał się wydarzeniem należącym raczej do sfery politycznej fantastyki niż przewidywalnej przyszłości.

Dziś ten sam karabin znajduje się w rękach kolekcjonera. Można byłoby oczywiście zamknąć go w gablocie. Podziwiać charakterystyczną sylwetkę, drewnianą kolbę, osobliwą osłonę lufy i niewielką lunetę APX. Można byłoby opowiadać o jego historii, o francuskich żołnierzach, o Afganistanie i Mali.

Ale czy nie byłoby to pozbawienie go najważniejszej części jego tożsamości? Przecież FR F2 powstał po to, żeby strzelać. I właśnie na strzelnicy okazuje się, że niemal czterdziestoletnia konstrukcja nadal potrafi dostarczyć niezwykłych emocji.

Ograniczenia są odczuwalne

Oczywiście, ograniczenia są wyraźnie odczuwalne. Niewielkie powiększenie lunety sprawia, że precyzyjne celowanie do małego celu wymaga większej koncentracji. Dawna siatka celownicza nie rozpieszcza strzelca, a ergonomia broni przypomina, że od czasów jej powstania konstruktorzy wykonali ogromny krok naprzód.

Ale jest w tym coś niezwykle uczciwego. FR F2 nie pomaga nam tak bardzo, jak współczesny karabin precyzyjny wyposażony w doskonałą optykę. Wymaga więcej. Więcej uwagi, więcej cierpliwości, więcej umiejętności. I dlatego właśnie każdy naprawdę udany strzał smakuje nieco inaczej.

Kiedy na tarczy pojawia się dobre skupienie, nie sposób powstrzymać uśmiechu. Szczególnie gdy uświadomimy sobie, że osiągnęliśmy je przy użyciu broni, której podstawowe rozwiązania mechaniczne pamiętają jeszcze czasy naszych dziadków, a celownik optyczny wywodzi się z epoki niemieckich ZF4.

Nie chodzi przecież o to, żeby udowodnić wyższość FR F2 nad współczesnymi karabinami. Byłoby to zadanie tyleż karkołomne, co pozbawione sensu.

Chodzi o coś zupełnie innego. O przekonanie, że obcowanie z historią nie musi ograniczać się do oglądania muzealnych eksponatów. Że można ją poczuć w dłoniach, usłyszeć w metalicznym dźwięku pracującego zamka i zobaczyć w przestrzelinach na tarczy.

Dlaczego FR F2 nie jest karabinem doskonałym?

FR F2 nie jest karabinem doskonałym. Nigdy zresztą nie był. Jego konstrukcja stanowiła kompromis między sprawdzonymi rozwiązaniami a wymaganiami zmieniającego się pola walki. Niektóre elementy już w chwili wprowadzenia do służby wydawały się nieco przestarzałe.

A jednak przez ponad trzy dekady pozostawał wartościowym narzędziem francuskich strzelców wyborowych. Dziś, kiedy patrzymy na niego z perspektywy kolekcjonera, wszystkie te ograniczenia nabierają zupełnie innego znaczenia.

Stają się częścią jego osobowości. Bo kolekcjonowanie broni nie zawsze polega na poszukiwaniu konstrukcji najlepszych, najcelniejszych czy najbardziej zaawansowanych technicznie. Czasami znacznie ciekawsze okazują się te, które mają własną historię do opowiedzenia. Nasz FR F2 ma ich całkiem sporo.

A największa przyjemność polega na tym, że nie musimy jedynie słuchać jego opowieści. Możemy dopisać do niej kilka własnych, całkiem celnych zdań.