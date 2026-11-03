Elitarni żołnierze przy granicy z Rosją. GROM ma zwalczać dywersantów

Informację o użyciu JW GROM w północno-wschodniej Polsce pierwsza podała Wirtualna Polska. Skierowanie w ten rejon kraju specjalsów wynika z ostrzeżenia, jakie wydała Służba Wywiadu Wojskowego. Z informacji wywiadu wynika, że Rosjanie przygotowują się do zaostrzenia działań na terytorium naszego kraju oraz rozważać możliwość użycia grup dywersyjno-rozpoznawczych.

Z tego powodu władze zdecydowały się na wzmocnienie sił w zagrożonym regionie. W części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ściągnięto ok. 1 tys. dodatkowych funkcjonariuszy policji wspieranych przez wojsko. Jednak wg. informacji WP to operatorzy JW 2305 mają stanowić trzon operacji.

Portal Obronny - konferencja fundacja GROM

Napięcia związane z aktywnością uzbrojonych i nieoznakowanych żołnierzy notowano w ostatnich dniach w państwach bałtyckich. Na Łotwie mieli oni przepychać przez granicę migrantów. Podobne incydenty odnotowały także służby fińskie.