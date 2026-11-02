Startuje innowacyjny program „Trzecia Linia”, który łączy bezcenne doświadczenie wojskowe byłych żołnierzy z sektorem nowoczesnych technologii.

FORT Kraków oferuje weteranom bezpłatne, specjalistyczne szkolenia, przygotowując ich do roli ekspertów w branży dual-use i przemyśle obronnym.

Zobacz, jak unikalne kompetencje operacyjne mogą przekształcić się w karierę w innowacjach z patronatem MON.

FORT Kraków uruchomił program "Trzecia Linia"

Inżynier może zaprojektować nową, innowacyjną technologię, ale to żołnierz z doświadczeniem operacyjnym potrafi wskazać, czego będzie potrzebował jej użytkownik: czy obsługa okaże się wystarczająco prosta, jakie ograniczenia pojawią się w terenie i czy rozwiązanie odpowiada na rzeczywisty problem pola walki. To żołnierze potrafią realnie oceniać, czy dane rozwiązanie technologiczne sprawdzi się w warunkach operacyjnych, potrafią skutecznie kierować zespołami, działać z potrzebną środowisku innowacji determinacją, w poczuciu misji i odpowiedzialności za Polskę.

FORT Kraków - jedyny polski akcelerator NATO DIANA i ośrodek wspierający rozwój technologii podwójnego zastosowania, stworzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Krakowski Park Technologiczny - postanowił połączyć siły biznesowe i wojskowe, zestawiając dwie perspektywy, które mogą przesądzić o przydatności produktu na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju. I tak powstał projekt „Trzecia Linia”.

Nazwa "Trzecia Linia" nawiązuje do rzymskiej triarii

Nazwa programu "Trzecia Linia" nawiązuje do triarii - trzeciej linii rzymskiego szyku bojowego, tworzonej przez najbardziej doświadczonych żołnierzy. W rzymskim legionie rekruci i żołnierze byli dzieleni na trzy linie bojowe w zależności od doświadczenia, wieku i zamożności - linię triarii stanowili ci najbardziej doświadczeni weterani, zaprawieni w wielu bojach. Stanowili oni trzecią, ostatnią linię obrony.

We współczesnej „Trzeciej Linii” FORTU Kraków ich odpowiednikami są weterani, którzy po zakończeniu służby mogą nadal wspierać bezpieczeństwo państwa: pomagając rozwijać technologie, doradzając przedsiębiorcom i przekazując wiedzę kolejnym zespołom.

Weterani mogą sprawdzić się w nowej zawodowej roli

Bo jak podkreśla Marcin Kozielski, PR and Communication Manager Program w FORT Kraków, program powstał z myślą o osobach, które zakończyły służbę w Wojsku Polskim i chcą wykorzystać swoje doświadczenie w nowej roli zawodowej. Ma przygotować je do współpracy ze startupami, firmami technologicznymi, przemysłem obronnym i inwestorami rozwijającymi technologie dual-use (służące zarówno celom cywilnym, jak i wojskowym).

Aby maksymalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie były żołnierzy FORT Kraków zaprosił weteranów do udziału w nowatorskim programie "Trzecia Linia". Zdaniem pomysłodawców projektu, szczególnie cenne są umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność za ludzi, ocena ryzyka oraz działanie w sytuacjach, w których czasu i informacji jest zbyt mało. W zespołach tworzących technologie dual-use takie kompetencje pomagają lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników, wcześniej zauważyć potencjalne problemy i zaplanować testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistego użycia.

Dla byłych żołnierzy wejście do tego środowiska oznacza jednak poznanie innego języka i sposobu pracy. Doświadczenie operacyjne trzeba przełożyć na rozmowę z przedsiębiorcą, inżynierem czy inwestorem. Potrzebna jest również orientacja w rynku, modelach finansowania i procesie rozwoju produktu. Program „Trzecia Linia” ma ułatwić ten krok.

Autor: FORT Kraków - Akademia Górnicz-Hutnicza/ Materiały prasowe

- Tęsknota za misją determinuje wybory zawodowe wielu byłych żołnierzy, dlatego wierzymy, że program Trzecia Linia spotka się z dużym zainteresowaniem. W trzeciej dekadzie XXI wieku, w dobie głębokich zmian na współczesnym polu walki, bezpieczne otoczenie geopolityczne zależy również od zdolności państwa do tworzenia innowacji na rzecz bezpieczeństwa i odporności. Właśnie dlatego doświadczenie i kompetencje weteranów i byłych żołnierzy są dziś tak cenne - mówi Izabela Albrycht, pełnomocniczka Rektora AGH ds. NATO DIANA, kierująca działaniami FORT Kraków po stronie AGH.

Od wiedzy wojskowej do nowych ról zawodowych

Co czeka na uczestników programu? Jak się dowiadujemy, poznają oni zasady funkcjonowania rynku innowacji dual-use i defence, rozwoju produktów i ich komercjalizacji. Warsztaty obejmą m.in.:

rozpoznawanie potrzeb użytkowników,

ocenę projektów technologicznych,

budowanie modeli biznesowych,

finansowanie przedsięwzięć,

ochronę własności intelektualnej,

komunikację i wykorzystanie narzędzi AI.

W programie przewidziano również przygotowanie do poruszania się po cywilnym rynku pracy: opisania kompetencji wojskowych w CV, prezentowania doświadczenia podczas rozmów kwalifikacyjnych i zaplanowania dalszej ścieżki zawodowej. Szkolenia uzupełnią mentoring oraz spotkania z przedsiębiorcami, ekspertami i byłymi żołnierzami, którzy znaleźli nowe role po służbie.

Możliwe kierunki rozwoju to m.in.:

doradztwo technologiczne,

mentoring startupów,

praca w zespołach innowacji przemysłu obronnego,

współpraca z funduszami inwestycyjnymi oraz stworzenie własnej firmy.

Uczestnicy będą przygotowywani również do roli mentorów startupów w programach NATO DIANA, IDA i EUDIS - pomagających firmom lepiej rozumieć potrzeby wojska i praktyczne zastosowania rozwijanych technologii. Kolejną możliwą ścieżką jest praca ekspercka w instytucjach unijnych, m.in. przy ocenie projektów technologicznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Program pod patronatem szefa MON

Start programu zaplanowano na listopad, a warsztaty potrwają do lutego 2027 r. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zgłoszenia: trzecia-linia.pl .

Dodajmy, że program został objęty patronatem honorowym przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.