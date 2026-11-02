Agencja Uzbrojenia poinformowała 29 października 2026 roku o przybyciu do Polski kolejnych mostów szturmowych M1110 Joint Assault Bridge. Mosty szturmowe będą wsparciem dla wojsk inżynieryjnych i batalionów wyposażonych m. in. w czołgi Abrams.

Kolejne mosty szturmowe M1110 Joint Assault Bridge bezpiecznie dotarły do Polski 🇵🇱 Będą wsparciem dla wojsk inżynieryjnych i batalionów wyposażonych m. in. w czołgi Abrams. Pozyskany przez #AU sprzęt umożliwi przeprawę najcięższych pojazdów, będących na wyposażeniu #WojskoPolskie, zwiększając ich mobilność na współczesnym polu walki i gotowość operacyjną Sił Zbrojnych.— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 29, 2026

Czym jest mosty M1110 Joint Assault Bridge?

M1110 JAB to gąsienicowy most towarzyszący, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wsparcia jednostkom wyposażonym w ciężkie pojazdy pancerne, takie jak czołgi M1 Abrams. Konstrukcja bazuje na zmodyfikowanym podwoziu czołgu M1A1 Abrams z zawieszeniem z wersji M1A2. Dzięki temu wozy M1110 JAB mogą dotrzymać tempa siłom pancernym w każdych warunkach terenowych. Producentem systemu jest amerykańska firma General Dynamics Land Systems.

Dostawy mostów szturmowych M1110 Joint Assault Bridge są bezpośrednio powiązane z programem pozyskania przez Polskę amerykańskich czołgów Abrams w wersjach M1A1 FEP i M1A2 SEPv3. Czołgi te, ważące w zależności od wersji od 63 do blisko 70 ton, należą do najcięższych na świecie. Dotychczas używany w Wojsku Polskim sprzęt przeprawowy, jak mosty BLG-67M2 na podwoziu T-55, nie posiadał wystarczającej nośności, by obsłużyć tak ciężkie maszyny.

Jak podkreśliła Agencja Uzbrojenia, pozyskany sprzęt umożliwi przeprawę najcięższych pojazdów, zwiększając ich mobilność i gotowość operacyjną. M1110 JAB eliminuje to "wąskie gardło", pozwalając brygadom pancernym na swobodne pokonywanie przeszkód terenowych, takich jak rowy, kanały czy wąwozy.

Pojazd przenosi nożycowe przęsło HASB (Heavy Assault Scissor Bridge) o klasie nośności MLC 115/120, co odpowiada około 104–108 tonom i pozwala na bezpieczną przeprawę wszystkich pojazdów w Siłach Zbrojnych RP, włączając w to najcięższe czołgi Abrams. Przęsło umożliwia pokonywanie przeszkód o szerokości do 18,3 metra, a dzięki zautomatyzowanemu, hydraulicznemu systemowi most jest gotowy do użycia w ciągu zaledwie kilku minut – od 3 do 5. Obsługa pojazdu składa się z dwóch żołnierzy: dowódcy oraz kierowcy-mechanika.

Polska zamówiła łącznie 25 mostów M1110 JAB w ramach dwóch oddzielnych umów na zakup czołgów Abrams. Umowa z kwietnia 2022 roku, dotycząca 250 czołgów M1A2 SEPv3, objęła zakup 17 mostów, natomiast kontrakt ze stycznia 2023 roku na 116 czołgów M1A1 zawierał kolejne 8 mostów. Dostawy, realizowane drogą morską, rozpoczęły się w lipcu 2026 roku i mają zakończyć się do końca bieżącego roku. Pozyskanie M1110 JAB stanowi element szerszej modernizacji Wojska Polskiego, która obejmuje również wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz czołgi saperskie M1150 ABV. Wprowadzenie tego sprzętu znacząco podnosi zdolności wojsk inżynieryjnych, które obok amerykańskich JAB-ów otrzymują także polskie mosty MS-20 Daglezja-S.