Amerykańska armia testuje rewolucyjny samolot rozpoznawczy HADES, który właśnie wykonał swój dziewiczy lot, rozpoczynając nową erę w pozyskiwaniu danych.

Bazujący na Bombardierze Global 6500, ma zastąpić starsze maszyny, oferując niezrównany zasięg, prędkość i pułap operacyjny do 15,5 km.

Wyposażony w zaawansowane systemy SIGINT i radar SAR, z wykorzystaniem AI, zapewni przełom w wielodomenowym rozpoznaniu.

O zakończeniu pierwszego lotu poinformowało 30 października 2026 roku Biuro Projektowe Samolotów Stałopłatowych (Fixed Wing Project Office, FWPO) amerykańskiej armii. Próba odbyła się po zakończeniu przeglądu gotowości do lotu, przeprowadzonego we współpracy z firmą Sierra Nevada Corporation (SNC), odpowiedzialną za integrację systemów całego programu.

Pierwszy lot rozpoczął kampanię prób w locie. Kolejnym etapem będzie integracja systemów zadaniowych oraz sprawdzenie ich działania w warunkach testowych. Według FWPO próby mają zweryfikować możliwości wielodomenowego rozpoznania i rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT), a także stopień integracji poszczególnych systemów i ich gotowość do wykorzystania operacyjnego.

HADES zastąpi starsze samoloty rozpoznawcze

Nowe maszyny mają przejąć zadania realizowane dotychczas przez m.in. samoloty RC-12X Guardrail, MC-12S EMARSS-M i EO-5C ARL-M. HADES powstaje w ramach programu Multi-Domain Sensing System (MDSS), którego celem jest zwiększenie możliwości pozyskiwania informacji na potrzeby operacji wielodomenowych.

Za integrację systemów odpowiada SNC. Jak wyjaśnia The Aviationist firma pozyskała cztery samoloty Bombardier Global 6500, które poddano modyfikacjom i dostosowano do wymagań wojskowych. Pierwszy egzemplarz przeznaczony do programu HADES przekazano w listopadzie 2024 roku. Kolejne dostawy nastąpiły we wrześniu 2025 i styczniu 2026 roku. Amerykańska armia nadała samolotom oznaczenie ME-11B. Za modyfikacje konstrukcji, instalację wyposażenia zadaniowego oraz uzyskanie dodatkowego certyfikatu typu (Supplemental Type Certificate, STC) odpowiada Sierra Nevada Corporation.

Większy zasięg i możliwości rozpoznawcze

Wykorzystanie odrzutowca biznesowego zamiast starszych konstrukcji turbośmigłowych ma zapewnić większą prędkość, zasięg, udźwig oraz pułap operacyjny. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez armię samoloty mają operować na wysokości około 12,5–15,5 km. Wyposażenie rozpoznawcze i systemy SIGINT mają mieć masę do około 2,95 tony.

Wymagania obejmują również możliwość wykonywania 12-godzinnych lotów bez tankowania w powietrzu przy minimalnym udźwigu wynoszącym około 6,35 tony. Samoloty mają otrzymać systemy umożliwiające prowadzenie rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT/ELINT), obrazowanie radarowe z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą (SAR) oraz wykrywanie i śledzenie poruszających się celów (MTI).

SNC wskazuje również na wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/ML) do szybszego przetwarzania informacji. Architektura otwartych systemów modułowych (MOSA) ma natomiast ułatwiać integrację kolejnych sensorów i ograniczać ryzyko związane z rozwojem programu.

US Army Video of Integration of the High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES) project. HADES is the future US Army’s HALE platform for aerial ISR, SIGINT, ELINT, COMINT & deep sensing missions at altitudes of up to 70 kft using Bombardier Global 6500 aircraft. https://t.co/TjejvWYnLJ— Mehdi H. (@mhmiranusa) April 16, 2026

Ile samolotów HADES otrzyma amerykańska armia?

Plany dotyczące docelowej wielkości floty ulegały zmianom. W styczniu 2026 roku armia opublikowała zapytanie o informacje dotyczące pozyskania 11 samolotów Bombardier Global 6500 w formule Government-Owned Government-Operated (GOGO), przy zakładanym celu pozyskania 14 maszyn. Jednak według informacji opublikowanych w maju 2025 roku przez serwis Breaking Defense planowana flota została zmniejszona z 12 do sześciu samolotów.