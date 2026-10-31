Na międzynarodowych targach obronnych Special Operations Forces Exhibition and Conference (SOFEX), odbywających się od 27 do 29 października w Akabie nie mogło zabraknąć stoiska GRUPY WB. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, wśród odwiedzających znaleźli się przedstawiciele najważniejszych jordańskich instytucji.

Pierwszego dnia targów stoisko GRUPY WB odwiedził książę Fajsal ibn al-Husajn i generał dywizji Madżdi al-Harasis, przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów Jordańskich Sił Zbrojnych. Wśród gości znaleźli się również generał brygady Muhammad al-Jamani, dyrektor Departamentu Operacji Połączonych i generał brygady Szadi al-Chaszszasznah, dyrektor Departamentu Planowania i Organizacji.

Z ofertą GRUPY WB zapoznał się brygadier Muhammad Daradka, dyrektor Wydziału Łączności Specjalnej.Stoisko w Akabie odwiedzili również podpułkownik Ala al-Adwan i major Muhammad al-Kafawin z Centrum Integracji Danych Bezzałogowych Systemów Powietrznych oraz Muhammad Batran, dyrektor generalny państwowej agencji badawczo-rozwojowej Jordan Design and Development Bureau (JODDB).

Szczególne zainteresowanie na SOFEX wzbudziły polskie systemy bezzałogowe, od 15 lat wykorzystywane przez wielu użytkowników. Możliwości opracowanych w Polsce rozwiązań zostały zweryfikowane w warunkach bojowych, między innymi w Ukrainie, gdzie działają w środowisku intensywnego przeciwdziałania radioelektronicznego.

"GRUPA WB po raz kolejny brała udział w targach obronnych #SOFEX2026. W Jordanii zaprezentowano polskie rozwiązania bezzałogowe rozpoznawcze i uderzeniowe, systemy ochrony granic i infrastruktury krytycznej oraz głowice bojowe. Stoisko @WBGroup_PL odwiedzili przedstawiciele jordańskiej rodziny królewskiej, wojska i agencji obronnych. Szczególne zainteresowanie na SOFEX wzbudziły polskie systemy bezzałogowe" – za @_MILMAG. Więcej na: https://t.co/NezO5CMjS9— WB GROUP (@WBGroup_PL) October 29, 2026

GRUPA WB prezentowała na SOFEX rozpoznawcze powietrzne systemy bezzałogowe: FT-5 w odmianie z napędem hybrydowym i głowicą obserwacyjną (są też wersje z radarem SAR i rozpoznania źródeł sygnałów ELINT) oraz znacznie mniejszy FLYEYE. Ten ostatni to najlepszy w swojej klasie, startujący z ręki bezzałogowiec taktyczny o niskim obciążeniu logistycznym

Ofertę systemów bezzałogowych uzupełniała amunicja krążąca rodziny WARMATE oraz szeroka gama różnych głowic bojowych – wielozadaniowych (odłamkowo-burzących), przeciwpancernych i termobarycznych. Warianty bojowe wraz z obserwacyjnymi mogą tworzyć skuteczne na polu walki rozwiązania rozpoznawczo-uderzeniowe, jak FLYMATE i GLADIUS.

Wśród prezentowanych na SOFEX rozwiązań znalazł się także system AMSTA do monitorowania i ochrony granic, obiektów oraz infrastruktury krytycznej. Jest oparty na sieci perymetrycznych sensorów sejsmicznych, które razem z innymi czujnikami oraz rozpoznawczymi systemami bezzałogowymi mogą tworzyć skuteczną barierę chroniącą ważne instalacje.

Targi SOFEX należą do najważniejszych wydarzeń branży obronnej na Bliskim Wschodzie. Skupiają przedstawicieli sił zbrojnych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz producentów sprzętu wojskowego z całego świata.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB