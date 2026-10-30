Szakal, czyli Rosomak po niemiecku. Niemcy i Holandia wspólnie zamawiają wozy bojowe

Europejska agencja OCCAR zleciła Rheinmetall dostawę nowoczesnych kołowych bojowych wozów piechoty Schakal w ramach znaczącego kontraktu.

Niemcy i Holandia wzmocnią swoje armie, zamawiając łącznie 69 dodatkowych pojazdów Boxer RCT30, korzystając z opcji z 2025 roku.

Dowiedz się, dlaczego Schakal z wieżą Puma i unikalnymi zdolnościami transportowymi jest kluczowy dla modernizacji europejskich wojsk lądowych.

Umowa zawarta została za pośrednictwem OCCAR, dzięki czemu możliwe było uzyskanie lepszej ceny w ramach zamówienia międzynarodowego. Nie podano dokładnej wartości, informujac jedynie, iż mieści się ona w przedziale „średnim setek milionów euro”, co oznacza zwykle 400-600 mln euro.

Dostawy zostaną podzielona pomiędzy dwóch zamawiających w ramach realizacji wcześniejszych opcji kontraktowych:

Niemiecka Bundeswehra: Otrzyma 35 dodatkowych egzemplarzy, co po uwzględnieniu wcześniejszych zamówień (150 pojazdów) podniesie całkowitą flotę kołowych bwp Schakal w niemieckiej armii do 185 maszyn.

Otrzyma 35 dodatkowych egzemplarzy, co po uwzględnieniu wcześniejszych zamówień (150 pojazdów) podniesie całkowitą flotę kołowych bwp Schakal w niemieckiej armii do 185 maszyn. Królewska Armia Holandii (Koninklijke Landmacht): Otrzyma 34 kołowych bwp, zwiększając swój zasób z dotychczasowych 72 sztuk do 106 pojazdów Schakal łącznie.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem, produkcja i dostawy mają zostać zrealizowane w okresie od maja 2032 do listopada 2033 roku.

Schakal, czyli KTO Rosomak po niemiecku?

Kołowy bojowy wóz piechoty „Schakal” bazuje na sprawdzonym, kołowym wozie opancerzonym Boxer. Wykorzystuje on zmodernizowane podwozie w standardzie Future Common Drive Module (opracowane przez KNDS Deutschland). Jest to modułowe podwozie w układzie 8x8, którego przedział bojowy jest wymienny i może zostać zastąpiony innym wariantem w krótkim czasie, za pomocą standardowego dźwigu.

Pojazd w tej wersji jest w stanie przetransportować desant składający się z sześciu w pełni wyposażonych żołnierzy desantu (grenadierów pancernych) i posiada trzyosobową załogę, złożoną z kierowcy oraz siedzących w module dowódcy i operatora-strzelca Kluczowym elementem modułu czyniącego z Boxera kołowy bwp Schakal jest bezzałogowa wieża typu RCT30. Jest to wieża identyczna z zastosowaną w standardowych gąsienicowych bojowych wozach piechoty Puma.

Uzbrojenie modułu Schakala stanowi stabilizowana automatyczna armata kalibru 30 mm, zasilana m.in. amunicją programowalną ABM, karabin maszynowy 7,62 mm oraz zintegrowane wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych MELLS (produkowany w niemczech Spike LR2). Zautomatyzowany system stabilizacji i kierowania ogniem posiada m.in. obcję hunter-killer, czyli automatycznie wskazania strzelcowi celu przez dowódcę, dzięki dwóm odrębnym głowicom optoelektronicznym.

Połączenie dużej mobilności platformy kołowej Boxer z siłą ognia i opancerzeniem wieży RCT30 czyni z systemów Schakal bardzo uniwersalny komponent współczesnego pola walki, wpisujący się w proces modernizacji europejskich wojsk lądowych. Podobnie pojazdy pod lokalnym oznaczeniem Vilkas, są eksploatowane również przez siły zbrojne Litwy.