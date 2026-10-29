Helsinki inwestują w broń przeciwpancerną. Stawiają na niemieckie granatniki RGW110

Finlandia, bazując na doświadczeniach z Ukrainy, decyduje się na gruntowną modernizację swojego uzbrojenia przeciwpancernego piechoty.

Niemiecki Dynamit Nobel Defence dostarczy nowoczesne granatniki RGW110, które zastąpią 50-letnie systemy APILAS, nieskuteczne wobec współczesnych czołgów.

Kontrakt o wartości 84,5 mln euro zapewni fińskiej piechocie zdolność niszczenia najnowszych pancerzy. Sprawdź, co oznacza to strategiczne posunięcie dla obronności Europy.

Decyzją ministra obrony Antti Häkkänena, przestarzałe, używane od lat 80. francuskie wyrzutnie APILAS (ang. Armour-Piercing Infantry Light Arm System) zostaną zastąpione przez nowe granatniki RGW110. Modernizacja uzbrojenia przeciwpancernego pododdziałów piechoty jest wynikiem obserwacji zmian w zakresie zagrożeń i możliwości pojazdów bojowych.

Analiza wniosków z pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie potwierdziła to, co fińscy wojskowi zakładali od lat: ciężkie czołgi podstawowe wyposażone w wielowarstwowe pancerze kompozytowe oraz pancerze reaktywne (ERA) pozostają jednym z głównych zagrożeń na współczesnym polu walki. Aby im skutecznie przeciwdziałać na krótkich i średnich dystansach, piechota potrzebuje broni o dużej sile rażenia, która jednocześnie nie obciąża skomplikowaną logistyką i nie wymaga długiego szkolenia. Wybór niemieckiego systemu RGW110 przez Siły Obronne Finlandii wpisuje się w ten trend.

Pożeganie po 50 latach

Przez ostatnie cztery dekady podstawowym ciężkim granatnikiem przeciwpancernym krótkiego zasięgu w fińskiej piechocie był francuski system APILAS (w Finlandii znany jako 112 RSKES APILAS). Choć w momencie wprowadzania do służby w latach 80. oferował potężną siłę przebicia około 700 mm stali, obecnie stanowi konstrukcję mocno przestarzałą, ciężką i pozbawioną głowicy tandemowej zdolnej do pokonywania nowoczesnych pancerzy reaktywnych.

Jak podkreśla płk Ari Mure, Inspektor Piechoty w Dowództwie Wojsk Lądowych Finlandii, decyzja o wyborze następcy została poprzedzona wnikliwymi testami poligonowymi na pancerzach o realistycznej strukturze ochronnej oraz stałą analizą doświadczeń bojowych z wojny w Ukrainie. Wniosek był jednoznaczny: piechur musi dysponować bronią, która najpierw neutralizuje pancerz reaktywny (pancerz puszki ERA), a następnie bez problemu przebija pancerz zasadniczy kadłuba lub wieży. Istotny jest również zasięg skutecznego ognia, który decyduje często o szansach na przeżycie.

RGW110 od Dynamit Nobel Defence

Opracowany przez niemiecki koncern Dynamit Nobel Defence (DND) granatnik RGW110 (Recoilless Grenade Weapon 110 mm) to bezpośredni i znacznie nowocześniejszy następca słynnego Panzerfausta 3. System wykorzystuje głowicę kumulacyjną w układzie tandemowym kalibru 110 mm. Przednia głowica detonuje pancerz reaktywny, otwierając drogę głównemu strumieniowi kumulacyjnemu, który według danych producenta potrafi przebić około 1000 mm jednorodnej stali pancernej (RHA) ukrytej za kostkami ERA.

Co ciekawe, granatnik ma dwa tryby strzelania, które ustawia się, wysuwając lub wsuwając osłonę zapalnika, umieszczoną w przedniej części pocisku. Pozwala to na użycie trybu tandemowego, skutecznego przeciw celom opancerzonym, lub burzącego, stosowanego np. do rażenia celów umocnionych. O trybie decyduje tryb detonacji oraz odstęb, lub jego brak, pomiędzy wybuchem głowicy wiodącej i głównej.

Kluczowe zalety RGW110, na które zwracają uwagę fińscy analitycy i wojskowi, wiążą się bezpośrednio z jego parametrami taktyczno-technicznymi. Zastosowanie ulepszonego silnika rakietowego oraz unowocześnionego celownika pozwala na skuteczne rażenie celów na dystansach do 800 metrów, co stanowi niemal dwukrotność zasięgu dotychczas używanych granatników APILAS. Będąc systemem niekierowanym, RGW110 pozostaje w 100% odporny na działanie rosyjskich środków walki radioelektronicznej (WRE). Przy tych wszystkich przewagach, nowy granatnik od DND waży 10 kg, czyli jest o niecały kilogram cięższy niż jego poprzednik w fińskiej armii.

Dodatkowo konstrukcja charakteryzuje się „niską wagą logistyczną” – jako broń jednorazowa jest traktowana jak zwykła amunicja, dzięki czemu żołnierze mogą prowadzić ogień z różnych pozycji i natychmiast zmieniać stanowisko bez konieczności noszenia pustej wyrzutni. Doskonale wpisuje się to w specyfikę mocno zalesionego i usianego jeziorami terenu Finlandii, który umożliwia pododdziałom piechoty skryte podejście do kolumn pancernych wroga i prowadzenie ognia z zaskoczenia z niewielkich odległości.

Harmonogram dostaw i geopolityczny kontekst

Pierwsze dostawy RGW110, trenażerów oraz pakietów szkoleniowych dla fińskiej armii mają rozpocząć się już w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że Finlandia nie jest pierwszym nabywcą tego systemu – pierwszym zagranicznym użytkownikiem RGW110 zostały w 2022 roku Węgry, które utworzyły nawet spółkę joint venture z DND do lokalnej produkcji komponentów. Z kolei mniejsza wersja z tej rodziny – RGW90 (MATADOR) – udowodniła już swoją ogromną skuteczność w walkach miejskich i leśnych na terytorium Ukrainy. Polska również rozważała pozyskanie granatników rodziny RGW, jednak ostatecznie jako broń jednorazową Wojsko Polskie wybrało M72 od firmy NAMMO.