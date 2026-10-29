Pocisk czy dron? Niemiecka armia testuje antydrona Talon. Wystrzeliwują go jak z karabinu

Niemiecka armia wzięła pod lupę nietypowe rozwiązanie w dziedzinie bezpośredniej ochrony wojsk przed atakami z powietrza . Amerykańsko-niemiecka spółka Auterion zaprezentowała system Talon . To miniaturowy dron przechwytujący, który jest odpalany ze specjalnej ręcznej wyrzutni przypominającej karabin, a wrogie obiekty eliminuje bez użycia materiałów wybuchowych – niszcząc je bezpośrednim taranowaniem w locie .

Poligonowy debiut w Bundeswehrze

Jak donosi międzynarodowy serwis branżowy The Defence Blog, oficjalna demonstracja możliwości operacyjnych nowego uzbrojenia odbyła się na poligonie z udziałem żołnierzy Bundeswehry w polowych mundurach Flecktarn. Na upublicznionych przez producenta materiałach wideo widać dwuosobowy zespół piechoty: jeden z żołnierzy wystrzeliwuje interceptor ze specjalnej wyrzutni wyposażonej w celownik optyczny, podczas gdy stojący obok kolega przejmuje kontrolę i naprowadza drona na wrogi obiekt .

Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o likwidacji zarówno pojedynczych maszyn zwiadowczych, jak i zmasowanych nalotów rojów bezzałogowców . W oficjalnym komunikacie firmy Auterion, cytowanym przez analityków ukraińskiego portalu militarnego Militarnyj, producent wprost deklaruje :

"Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczego drona, czy o rój, Talon poradzi sobie z oboma."

Z kolei w rozmowie z redakcją branżowego magazynu Resilience Media dyrektor generalny firmy Auterion, Lorenz Meier, wyjaśnił filozofię stojącą za prostotą obsługi. Jak podkreślił Lorenz Meier na łamach Resilience Media, pierwszy wariant systemu opracowano w taki sposób, aby "żołnierz po prostu skierował interceptor na zidentyfikowany cel i go wystrzelił” .

Szef Auteriona zaznaczył w wywiadzie dla Resilience Media, że jest to dopiero faza wstępna w rozwoju projektu. W kolejnych etapach technologia ma trafić na zautomatyzowane wyrzutnie kontenerowe montowane na wozach opancerzonych oraz do stacjonarnych węzłów obrony baz wojskowych, lotnisk i obiektów rządowych .

Single drone or swarm. Talon takes on both. On the test range with the Bundeswehr. https://t.co/Q94qK1ZKM8— Auterion (@auterion) October 26, 2026

Kinetyczny taran zamiast ładunku wybuchowego

Najbardziej rewolucyjną cechą Talona jest całkowita rezygnacja z klasycznej głowicy odłamkowo-burzącej . Zgodnie z analizą opublikowaną przez amerykański portal The Defense Post, niszczy on wrogie bezzałogowce wyłącznie energią uderzenia kinetycznego. Dron posiada specjalnie wzmocnioną strukturę płatowca ze zintegrowanymi elementami łopatkowymi, które przy zderzeniu z prędkością dochodzącą do 216 km/h mechanicznie rozbijają konstrukcję wrogiego bezzałogowca .

Brak materiałów wybuchowych niesie za sobą kluczowe korzyści operacyjne. Dziennikarze The Defense Post zwracają uwagę, że piechota może bezpiecznie transportować zapas miniaturowych pocisków w plecakach bez ryzyka przypadkowej detonacji. Co równie ważne, wyeliminowano zagrożenie porażenia odłamkami własnych żołnierzy na ziemi, co dotychczas było poważnym ograniczeniem tradycyjnych rakiet przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu.

Sztuczna inteligencja, druk 3D i sensor FLIR

Szczegółową specyfikację techniczną systemu ujawniają dane zawarte w oficjalnej karcie produktowej producenta (Auterion Product Sheet), a także omówienie opublikowane przez analityków serwisu NextGen Defense :

Parametr techniczny Wartość i charakterystyka operacyjna Prędkość przechwytywania Do 60 m/s (ok. 216 km/h) Maksymalny pułap działania Do 2000 metrów Zasięg operacyjny Do 5 kilometrów (zasięg wykrywania sensora: 600 m) Skuteczność przechwycenia (Pk) Deklarowane prawdopodobieństwo trafienia powyżej 80% Czas przeładowania wyrzutni Poniżej 60 sekund Głowica optoelektroniczna Miniaturowy sensor termowizyjny FLIR Boson 640 LWIR Komputer pokładowy i system Moduł Skynode S działający pod kontrolą systemu AuterionOS Technologia produkcji płatowca Precyzyjny druk 3D umożliwiający szybką produkcję wielkoseryjną

Maszyna została wyposażona w tryb autonomiczny fire-and-forget. Po wystrzeleniu dron może samodzielnie utrzymywać kurs na cel dzięki algorytmom śledzenia wideo, co zwalnia operatora z konieczności manualnego celowania w fazie terminalnej. Co istotne, w przypadku silnego zakłócenia sygnału nawigacji satelitarnej GPS przez systemy walki radioelektronicznej, Talon automatycznie przełącza się na terminalne naprowadzanie optyczne na podczerwień .

Jak podsumowują eksperci na łamach The Defence Blog, niemiecki Talon stanowi jedno z pierwszych udanych połączeń taniego druku 3D, autonomii sztucznej inteligencji oraz kinetycznego zwalczania bezzałogowców, dając piechocie skuteczną odpowiedź na zagrożenia z powietrza bez konieczności sięgania po wielomilionowe rakiety .