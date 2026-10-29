Polska firma zbrojeniowa w unijnym projekcie. ZSP Niewiadów dostanie blisko 26 mln euro

Wybór projektu E-WARP przez Komisję Europejską to dla nas ważne osiągnięcie i potwierdzenie, że ZSP Niewiadów jest wiarygodnym partnerem w międzynarodowych przedsięwzięciach przemysłowo-obronnych. Współpraca z takimi firmami jak KNDS France i KNDS Belgium wpisuje się w naszą strategię rozwoju krajowych kompetencji technologicznych i produkcyjnych oraz budowania długoterminowych relacji z europejskimi partnerami. Udział w tym projekcie daje nam możliwość dalszego rozwijania kompetencji ZSP Niewiadów i wzmacniania pozycji całej Grupy w europejskim łańcuchu dostaw sektora obronnego. To kierunek, który zamierzamy konsekwentnie realizować – mówi Andrzej Kensbok, Prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

W skład konsorcjum realizującego projekt E-WARP wchodzą m.in. KNDS France, KNDS Belgium, ZSP Niewiadów oraz europejscy partnerzy przemysłowi i instytucjonalni z Łotwy.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie i zawarcie umowy grantowej, która wraz z dokumentacją konsorcjum określi szczegółowy zakres zadań poszczególnych partnerów, harmonogram realizacji oraz zasady finansowania przedsięwzięcia. Na tym etapie ustalona zostanie również wysokość środków przypadających bezpośrednio na ZSP Niewiadów.

Udział w projekcie E-WARP wpisuje się w strategię Grupy NPGM, zakładającą rozwój krajowych kompetencji technologicznych i produkcyjnych, zwiększanie zaangażowania w europejskie programy przemysłowo-obronne oraz budowanie długoterminowej współpracy z międzynarodowymi partnerami.