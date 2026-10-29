Przez Białoruś i Rosję do Ołeszek. Rozejm potrwa do 1 listopada

„Potwierdzam: wraz z ukraińską delegacją wyruszyłem w kierunku Ołeszek, aby zrealizować misję humanitarną. Przed nami dostarczenie pomocy humanitarnej ludziom pozostającym w mieście oraz praca nad zapewnieniem im możliwości bezpiecznego wyjazdu” – przekazał dziennikarzom Dmytro Łubinec. „Działania te odbywają się w ramach ustaleń osiągniętych z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową, przy wsparciu i koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump. Koncentrujemy się na tym, co najważniejsze – zrobić wszystko, co możliwe, dla ludzi, którzy czekają na pomoc”.

Amerykańska stacja telewizyjna Fox News opublikowała tymczasem dokumenty dotyczące wstrzymania walk w rejonie Ołeszek na czas misji humanitarnej. Wynika z nich, że ukraińska delegacja podróżować będzie przez białoruski Homel i rosyjską Anapę.

„Ukraińska delegacja, wraz z obywatelami, którzy wyrażą chęć wyjazdu na terytorium Ukrainy, z miasta Ołeszki udaje się na lotnisko w mieście Anapa (Kraj Krasnodarski w Rosji), aby następnie wylecieć wojskowym samolotem transportowym lotnictwa Ministerstwa Obrony Rosji do miasta Homel w Republice Białorusi”.

Ołeszki leżą ok. 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi dojazdowe do miasta zostały zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi w Ołeszkach jest dramatyczna. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

We wtorek (27 października) dziennik „Financial Times” przekazał, że mieszkańcy Ołeszek, którzy zgodzą się na ewakuację w ramach lokalnego zawieszenia broni, będą najpierw przewożeni na Krym lub do Rosji, zanim będą mogli wrócić na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

W ubiegły piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego Melania Trump.

Mieszkańcom ewakuowanych #Oleszki zaproponowano ewakuację w dwóch kierunkach - kontrolowany przez Ukraińców #Chersoń i dalej na Ukrainę lub na kontrolowany przez Rosjan #Krym. Miasto jest ewakuowane z powodu braku możliwości dostarczania żywności i leków w strefie frontowej. https://t.co/js7x7AKtFm— Krystian Jachacy 🇵🇱 (@KrystianJachacy) October 28, 2026