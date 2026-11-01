Polska artyleria otrzymała kluczowe wzmocnienie: "Czarna Dywizja" odebrała od Huty Stalowa Wola nowy dywizjonowy moduł ogniowy Regina.

W skład dostawy weszły zaawansowane samobieżne armatohaubice Krab wraz z niezbędnymi wozami dowodzenia i logistyki.

Kolejne Kraby w Czarnej Dywizji. Polska artyleria dostaje nowy moduł ogniowy

Huta Stalowa Wola, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przekazała żołnierzom 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej kolejne elementy dywizjonowego modułu ogniowego Regina. W ramach dostawy do jednostki trafiło kilkanaście pojazdów, w tym samobieżne armatohaubice Krab oraz wozy zapewniające dowodzenie i zaopatrzenie w amunicję.

Pojazdy te tworzą razem strukturę dywizjonowego modułu ogniowego, czyli zespołu przeznaczonego do prowadzenia wsparcia ogniowego na szczeblu brygady i dywizji. Pełny DMO Regina obejmuje 24 armatohaubice Krab oraz pojazdy dowodzenia, logistyki i remontu - trzy baterie po 8 armatohaubic Krab, wóz dowódczo-sztabowy, trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne.

Ta, jak i każda inna dostawa nowoczesnego sprzętu wojskowego pozyskiwanego przez Agencję Uzbrojenia, wzmacnia potencjał bojowy polskich artylerzystów. Haubice KRAB, jak i K9, zapewniają skuteczne rażenie celów na dystansie do kilkudziesięciu kilometrów - podkreśliła Agencja Uzbrojenia.

Tym razem meldujemy się w @11LDKPanc - Wojsko Polskie odebrało elementy kolejnego dywizjonowego modułu ogniowego #REGINA. W ramach najświeższej dostawy zakłady #HSW @PGZ_pl przekazały docelowemu użytkownikowi z Czarnej Dywizji kilkanaście pojazdów budujących moduł - wozy dowódcze, wozy amunicyjne, wóz dowódczo-sztabowy i najważniejszy element składowy każdego dmo – armatohaubice samobieżne #KRAB. Ta, jak i każda inna dostawa nowoczesnego sprzętu wojskowego pozyskiwanego przez #AgencjaUzbrojenia, wzmacnia potencjał bojowy polskich artylerzystów. Haubice KRAB, jak i K9, zapewniają skuteczne rażenie celów na dystansie do kilkudziesięciu kilometrów. #PoProstuModernizujeMY Fot. @11LDKPanc— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 30, 2026

To pierwsza w 2026 roku dostawa elementów DMO Regina do Wojska Polskiego. Sprzęt przekazano Czarnej Dywizji po wznowieniu realizacji programu, którego dostawy zostały wcześniej przesunięte na lata 2025-2027 m.in. w związku z priorytetem dla zamówienia 54 haubic Krab dla Ukrainy.

Krab – trzon polskiej artylerii

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, zaprojektowana z myślą o intensywnym ogniu artyleryjskim, precyzyjnym rażeniu celów i dużej mobilności na polu walki. Wyprodukowana przez Hutę Stalowa Wola, powstała przez połączenie koreańskiego podwozia K9 Thunder produkcji Hanwha Defense oraz brytyjskiego systemu wieży AS-90, wyposażonego w lufę o długości 52 kalibrów. Krab może prowadzić ogień na dystansie nawet do 40 kilometrów przy użyciu standardowych pocisków odłamkowo-burzących, a z amunicją o zwiększonym zasięgu nawet do 50 km. Haubica wyróżnia się wysoką szybkostrzelnością, osiągając do 6 strzałów na minutę w trybie intensywnym. Posiada opancerzenie chroniące załogę przed odłamkami i lekką bronią strzelecką, a jej konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie się w trudnym terenie.

Sercem systemu jest cyfrowy system kierowania ogniem Topaz, który integruje dane z rozpoznania, umożliwiając precyzyjne namierzanie celów, automatyczne obliczanie parametrów strzału i koordynację z innymi jednostkami artylerii. Jest jednym z kluczowych elementów modernizacji artylerii Sił Zbrojnych RP, który jest produkowanym w Hucie Stalowa Wola, będąc kluczową częścią Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA.

Załoga składa się z pięciu osób: dowódcy, działonowego, ładowniczego, kierowcy i operatora systemów. Haubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy około 1000 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 60 km/h na drodze i około 30 km/h w terenie. Masa bojowa wynosi około 48 ton, a opancerzenie chroni przed odłamkami, pociskami małego kalibru oraz, w ograniczonym stopniu, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Krab jest wyposażony w systemy samoobrony, w tym wyrzutnie granatów dymnych, a jego konstrukcja umożliwia szybkie zajmowanie pozycji ogniowych i ich zmianę, co zwiększa przeżywalność na polu walki. Wóz posiada zapas amunicji (około 40 pocisków).

Wprowadzony do służby w 2012 roku, Krab stał się filarem polskiej artylerii, zastępując przestarzałe systemy, takie jak 2S1 Goździk. Armatohaubica Krab wykorzystywana jest operacyjnie przez Polskę, a także została przekazana Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, gdzie wykazała się dużą skutecznością bojową.

Program Regina

Program DMO REGINA, obejmujący 155-mm samobieżne armatohaubice KRAB wraz z pojazdami dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego, jest realizowany na podstawie kilku kolejnych umów zawieranych przez Agencję Uzbrojenia (wcześniej Inspektorat Uzbrojenia) z Hutą Stalowa Wola.

Pierwsza umowa wdrożeniowa została zawarta 12 maja 2008 roku i dotyczyła uruchomienia programu REGINA. Następnie, 14 grudnia 2016 roku, podpisano kontrakt o wartości około 4,6 mld zł brutto na dostawę czterech Dywizjonowych Modułów Ogniowych REGINA, obejmujących łącznie 96 armatohaubic KRAB i pojazdy towarzyszące.

Zakres tej umowy był później modyfikowany aneksami. 16 grudnia 2020 roku rozszerzono zamówienie o dwie dodatkowe haubice i trzy pojazdy towarzyszące. Kolejny aneks, podpisany 16 grudnia 2022 roku, zmienił harmonogram realizacji dostaw. Równolegle 5 września 2022 roku Agencja Uzbrojenia zawarła z HSW kolejną umowę, tym razem na 48 haubic KRAB i 36 wozów towarzyszących, przeznaczonych dla dwóch następnych DMO REGINA. Wartość kontraktu przekroczyła 3,8 mld zł.

8 grudnia 2023 roku podpisano następny kontrakt, obejmujący dostawę 152 armatohaubic KRAB wraz z pojazdami towarzyszącymi. Jego wartość wyniosła około 10 mld zł. Kolejna umowa została zawarta 23 grudnia 2024 roku i dotyczyła dostawy czterech DMO REGINA, czyli 96 haubic KRAB oraz pojazdów dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego. Dostawy zaplanowano na lata 2027–2029, a wartość zamówienia przekroczyła 8,9 mld zł.

Najnowszym etapem rozbudowy programu jest umowa podpisana 30 maja 2026 roku przez Agencję Uzbrojenia i Hutę Stalowa Wola. Dotyczy ona kolejnych czterech DMO REGINA, obejmujących łącznie 96 armatohaubic KRAB oraz pojazdy towarzyszące. Wartość kontraktu wynosi około 7,9 mld zł netto, z uwzględnieniem części opcjonalnej, a dostawy mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Zamówienie jest finansowane z unijnego instrumentu SAFE.