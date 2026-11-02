Grecja znacząco wzmacnia swoje siły powietrzne, zamawiając nowoczesne samoloty transportowe KC-390 Millennium, z pierwszą dostawą już w 2027 roku.

Kontrakt obejmuje trzy maszyny z opcją rozszerzenia, co radykalnie zwiększy zdolności transportowe, tankowania w powietrzu i interoperacyjność z NATO.

Ten wielozadaniowy samolot jest wyborem kolejnego europejskiego państwa.

2 listopada 2026 roku greckie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt na dostawę trzech samolotów wielozadaniowych KC-390 Millennium. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne trzy maszyny. Zakup zrealizowano na podstawie porozumienia międzyrządowego pomiędzy Grecją a Portugalią, a producentem samolotów jest brazylijski koncern Embraer.

Pierwszy KC-390 ma zostać przekazany greckim siłom powietrznym w 2027 roku. Nowe maszyny zwiększą możliwości transportu lotniczego oraz tankowania innych statków powietrznych w powietrzu. Zakup ma również poprawić interoperacyjność greckiego lotnictwa z siłami państw NATO i sojuszników. Ateny będą mogły korzystać także z europejskiej współpracy w zakresie szkolenia, logistyki i obsługi technicznej.

Czujemy się zaszczyceni decyzją Grecji o pozyskaniu samolotów KC-390 Millennium. Ten wybór potwierdza zaufanie i pewność, jaką w nasze maszyny pokładają czołowe państwa członkowskie NATO. Ten bardzo ważny kamień milowy dodatkowo umacnia pozycję tego samolotu jako preferowanego rozwiązania w zakresie wojskowych transportów powietrznych wśród sojuszników z NATO. Sprawdzone osiągi, niezawodność i efektywność kosztowa KC-390 czynią go idealnym wyborem dla państw dążących do wzmocnienia swoich zdolności operacyjnych – powiedział Bosco Da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security

KC-390 Millennium coraz popularniejszy w Europie

Grecja jest siódmym europejskim państwem, które zdecydowało się na pozyskanie KC-390 Millennium. Wcześniej samolot wybrały Portugalia, Węgry, Holandia, Austria, Czechy i Szwecja. Poza Europą maszyny zamówiły również siły powietrzne Brazylii, Korei Południowej, Uzbekistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kolumbii.

KC-390 Millennium to wielozadaniowy samolot transportowy zaprojektowany z myślą o współpracy z siłami sojuszniczymi. Konstrukcja wykorzystuje nowoczesne systemy łączności, wyposażenie misyjne i cyfrową architekturę pokładową, umożliwiające prowadzenie wspólnych operacji.

Maszyna może przewozić ładunki o masie do 26 ton, osiągać prędkość 470 węzłów i wykonywać zadania na większych dystansach. Jej możliwości obejmują transport żołnierzy i wyposażenia, zrzuty ładunków i personelu, ewakuację medyczną, poszukiwanie i ratownictwo oraz wsparcie podczas akcji gaśniczych i misji humanitarnych.

KC-390 może operować również z tymczasowych i nieutwardzonych pasów startowych. Po zamontowaniu dodatkowego wyposażenia do tankowania w powietrzu może pełnić zarówno funkcję latającej cysterny, jak i samolotu przyjmującego paliwo od innej maszyny.

Na podstawie informacji prasowej Embraer